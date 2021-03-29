子どもが騒いだり、グズったりした時にYouTubeで好きな動画を見せればたちどころにおとなしくなる。いまや、スマホは子育ての必須アイテム。子どもが憧れの職業にYou Tuberを挙げるのも納得。

人材サービスのアデコが、全国の小・中学生の男女900人に将来、就きたい職業を調査した。女子は小学生・中学生ともに「パティシエ（菓子職人）」がトップ。男子は小学生が「YouTuberなどの動画投稿者」、中学生は「会社員」がトップだった。

「会社員」「公務員」は小学生にはほとんど支持されていないが、中学生は男子ではトップ2、女子も2位、3位となっており、学年が上がるにつれて現実的になり、安定志向が強まるようだ。

男子は、小・中学生ともに「YouTuber」「エンジニア・プログラマー」「ゲームクリエイター」がトップ10人ランクイン。生まれた時からスマートフォンをはじめとするデジタル機器に囲まれて生活する世代だけあって、デジタルテクノロジーと親和性が高い職業に人気が集まっている。

小学生女子（%）

パティシエ 22.0 先生（大学、高校、中学、小学、幼稚園など） 10.0 医師 7.3 看護師 6.7 YouTuberなどの動画投稿者 2.7 マンガ家 2.7 ビアノやお稽古事の先生 2.0 学者・研究者 1.7 服飾デザイナー 1.7 歌手 1.7 会社員 1.7

出所 : アデコ

中学生女子（%）

パティシエ 18.7 会社員 15.3 公務員 12.0 看護師 10.0 先生 9.3 医師 4.7 服飾デザイナー 4.7 キャビンアテンダント 4.0 歌手 4.0 専業主婦 4.0

出所 : アデコ

小学生男子（%）

YouTuberなど動画投稿者 8.7 サッカー選手 7.3 警察官・刑事 6.7 バス・タクシー・電車などの運転手 6.7 野球選手 6.0 エンジニア・プログラマー 4.7 ゲームクリエイター 4.7 学者・研究者 4.0 医師 3.3 公務員 3.3

出所 : アデコ

中学生男子（%）

会社員 17.3 公務員 17.3 ゲームクリエイター 15.3 エンジニア・プログラマー 14.0 学者・研究者 10.0 YouTuberなどの動画投稿者 9.3 プロゲーマー 8.7 医師 8.0 サッカー選手 7.3 経営者 7.3

出所 : アデコ

バナー写真 : PIXTA