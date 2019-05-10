2019年女子サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会が6月7日（日本時間8日）に開幕。「なでしこジャパン」こと日本女子代表の試合日程とメンバー23人のプロフィールを紹介する。

6月7日にフランスで開幕する2019 FIFA女子ワールドカップに向け、日本サッカー協会（JFA）は5月10日、代表メンバー23人を発表した。

2011年の優勝メンバーは、主将で守備の要となる熊谷のほか、宇津木、阪口（ともに2007年から4大会連続の選出）、鮫島、岩渕の5人のみ。これに前回2015年のカナダ大会を経験する菅澤を加えた6人を除き、17人がW杯初出場というフレッシュな顔触れとなった。1年前に20歳以下のW杯（FIFA U-20女子ワールドカップ）で優勝したメンバーから、宮川、南、植木、遠藤の4人が選ばれている。

前回、決勝で米国に敗れて準優勝に終わった日本は、翌2016年のリオ五輪予選でまさかの敗退。なでしこを世界王者に導いた佐々木則夫監督の時代に幕を下ろした。後任には元代表選手で引退後に指導者として実績を積んだ高倉麻子が就任した。

初の女性監督の下で再スタートを切ったなでしこジャパンの戦績は、この3年間で22勝14敗7引き分け。2018年のアジア杯で優勝して今回のW杯出場権を獲得したものの、過去2大会でチームをけん引した澤穂希や宮間あやのような絶対的な柱が不在のまま、欧米の強豪相手には絶えず苦戦を強いられてきた。

2019年3月29日発表の最新FIFAランキングでは、1年前の11位から順位を4つ上げ、米国、ドイツ、イングランド、フランス、カナダ、オーストラリアに続く7位につけている。

W杯本大会への出場は1991年の第1回以来、8大会連続。最初の5大会は1995年のベスト8を除いていずれもグループリーグで敗退したが、6回目となる2011年ドイツ大会では粘り強く勝ち進んで王座へと上り詰め、世界を驚かせた。W杯での通算戦績は29試合で13勝13敗3引き分け。

2019年女子サッカーW杯 日本代表試合日程

（試合開始の日時は日本時間）

グループステージ（グループD） 対戦相手 第1節 6/11 01:00 アルゼンチン 第2節 6/14 22:00 スコットランド 第3節 6/20 04:00 イングランド 決勝トーナメント：出場24チーム中、各グループ上位2チーム（計12チーム）と3位の成績上位4チームが進出 ベスト16 6/23、6/24、6/26のいずれか 準々決勝 6/28、6/29、6/30のいずれか 準決勝 7/3、7/4のいずれか（04：00） 3位決定戦 7/7 00:00 決勝 7/8 00:00

