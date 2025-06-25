Накануне летних выборов в Палату советников опрос показал, что многие избиратели в Японии по-прежнему обращаются к традиционным СМИ.

Налог на потребление – главная тема выборов в Палату советников

Общенациональное исследование Института исследований СМИ SmartNews показало, что 68,7% респондентов «скорее» или «полностью» доверяют СМИ – телевидению, газетам и радио. Уровень доверия не изменился с момента предыдущего опроса 2023 года.

Наиболее распространённым способом получения новостей о политике или выборах среди респондентов оказалось телевидение – 46,5%, за ним следуют новостные сайты – 17,8% и печатные газеты и журналы – 16,0%. В то же время социальные сети являются основным источником информации для 10,9% респондентов.

Налог на потребление в Японии стал главной проблемой накануне предстоящих выборов в Палату советников, которые должны состояться этим летом. В опросе 2023 года 54,5% респондентов выступали за сохранение или повышение налога. Однако результаты опроса 2025 года показывают, что уровень поддержки этих вариантов упал до 39,4%, в то время как 54,1% хотели бы снижения или отмены налога на потребление. По возрастным группам люди в возрасте тридцати лет показали самый высокий уровень поддержки снижения или отмены налога – 60,2%.

Анализ ответов в зависимости от партийных предпочтений показывает, что сторонники партий Рэйва Синсэнгуми и Демократической партии для народа наиболее активно поддерживают снижение или отмену налога на потребление – 87,5% и 65,9% соответственно. В то же время сторонники Либерально-демократической партии чаще всего выступают за сохранение или повышение налога на потребление – такой точки зрения придерживается 57,2% из них.

Участников опроса также попросили оценить своё отношение к каждой политической партии по 11-балльной шкале от 0 (решительно против) до 10 (решительно поддерживаю). По сравнению с опросом 2023 года рейтинг одобрения ЛДП снизился на 0,8 балла. Наибольший рост одобрения показали Демократическая партия для народа (плюс 1,0 балл) и Рэйва (плюс 0,6 балла).

Выборка для опроса была сформирована на основе демографических данных национальной переписи населения 2020 года. Анкеты были разосланы избирателям в возрасте от 18 до 79 лет 16 января, и действительными считались ответы, поступившие до 5 марта. Из первоначальной выборки в 4460 человек было собрано 2117 ответов, что составляет уровень отклика 47,5%.

Источник данных

Опрос «Политика и СМИ» (на японском языке) Института исследований СМИ SmartNews, 2025.

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