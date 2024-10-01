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石破茂内閣の顔ぶれ

政治・外交 経済・ビジネス 社会

自民党の岸田文雄総裁は、10月1日召集の臨時国会冒頭で、第102代首相に指名され、同日夜に石破内閣を発足させる。女性閣僚は2人にとどまる。初入閣は13人。
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年齢は2024年10月1日時点。「・」以下に主な経歴などを表示した。

【内閣総理大臣】石破茂　無派閥（旧石破派）

いしば しげる 67歳 / 衆・鳥取 / 当選12回

  • 三井銀行勤務。防衛庁長官、防衛相、農林水産相、党政調会長、党幹事長、地方創生・国家戦略特別区域担当相

【総務】村上誠一郎　無派閥

むらかみ せいいちろう 72歳 / 衆・愛媛 / 当選12回

  • 河本敏夫（通商産業相、自民党政調会長等）秘書。行政改革担当相、規制改革・産業再生機構担当相
  • 村上水軍の末えい

【法務】（初入閣）牧原秀樹　無派閥

まきはら ひでき 53歳 / 衆・比例北関東 / 当選5回

  • 経済産業省勤務。厚生労働副大臣、経済産業副大臣、自民党青年局長

【外務】岩屋毅　麻生派→無派閥

いわや たけし 67歳 / 衆・大分 / 当選9回

  • 鳩山邦夫衆院議員秘書、大分県議。外務副大臣、防衛相

【財務】【金融】加藤勝信　旧茂木派

かとう かつのぶ 68歳 / 自民 / 衆・岡山 / 当選7回

  • 内閣府特命担当相（一億総活躍担当、拉致問題担当）、厚生労働相、党総務会長、内閣官房長官
  • 農林水産相などを務めた衆院議員・加藤六月氏の娘婿
  • 総裁選に出馬した9候補の1人

【文部科学】（初入閣）阿部俊子　 無派閥

あべ としこ 65歳 / 衆・比例中国 / 当選6回

  • 東京医科歯科大学大学院助教授、日本看護協会副会長。農林水産副大臣、外務副大臣、文部科学副大臣

【厚生労働】（初入閣）福岡資麿　旧茂木派

ふくおか たかまろ 51歳 / 参・ 佐賀 / 衆院1回・参院3回

  • 三菱地所勤務。内閣府副大臣、参院議院運営委員長

【農林水産】（初入閣）小里泰弘　無派閥

おざと やすひろ 66歳 / 衆・比例九州 / 当選6回

  • 野村證券勤務。農林水産副大臣、首相補佐官（農山漁村地域活性化担当）
  • 父は労働相などを務めた故・小里貞利氏

【経済産業】（初入閣） 武藤容治　麻生派

むとう ようじ 68歳 / 衆・岐阜 / 当選5回

  • 富士写真フィルム勤務、酒造会社社長。外務副大臣、経済産業副大臣、衆院農林水産委員長

【国土交通】（留任）斉藤鉄夫　公明党

さいとう てつお 72歳 / 衆・広島 / 当選10回

  • 清水建設勤務。環境相、公明党幹事長、副代表
  • 小泉内閣の北側一雄氏以降、冬柴鐵三氏（故人）、太田昭宏氏、石井啓一氏、赤羽一嘉氏が国交相を務めており、連立与党公明党の「指定席」化している

【環境】（初入閣）浅尾慶一郎　麻生派

あさお けいいちろう 60歳 / 参・神奈川 / 当選衆3・参3

  • 日本興業銀行勤務。参院議院運営委員長
  • 民主党→民主党除籍→みんなの党結党に参加→みんなの党代表を経て自民党入り。

【防衛】中谷元　無所属

なかたに げん 66歳 / 衆・高知 / 当選11回

  • 陸上自衛隊。防衛庁長官、防衛相、首相補佐官（国際人権問題担当）

【内閣官房長官】【拉致問題】（留任）林芳正　旧岸田派

はやし よしまさ 63歳 / 衆・山口 / 当選1回　参院山口で当選5回

  • 防衛相、内閣府特命担当相（経済財政担当）、農林水産相、文部科学相、外務相
  • 総裁選に出馬した9候補の1人

【デジタル】（初入閣）平将明　無派閥（旧石破派）

たいら まさあき 57歳 / 衆・東京 / 当選6回

  • 会社社長、東京青年会議所理事長。内閣府副大臣、党情報調査局長

【復興】（初入閣）伊藤忠彦　旧二階派

いとうただひこ 60歳 / 衆・愛知 / 当選5回

  • 電通勤務、衆院議員武村正義秘書、愛知県議。環境副大臣、内閣府副大臣（原子力防災担当）

【国家公安委員】（初入閣）坂井学　無派閥

さかい まなぶ 59歳 / 衆・神奈川 / 当選5回

  • 松下政経塾、鳩山邦夫衆院議員秘書。財務副大臣、総務副大臣

【地方創生】（初入閣）伊東良孝　二階派

いとう よしたか 75歳 / 衆院・北海道 / 当選5回

  • 釧路市議、北海道議、釧路市長。農林水産副大臣

【経済再生】（初入閣）赤沢亮生　無派閥（旧・石破派）

あかざわ りょうせい 63歳 / 衆・鳥取 / 当選6回

  • 運輸省（国土交通省）勤務。内閣府副大臣、財務副大臣。

【経済安全保障】（初入閣）城内実　旧森山派

きうち みのる 59歳 / 衆・静岡 / 当選6回

  • 外務省勤務。環境副大臣

【こども政策】（初入閣）三原じゅん子　無所属

みはら じゅんこ 60歳 / 参・神奈川 / 当選3回

  • 女優。党女性局長、厚生労働副大臣

バナー写真 : 国会議事堂（PIXTA）

石破茂 首相 首相官邸 幹事長