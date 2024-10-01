石破茂内閣の顔ぶれ政治・外交 経済・ビジネス 社会
自民党の岸田文雄総裁は、10月1日召集の臨時国会冒頭で、第102代首相に指名され、同日夜に石破内閣を発足させる。女性閣僚は2人にとどまる。初入閣は13人。
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年齢は2024年10月1日時点。「・」以下に主な経歴などを表示した。
【内閣総理大臣】石破茂 無派閥（旧石破派）
いしば しげる 67歳 / 衆・鳥取 / 当選12回
- 三井銀行勤務。防衛庁長官、防衛相、農林水産相、党政調会長、党幹事長、地方創生・国家戦略特別区域担当相
【総務】村上誠一郎 無派閥
むらかみ せいいちろう 72歳 / 衆・愛媛 / 当選12回
- 河本敏夫（通商産業相、自民党政調会長等）秘書。行政改革担当相、規制改革・産業再生機構担当相
- 村上水軍の末えい
【法務】（初入閣）牧原秀樹 無派閥
まきはら ひでき 53歳 / 衆・比例北関東 / 当選5回
- 経済産業省勤務。厚生労働副大臣、経済産業副大臣、自民党青年局長
【外務】岩屋毅 麻生派→無派閥
いわや たけし 67歳 / 衆・大分 / 当選9回
- 鳩山邦夫衆院議員秘書、大分県議。外務副大臣、防衛相
【財務】【金融】加藤勝信 旧茂木派
かとう かつのぶ 68歳 / 自民 / 衆・岡山 / 当選7回
- 内閣府特命担当相（一億総活躍担当、拉致問題担当）、厚生労働相、党総務会長、内閣官房長官
- 農林水産相などを務めた衆院議員・加藤六月氏の娘婿
- 総裁選に出馬した9候補の1人
【文部科学】（初入閣）阿部俊子 無派閥
あべ としこ 65歳 / 衆・比例中国 / 当選6回
- 東京医科歯科大学大学院助教授、日本看護協会副会長。農林水産副大臣、外務副大臣、文部科学副大臣
【厚生労働】（初入閣）福岡資麿 旧茂木派
ふくおか たかまろ 51歳 / 参・ 佐賀 / 衆院1回・参院3回
- 三菱地所勤務。内閣府副大臣、参院議院運営委員長
【農林水産】（初入閣）小里泰弘 無派閥
おざと やすひろ 66歳 / 衆・比例九州 / 当選6回
- 野村證券勤務。農林水産副大臣、首相補佐官（農山漁村地域活性化担当）
- 父は労働相などを務めた故・小里貞利氏
【経済産業】（初入閣） 武藤容治 麻生派
むとう ようじ 68歳 / 衆・岐阜 / 当選5回
- 富士写真フィルム勤務、酒造会社社長。外務副大臣、経済産業副大臣、衆院農林水産委員長
【国土交通】（留任）斉藤鉄夫 公明党
さいとう てつお 72歳 / 衆・広島 / 当選10回
- 清水建設勤務。環境相、公明党幹事長、副代表
- 小泉内閣の北側一雄氏以降、冬柴鐵三氏（故人）、太田昭宏氏、石井啓一氏、赤羽一嘉氏が国交相を務めており、連立与党公明党の「指定席」化している
【環境】（初入閣）浅尾慶一郎 麻生派
あさお けいいちろう 60歳 / 参・神奈川 / 当選衆3・参3
- 日本興業銀行勤務。参院議院運営委員長
- 民主党→民主党除籍→みんなの党結党に参加→みんなの党代表を経て自民党入り。
【防衛】中谷元 無所属
なかたに げん 66歳 / 衆・高知 / 当選11回
- 陸上自衛隊。防衛庁長官、防衛相、首相補佐官（国際人権問題担当）
【内閣官房長官】【拉致問題】（留任）林芳正 旧岸田派
はやし よしまさ 63歳 / 衆・山口 / 当選1回 参院山口で当選5回
- 防衛相、内閣府特命担当相（経済財政担当）、農林水産相、文部科学相、外務相
- 総裁選に出馬した9候補の1人
【デジタル】（初入閣）平将明 無派閥（旧石破派）
たいら まさあき 57歳 / 衆・東京 / 当選6回
- 会社社長、東京青年会議所理事長。内閣府副大臣、党情報調査局長
【復興】（初入閣）伊藤忠彦 旧二階派
いとうただひこ 60歳 / 衆・愛知 / 当選5回
- 電通勤務、衆院議員武村正義秘書、愛知県議。環境副大臣、内閣府副大臣（原子力防災担当）
【国家公安委員】（初入閣）坂井学 無派閥
さかい まなぶ 59歳 / 衆・神奈川 / 当選5回
- 松下政経塾、鳩山邦夫衆院議員秘書。財務副大臣、総務副大臣
【地方創生】（初入閣）伊東良孝 二階派
いとう よしたか 75歳 / 衆院・北海道 / 当選5回
- 釧路市議、北海道議、釧路市長。農林水産副大臣
【経済再生】（初入閣）赤沢亮生 無派閥（旧・石破派）
あかざわ りょうせい 63歳 / 衆・鳥取 / 当選6回
- 運輸省（国土交通省）勤務。内閣府副大臣、財務副大臣。
【経済安全保障】（初入閣）城内実 旧森山派
きうち みのる 59歳 / 衆・静岡 / 当選6回
- 外務省勤務。環境副大臣
【こども政策】（初入閣）三原じゅん子 無所属
みはら じゅんこ 60歳 / 参・神奈川 / 当選3回
- 女優。党女性局長、厚生労働副大臣
バナー写真 : 国会議事堂（PIXTA）