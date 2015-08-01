Ударные инструменты возникли на самой заре культурной жизни человечества и считаются одной из наиболее древних разновидностей музыкальных инструментов. В японской культуре ударные представлены барабанами тайко. В барабанном бое нет мелодии как таковой, есть только ритм, но при кажущейся простоте ритмические композиции, сыгранные на тайко, обладают таинственной силой воздействия. Завораживающий звук тайко заполняет все существо слушателя, проникает в душу и сердце.

Мощное неподражаемое звучание

Барабаны тайко – неотъемлемая часть японской культурной традиции.

Звук тайко завораживает мощной, витальной полнозвучностью, которая проникает в самые потаённые уголки души. Но если просто молотить по барабану, что есть силы, такого звучания не добьешься. Тайко – музыкальный инструмент, поэтому важно попадать в такт, держать темп, играть буквально всем телом – как во время пения. Только тогда можно достичь глубокого и выразительного звука.

Игра на тайко – это своего рода танец. Во всем мире зрители обращают внимание на отличительную особенность игры на этом ударном инструменте: сочетание мощного звучания, от которого захватывает дух, и динамичной манеры исполнения, когда всё тело музыканта находится в движении. Наиболее зрелищным и впечатляющим музыкальным действом критики считают выступление куми-дайко (ансамбля тайко), когда группа музыкантов работает размеренно и слаженно, как единый организм.

Тайко были завезены в Японию путешественниками, пересёкшими азиатский континент. Наиболее древние останки барабана тайко, обнаруженные в Японии, относятся к периоду Дзёмон (с 10 000 по 300 гг. до н. э.).

В старые времена тайко использовались как сигнальное средство для оповещения членов сообщества об опасности, общих работах и т. д. В сельском хозяйстве они применялись для отпугивания вредителей, а в военном деле – для поднятия боевого духа и для устрашения неприятеля. С другой стороны, у тайко было также ритуальное назначение: на них играли во время религиозных праздников и церемоний, таких как поминальный танец бон-одори, моление о дожде амагои и др. В жизни традиционного японского общества барабаны тайко занимали важное место.

Маленькая барабанщица на городском празднике

Со временем тайко все чаще можно было увидеть на сцене: их использовали в представлениях театра Кабуки и в других традиционных сценических искусствах. А сравнительно новая традиция коллективных выступлений с тайко, столь распространенная в наши дни, зародилась в начале двадцатого века.

Существует несколько разновидностей японских барабанов тайко. Наиболее классический тип – нагадо-дайко, что означает «барабан с длинным корпусом». Он часто используется в синтоистских и буддийских церемониях, почему и получил свое второе название миядайко (храмовый барабан). Корпус барабана нагадо-дайко, как правило,вырезается из цельного куска дерева с плотной древесиной (обычно из дзельковы) и затягивается с обоих концов бычьей кожей, которая крепится к корпусу с помощью металлических заклёпок. К другим разновидностям тайко относятся малые барабаны с высоким тоном симэ-дайко (они часто используются в ансамблях хаяси, которые сопровождают спектакли театра Но), басовые барабаны одайко, подвешенные барабаны окэдо-дайко и др. Кожа – очень важная часть тайко, от ее толщины и способа обработки зависит тембр барабана.

Музыкальный перформанс: ансамбли японских барабанов тайко

Кодзима Тиэко из коллектива «Кодо» (Kojima Chieko) ©Karen Steains

Мастерство игры на тайко активно развивается как вид сценического искусства. Практически во всех регионах Японии значительно выросло число организаций (школ, предприятий и т. п.), на базе которых действуют ансамбли тайко. Появилось множество профессиональных коллективов, и некоторые из них пользуются всё большей известностью не только в Японии, но и за ее пределами.

«Кодо» Накагомэ Кэнта (Nakagome Kenta) ©Maiko Miyagawa

Два флагмана этого нового направления – невероятно популярные коллективы «Ондэкодза» и «Кодо» (ссылки на англ. яз.). Ансамбль «Кодо» был основан на острове Садо (префектура Ниигата) в 1971 году. Через десять лет, в 1981 году на Берлинском фестивале (Berliner Festspiele) состоялся международный дебют этого коллектива. С тех пор музыкальные перформансы «Кодо» проходили более 5500 раз в 47 странах мира. Коллектив ансамбля пополняется за счет выпускников так называемого «подворья» в Садо, расположившегося в стенах заброшенной местной школы. Ученичество длится два года, в течение которых ученики живут коммуной и проходят очень жесткое обучение. После первых двух лет они могут выбрать специализацию и затем в течение еще одного года проходят специальную практику. И только по окончании третьего года они могут стать постоянными членами коллектива. В настоящее время в «Кодо» работают двадцать девять постоянных исполнителей, принимающих участие в музыкальных перформансах: двадцать три мужчины и шесть женщин (по состоянию на апрель 2015 года).

Исполнители «Кодо» производят впечатление не только блестящим мастерством игры на тайко, но и своей отличной физической формой, которой они обязаны особой системе обучения, включающей интенсивные физические упражнения. Телесной красоте этих музыкантов посвящены целые фотоальбомы, широко продающиеся в Японии и за рубежом.

«Ондэкодза – от подножия Фудзи всему миру» (любезно предоставлено группой «Ондэкодза»)

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Фотография к заголовку: Группа «Кодо», Накагомэ Кэнта (Nakagome Kenta) ©Maiko Miyagawa

Фотографии предоставлены:

«Нацумацури»: Matteo Kutufa

Маленькая барабанщица на городском празднике: David A. LaSpina