2019年女子サッカーW杯 日本代表メンバー

（年齢、試合データは2019年5月10日現在）

■監督

高倉 麻子 TAKAKURA Asako

生年月日／年齢 1968.04.19 51歳

代表監督歴

2013－2014 U-16/U-17日本女子代表

2014－2015 U-18/U-19日本女子代表

2016－ U-20日本女子代表

■GK

1 池田 咲紀子 IKEDA Sakiko

生年月日／年齢 1992.09.08 26歳

身長／体重 168cm/60kg

代表戦出場数／失点 14試合 18失点

W杯出場歴 0

所属クラブ 浦和レッズレディース

18 山下 杏也加 YAMASHITA Ayaka

生年月日／年齢 1995.09.29 23歳

身長／体重 170cm/64kg

代表戦出場数／失点 26試合 32失点

W杯出場歴 0

所属クラブ 日テレ・ベレーザ

21 平尾 知佳 HIRAO Chika

生年月日／年齢 1996.12.31 22歳

身長／体重 173cm/65kg

代表戦出場数／失点 2試合 4失点

W杯出場歴 0

所属クラブ アルビレックス新潟レディース

■DF

3 鮫島 彩 SAMESHIMA Aya

生年月日／年齢 1987.06.16 31歳

身長／体重 163cm/53kg

代表戦出場数／得点 108試合 5得点

W杯出場歴 2011年（6試合）、2015年（6試合）

所属クラブ INAC神戸レオネッサ

2 宇津木 瑠美 UTSUGI Rumi

生年月日／年齢 1988.12.05 30歳

身長／体重 168cm/59kg

代表戦出場数／得点 112試合 6得点

W杯出場歴 2007年（3試合）、2011年（2試合）、2015年（5試合）

所属クラブ シアトル・レインFC（米国）

4 熊谷 紗希 KUMAGAI Saki

生年月日／年齢 1990.10.17 28歳

身長／体重 173cm/63kg

代表戦出場数／得点 103試合 0得点

W杯出場歴 2011年（6試合）、2015年（6試合）

所属クラブ オリンピック・リヨン（フランス）

23 三宅 史織 MIYAKE Shiori

生年月日／年齢 1995.10.13 23歳

身長／体重 165cm/52kg

代表戦出場数／得点 17試合 0得点

W杯出場歴 0

所属クラブ INAC神戸レオネッサ

22 清水 梨紗 SHIMIZU Risa

生年月日／年齢 1996.06.15 22歳

身長／体重 160cm/47kg

代表戦出場数／得点 23試合 0得点

W杯出場歴 0

所属クラブ 日テレ・ベレーザ

5 市瀬 菜々 ICHISE Nana

生年月日／年齢 1997.08.04 21歳

身長／体重 160cm/57kg

代表戦出場数／得点 15試合 0得点

W杯出場歴 0

所属クラブ マイナビベガルタ仙台レディース

16 宮川 麻都 MIYAGAWA Asato

生年月日／年齢 1998.02.24 21歳

身長／体重 160cm/52kg

代表戦出場数／得点 4試合 0得点

W杯出場歴 0

所属クラブ 日テレ・ベレーザ

12 南 萌華 MINAMI Moeka

生年月日／年齢 1998.12.07 20歳

身長／体重 171cm/62kg

代表戦出場数／得点 4試合 0得点

W杯出場歴 0

所属クラブ 浦和レッズレディース

■MF

10 阪口 夢穂 SAKAGUCHI Mizuho

生年月日／年齢 1987.10.15 31歳

身長／体重 165cm/56kg

代表戦出場数／得点 125試合 29得点

W杯出場歴 2007年（0試合）、2011年（2試合）、2015年（5試合）

所属クラブ 日テレ・ベレーザ

7 中島 依美 NAKAJIMA Emi

生年月日／年齢 1990.09.27 28歳

身長／体重 158cm/48kg

代表戦出場数／得点 69試合 14得点

W杯出場歴 0

所属クラブ INAC神戸レオネッサ

15 籾木 結花 MOMIKI Yuka

生年月日／年齢 1996.04.09 23歳

身長／体重 153cm/49kg

代表戦出場数／得点 24試合 8得点

W杯出場歴 0

所属クラブ 日テレ・ベレーザ

14 長谷川 唯 HASEGAWA Yui

生年月日／年齢 1997.01.29 22歳

身長／体重 156cm/46kg

代表戦出場数／得点 35試合 6得点

W杯出場歴 0

所属クラブ 日テレ・ベレーザ

6 杉田 妃和 SUGITA Hina

生年月日／年齢 1997.01.31 22歳

身長／体重 162cm/53kg

代表戦出場数／得点 6試合 0得点

W杯出場歴 0

所属クラブ INAC神戸レオネッサ

17 三浦 成美 MIURA Narumi

生年月日／年齢 1997.07.03 21歳

身長／体重 156cm/47kg

代表戦出場数／得点 8試合 0得点

W杯出場歴 0

所属クラブ 日テレ・ベレーザ

■FW

9 菅澤 優衣香 SUGASAWA Yuika

生年月日／年齢 1990.10.05 28歳

身長／体重 168cm/65kg

代表戦出場数／得点 62試合 17得点

W杯出場歴 2015年（4試合）

所属クラブ 浦和レッズレディース

8 岩渕 真奈 IWABUCHI Mana

生年月日／年齢 1993.03.18 26歳

身長／体重 155cm/53kg

代表戦出場数／得点 61試合 20得点

W杯出場歴 2011年（5試合）、2015年（5試合1得点）

所属クラブ INAC神戸レオネッサ

20 横山 久美 YOKOYAMA Kumi

生年月日／年齢 1993.08.13 25歳

身長／体重 155cm/52kg

代表戦出場数／得点 40試合 17得点

W杯出場歴 0

所属クラブ AC長野パルセイロ・レディース

11 小林 里歌子 KOBAYASHI Rikako

生年月日／年齢 1997.07.21 21歳

身長／体重 160cm/51kg

代表戦出場数／得点 5試合 2得点

W杯出場歴 0

所属クラブ 日テレ・ベレーザ

13 植木 理子 UEKI Riko

生年月日／年齢 1999.07.30 19歳

身長／体重 162cm/53kg

代表戦出場数／得点 2試合 0得点

W杯出場歴 0

所属クラブ 日テレ・ベレーザ

19 遠藤 純 ENDO Jun

生年月日／年齢 2000.05.24 18歳

身長／体重 167cm/55kg

代表戦出場数／得点 4試合 0得点

W杯出場歴 0

所属クラブ 日テレ・ベレーザ

（画像提供：日本サッカー協会 ©JFA）