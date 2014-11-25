По данным рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, японская звезда тенниса Нисикори Кэй заканчивает текущий сезон в ранге пятой ракетки мира. После появления в завершающем сезон финале Мирового тура АТР, который проводился в Лондоне с 9 по 16 ноября, он вернулся в Токио, где появился перед прессой 18 ноября в Пресс-центре Японии.

«В этом году я совершил беспрецедентный рывок вперед», – отмечает Нисикори. «Этот год оказался для меня очень плодотворным». Что касается будущих сезонов, он уже поставил себе некоторые цели: «Буду стремиться победить в одном из турниров Большого Шлема. Моя цель – стать лучшим в мире за последующие пять лет».

Ниже приводятся фрагменты из его интервью для прессы и японских болельщиков.

ВОПРОС: Каким был этот год для вас?

НИСИКОРИ КЭЙ: В конце прошлого года я занимал 17-е место в мировом рейтинге, а сейчас я пятый. Моей целью в этом сезоне было прорваться в десятку лучших, и я счастлив, что мне удалось сделать это так убедительно. Моя игра была особенно хороша во второй половине года, когда я ощутил большую уверенность.

ВОПРОС: Какие основные изменения произошли в этом сезоне?

НИСИКОРИ: Главное, с моей точки зрения, то, что моим тренером стал Майкл Чанг, который очень помог мне улучшить результат. Моя игра стала намного более агрессивной, чем я мог представить. Он четко показал мне необходимость перемещаться по корту также в вертикальной плоскости и, в итоге, моя игра стала намного мощнее.

ВОПРОС: Что стало поворотным моментом для изменения стиля вашей игры в этом году?

НИСИКОРИ: Это был матч против одного из лидеров рейтинга Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Австралии в январе. Я завершил матч, проиграв в трех сетах [7-6 (3), 7-5, 7-6 (3)], но концентрации не терял до самого конца. Мне удалось несколько раз довольно сильно прижать Надаля в течение матча, и мне это понравилось. Я понял, что моя игра меняется. И я сумел сохранить уверенность в своих силах, несмотря на поражение. Можно сказать, что именно этот матч стал поворотным моментом как для меня лично, так и для моей игры.

ВОПРОС: Какой матч или турнир в этом году запомнился вам больше всего?

НИСИКОРИ: Что касается турнира, то это был момент, когда я пробился в финал Открытого чемпионата США. Это была одна из моих целей в этом сезоне. А моим лучшим матчем стал полуфинал этого турнира, когда я победил Новака Джоковича.

ВОПРОС: Когда вы вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США, вы сказали фразу, которую все запомнили – «Нет никого, кого я не мог бы победить».

НИСИКОРИ: Я не слишком задумывался, когда говорил это, но последовавшая реакция меня удивила. В прошлом у меня случались матчи, которые я проигрывал еще до начала самой игры. Невозможно добраться до вершины, если не обладаешь ментальной выносливостью. Это была фраза, чтобы подстегнуть себя. Перед матчем с Джоковичем, мой тренер повторил пять раз: «Верь в себя!» Это помогло мне выйти на корт с реальным чувством уверенности.

ВОПРОС: Что вы думаете о физической разнице между вами и вашими западными оппонентами?

НИСИКОРИ: Я действительно выгляжу как ребенок по сравнению с другими игроками, однако ни разу не пожалел о своем небольшом росте. Стиль моей игры во многом зависит от скорости и техничности, а это компенсирует недостаток мощности. Не стоит думать о небольшом росте японских игроков как о своего рода слабости, которую обязательно нужно преодолеть на мировом уровне.

ВОПРОС: Что вы думаете о ситуации в азиатском теннисе на сегодняшний день?

НИСИКОРИ: Все события, в основном, происходят в Европе, а Азия находится слишком далеко. Самая большая проблема для подающих надежды азиатских игроков – отсутствие поблизости достойных соперников. В Японии прекрасное оснащение и великолепные инструкторы, поэтому я надеюсь, что по мере усиления позиций японского тенниса в остальных странах Азии тоже начнется подъем. И чтобы помочь этому процессу, в первую очередь, я должен прилагать все усилия.

Фотография вверху страницы: Тренер Майкл Чанг (справа) дает советы во время Открытого чемпионата Австралии, январь 2014 года. © Jiji.

(Оригинал статьи на японском языке опубликован 19 ноября 2014 г.)