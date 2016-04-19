Pasear bajo los cerezos en flor nos permite apreciar de manera sencilla los encantos de la primavera en Japón.

Los japoneses adoran los cerezos en flor y reunirse bajo los árboles para celebrar el tradicional hanami. Hay muy distintas formas de disfrutar de la floración primaveral, aunque a muchas personas simplemente les gusta caminar bajo un paisaje lleno de sakura.

Los cerezos se encuentran en muchas ocasiones situados a la orilla de un río, y su color rosáceo reflejado en la superficie del agua ofrece un paisaje secundario de gran belleza. Pasear junto a un río bajo un techo de flores hace que muchos urbanitas se sientan más unidos con la naturaleza. A medida que las tardes se vuelven más cálidas, los caminos son iluminados, lo que permite disfrutar del yozakura, o “cerezos nocturnos”. Cuando la época de floración va llegando a su fin, el viento empieza a arrancar los pétalos y a cubrir con ellos el suelo como si fuesen copos de nieve. Esta lluvia de sakura es también parte del ritual de la primavera.

El vídeo que les ofrecemos arriba presenta algunos lugares populares para la contemplación de los cerezos en Tokio y Kioto. Uno de los sitios más concurridos es Chidorigafuchi, un camino de 700 metros junto al foso que rodea el Palacio Imperial en el centro de Tokio. Más de un millón de visitantes llegan para observar sus 260 árboles durante la época de la floración de los cerezos. Un paseo en este lugar puede resultar corto, pero la fugacidad también es un aspecto inherente a la flor del cerezo. Para muchas de las personas que trabajan en el centro de Tokio es un lugar perfecto para dar un breve paseo antes de tomar el tren a casa.

En el momento de publicar esto la temporada de los cerezos ya ha terminado en buena parte del país. No obstante, las personas que viven en el norte de Japón todavía pueden contemplar este símbolo clásico de la primavera.