北海道強し！ ブランド総合研究所の「地域ブランド調査2020」では、またしても北海道がブランド力の高さを見せつけた。一方で、7年連続で魅力度最下位に甘んじてきた茨城県が、悲願の最下位脱出。42位にジャンプアップした。
民間調査会社ブランド総合研究所の「地域ブランド調査2020」で、全国で最も魅力的な都道府県は北海道だった。都道府県が調査対象となった09年から12年連続で1位。「観光意欲度」「（地域産品の）食品想起率」でもトップだった。前年4位だった沖縄県が3位に浮上、東京都が3位から4位に順位を落とすなど、一部で順位に変動はあったが、トップ10の顔ぶれに変化はなかった。
都道府県別ランキングで下位3県は、45位佐賀県、46位徳島県、47位栃木県だった。2013年から7年連続で最下位だった茨城県は順位を5つ上げて42位となり、悲願の最下位脱出を果たした。
都道府県の魅力度ランキング
|順位
|都道府県
|魅力度
|1（1）
|北海道
|60.8
|2（2）
|京都府
|49.9
|3（4）
|沖縄県
|44.1
|4（3）
|東京都
|36.4
|5（5）
|神奈川県
|34.7
|6（6）
|大阪府
|31.9
|7（7）
|奈良県
|30.6
|8（10）
|長野県
|30.5
|9（8）
|福岡県
|29.6
|10（9）
|石川県
|29.2
出所 : 第15回「地域ブランド調査2020」
順位欄の（）書きは前年順位
市区町村の魅力度では京都市が3年ぶり3度目の1位に返り咲いた。函館市と札幌市は同得点で2位。さらに、小樽市、富良野市がトップ10に入っており、北海道のブランド力の高さを見せつけた。
市区町村魅力度ランキング
|1（3）
|京都市
|51.9
|2（1）
|函館市
|51.3
|2（2）
|札幌市
|51.3
|4（6）
|横浜市
|48.1
|5（4）
|小樽市
|46.9
|6（5）
|神戸市
|44.8
|7（7）
|鎌倉市
|44.6
|8（8）
|金沢市
|43.8
|9（9）
|富良野市
|43.7
|10（10）
|仙台市
|38.8
出所 : 第15回「地域ブランド調査2020」
順位欄の（）書きは前年順位。 北海道内の自治体をカラー表示した
地域ブランド調査は2006年から毎年実施。全国の1000市区町村と47都道府県について、認知度、観光意欲、居住意欲、地域資源評価などを質問し、3万人の回答を集計、数値化している。
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