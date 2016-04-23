المشي تحت أشجار الكرز المتفتحة بشكل كامل هو وسيلة بسيطة لتقدير جمالية الربيع. في هذا العام، مشينا ببطء إلى الأماكن المشهورة بالزهور.

الشعب الياباني يحب أزهار الكرز (الساكورا)، وحفلات الهانامي في ظل الأشجار. ومع ذلك، هناك أكثر من طريقة واحدة للاستمتاع بوصول هذه الزهور في فصل الربيع، حيث يدخل السرور إلى قلوب الكثيرين بمجرد المشي والاتصال مع هذه المناظر الطبيعية.

وغالبا ما تقع أشجار الكرز بجانب الأنهار، حيث يضيف انعكاس ألوان الأزهار الوردية على سطح الماء جمال ثانوي. والمشي على ضفاف النهر تحت مظلة من أزهار الساكورا هي طريقة واحدة لسكان المدن على وجه الخصوص للتقرب قليلا إلى الطبيعة. ترتفع درجة الحرارة قليلا وتصبح فترات المساء أكثر دفئا، ولذلك غالبا ما تضاء المسارات مما يتيح الفرصة للاستمتاع بـ ”يو زاكورا“ أو ”أزهار الكرز ليلا“. نحو نهاية الموسم، تتطاير بتلات الساكورا بسبب نسيم الربيع وتتناثر على الأرض مثل الثلج. هذه الاستحمام بالساكورا هو جزء آخر من طقوس الربيع.

ويعرض الفيديو بعض بقع زهر الكرز الشهيرة في منطقة طوكيو وكيوتو. واحدة من أكثر المواقع شعبية هي في تشيدوري-غا-فوتشي، وهو امتداد طوله ٧٠٠ متر حول الخندق المحيط بالقصر الإمبراطوري في وسط العاصمة طوكيو. أكثر من مليون زائر يأتون لمشاهدة الـ ٢٦٠ شجرة خلال موسم زهر الكرز. والمشي على طول الطريق قد ينتهى في وقت قريب، ولكن الزوال هو الجانب الأصيل من الزهور أنفسهم. بالنسبة لكثير من العاملين في المدينة، هذا هو المكان المثالي للمشي وجيز باسترخاء قبل أخذ القطار إلى البيت.

انتهت فترة ذروة زهر الكرز في جميع أنحاء البلاد هذه السنة. ومع ذلك، ما زال أولئك الذين يعيشون في شمال اليابان، متشوقون للقاء أزهار الربيع الكلاسيكية.

تصوير: كوديرا كي