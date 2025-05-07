Праздник мальчиков в старину отмечали в семьях самураев. Потом этот обычай распространился в народе, и сейчас весной в туристических местах можно увидеть множество украшений в виде карпов.

Пятый день пятой луны, танго-но сэкку, является одним из пяти праздников смены сезонов, сэкку (седьмой день первой луны, третий день третьей луны, пятый день пятой луны, седьмой день седьмой луны, девятый день девятой луны). Танго-но сэкку считался днём, когда ​​перед приходом лета людей особенно преследуют несчастья, чтобы отогнать злые силы, люди украшали дома ирисами, которые использовались как лекарственная трава, и вывешивали вымпелы, отмечая место, куда приглашают богов. Поскольку название ирисов, сёбу, ассоциируется с «победой или поражением», то есть решающей схваткой, и этот праздник в самурайских семьях стал поводом для молитв о здоровье и благополучии мальчиков, демонстрируя доблесть воинского сословия, а в период Эдо он распространился и среди простых людей.

В книге «Записи течения года Восточной столицы» (Тото сайдзики) на иллюстрации «Изображение жилых кварталов в пятый день пятой луны» (Танго сисэй-но дзу) мы видим множество флажков возле домов. Особенно привлекает внимание расписной флаг, на котором изображён Чжун Куй (яп. Сёки), примерно в центральной части левой страницы. Чжун Куй – китайское даосское божество, которое, по поверьям, отгоняло заразные болезни. С левой стороны правой страницы изображён торговец украшениями в виде карпа – тогда они были ещё небольшими и не слишком распространились.

«Изображение жилых кварталов в пятый день пятой луны» (Танго сисэй-но дзу), 1838 г. (Национальная парламентская библиотека)

На гравюре Андо Хиросигэ «Район Суругадай и мост Суйдобаси» из серии «Сто знаменитых видов Эдо» изображены огромные вымпелы в виде карпов, как будто взмывающие в небо. С конца периода Эдо (1603-1868) и в период Мэйдзи (1868-1912) такие вымпелы вытеснили флаги. Тогда вывешивали одно такое украшение на семью.

Андо Хиросигэ, «Район Суругадай и мост Суйдобаси» из серии «Сто знаменитых видов Эдо», 1857 г. (источник: colbase)

С конца периода Мэйдзи и в период Тайсё (1912-1926) стали вывешивать парные вымпелы в виде чёрного и красного карпа. В представлениях самураев чёрный и красный карпы олицетворяли соответственно отца и сыновей. Это нашло отражение в песне «Вымпелы-карпы» (Кои-нобори), впервые опубликованной в 1931 году. К слову, мать в ней не упоминается.

Янэ ёри такай кои-нобори

Оокий магои отоо-сан

Тиисай хигои ва кодомотати

Омосиросо:ни оёйдэру Выше крыши вымпелы-карпы

Большой чёрный карп – отец,

Маленький красный карп – дети

Весело по небу плывут

Украшения в виде карпов в квартале Гиндза в Токио, апрель 1965 г. (© Jiji Press)

Примерно с 1970-х годов стали вывешивать по три вымпела в виде карпов – это отражало изменение взглядов на семью и подкреплялось стратегией продаж производителей этих украшений. Алый карп стал ассоциироваться с матерью, а ребёнка изображает синий карп меньшего размера.

Вымпелы в виде карпов в жилом районе (PIXTA)

С изменением ситуации с жилищными условиями сокращается число семей, которые могут вывесить украшения над крышей, поэтому в продажу начали поступать компактные модели, которые можно прикрепить к балконам квартир. Распространяется и обычай вывешивать сотни карпов-украшений над реками и в туристических местах, таких как Токийская башня и новая телебашня Tokyo Skutree, «Небесное дерево Токио».

Вымпелы-карпы под Токийской башней (PIXTA)

Фотография к заголовку: Праздничные украшения в виде карпов в ущелье Каваками, префектура Сага (PIXTA)

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