Известно, насколько японцев трогает вид цветущей сакуры. В этом году мы неспешно прогулялись по известным местам любования цветами.

Прогулка под сенью цветущей сакуры – один из тех моментов, когда жители больших городов чувствуют соприкосновение с природой. Ночная подсветка цветов создаёт фантастическую атмосферу. Лепестки, сорванные весенним ветром, кружатся в небе, подобно снежинкам, и возвещают о приходе весны.

В этом году мы посетили известные места любования сакурой в Токио и Киото. Зелёная дорога у канала Тидоригафути находится западнее императорского дворца, её длина составляет около 700 метров. Более миллиона человек в этом году прошли здесь, чтобы насладиться видом цветения около 260 деревьев. Прогулка по этой небольшой дороге быстро подходит к концу. Так же мимолётно и цветение сакуры…

Фотографии: Кодэра Кэй

(Статья на японском языке опубликована 14 апреля 2016 г.)