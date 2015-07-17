Тридцать три победы – абсолютный рекорд

Победой в новогоднем турнире в январе 2015 года Хакухо завершил чемпионат сумо. Это была 33-я победа в его карьере, принесшая ему рекорд. Монгольский борец обошел прежнего победителя, великого ёкодзуну Тайхо, который обеспечил себе победу в тридцать втором, своем последнем чемпионате в 1971 году. Переполненный зал Рёгоку Сумо Холл в Токио громовыми аплодисментами поздравил Хакухо с успехом.

С кубком победителя в руках Хакухо продемонстрировал уважение к Тайхо, скончавшемуся в 2013 году, сказав: «по числу побед я впереди него, но по духу он все равно выше». Слова благодарности жене-японке за ее поддержку вызвали еще большее одобрение зрителей. Среди них были родители Хакухо, приехавшие из Монголии посмотреть соревнования.

Наибольшее количество побед на турнирах сумо

Количество побед Возраст на момент последнего турнира Хакухо* 33 29 Тайхо 32 30 Тиёнофудзи 31 35 Асасёрю 25 29 Китаноуми 24 31 Таканохана 22 28

* Продолжает участвовать в турнирах; возраст дан на январь 2015 г.

Игры силачей

Борьба сумо имеет долгую историю и берет свое начало от проводившихся в конце 1600-х годов церемониальных боев при монастырях Эдо (нынешнего Токио). Современное спортивное сумо развивается под эгидой Федерации сумо Японии, находящейся под юрисдикцией Министерства спорта.

Разные эпохи отмечены соперничеством между лучшими рикиси тех лет. Тотинисики и Ваканохана I сражались за превосходство в конце 1950-х, в то время как 1960-е запомнились как годы Тайхо и Касивадо. Популярность сумо в Японии росла, а в 1964 году этот вид спорта появился на Гавайях, где был рекрутирован первый спортсмен сумо, родившийся за пределами Японии в послевоенное время. Джесси Джеймс Вайлани Кухаулау достиг третьего уровня сэкивакэ под именем Такамияма. Позже, в 1990-е годы, успех братьев Таканохана и Ваканохана стал причиной нового бума сумо.

Яростная борьба двух мощных борцов погружает любителей сумо в настоящий транс. Однако из-за постоянной нехватки новых учеников перестали появляться сильные японские борцы. Мало кто из юных японцев настолько амбициозен, чтобы попытаться добиться успеха в борьбе сумо. Вместо этого в сумо приходит все большее количество иностранных борцов. Дошло до того, что без иностранных рикиси сумо может утратить половину своей привлекательности.

МАКУУТИ (старшая лига)

Борцы сумо иностранного происхождения

(на январь 2015)

Спортивное имя Ранг Страна Школа Хакухо (29) Ёкодзуна Монголия Миягино Какурю (29) Ёкодзуна Монголия Идзуцу Харумафудзи (30) Ёкодзуна Монголия Исэгахама Аояма (28) Сэкивакэ Болгария Касугано Итинодзё (21) Сэкивакэ Монголия Минато Тотиновин (27) Маэгасира 1 Грузия Касугано Тэрунофудзи (23) Маэгасира 2 Монголия Исэгахама Кайсэй (28) Маэгасира 5 Бразилия Томодзуна Кёкутэнхо (40) Маэгасира 7 Монголия Томодзуна Тамаваси (30) Маэгасира 9 Монголия Катаонами Сококурай (31) Маэгасира 10 Китай Арасио Кёкусухо (26) Маэгасира 12 Монголия Томодзуна Араваси (28) Маэгасира 12 Монголия Минедзаки Осунаараси (22) Маэгасира 13 Египет Отакэ Токитэнку (35) Маэгасира 13 Монголия Токицукадзэ Кагамио (26) Маэгасира 15 Монголия Кагамияма

В скобках указан возраст борцов

Международный контингент сумо

Более трети из 42 борцов старшей лиги макуути являются иностранцами. В новогоднем турнире в январе 2015 года принимали участие 16 рикиси, рожденных за пределами Японии. Все три борца высшего ранга ёкодзуна – Хакухо, Какурю и Харумафудзи – монголы. И хотя все три одзэки являются японцами, Аояма (из Болгарии) и Итинодзё (из Монголии) стремятся повысить свой рейтинг и перейти с уровня сэкивакэ на второй по уровню ранг. Если смотреть на более низкие позиции лиги, то среди маэгасира есть борцы из Грузии, Бразилии, Китая и Египта.

С 1945 года по данным Федерации сумо Японии (на май месяц 2014 года) среди борцов насчитывалось 158 иностранцев из 14 стран мира. Больше всего рикиси из Монголии – 55, за ними идут США – 31, затем Бразилия – 16, Китай – 12 и Южная Корея – 12. Есть и другие страны, такие как Тонга – 8 борцов, Россия – 6, Грузия – 4 и Филиппины – 4, и по 2 борца из Аргентины, Британии, Болгарии, Эстонии и Самоа.

Глобальный потенциал сумо

Барьеры воздвигались слишком медленно, чтобы противостоять внезапному натиску конкурентов из-за границы. Предельный лимит в 40 иностранных борцов был аннулирован в 2002 году, но в то же время разрешенное количество иностранцев на одну школу было сокращено с двух до одного. В феврале 2010 года правила были ужесточены еще больше, так что каждая школа могла иметь только одного иностранного борца, включая тех, кто принял японское гражданство. Однако новые правила не заставляют школы сокращать количество иностранцев, если оно было превышено на момент введения новых правил.

Некоторые жалуются, что многие зрители не хотят смотреть бои сумо из-за большого количества иностранных рикиси, и даже высказывалось предложение исключить их участие. Проводились параллели с «уимблдонским эффектом» в Британии, где разрешение иностранным спортсменам участвовать в соревнованиях повлекло за собой закат домашних талантов. Но вид борцов со всего мира, выходящих на ринг, ни в коем случае не наносит ущерба глобальной репутации борьбы сумо. Недоброжелателям стоит обратить внимание на экспансию дзюдо в мировом спорте, где этот вид борьбы стал одной из дисциплин летних Олимпийских игр.

Пришла эпоха глобализации. Иностранные атлеты в японском спорте играют важную общественную роль, и сумо не является исключением. Более того, если тот или иной вид спорта может привлекать зарубежных туристов благодаря зрелищным турнирам в Токио, Осаке, Нагое и Фукуоке, это только увеличит значение борьбы сумо как части традиционной японской культуры. Притягательность борьбы сумо – один из важных факторов при выборе именно Японии для туристической поездки.

В ожидании достойного соперника

Хакухо снова участвует в соревнованиях с 30 марта, и есть все основания полагать, что он увеличит свой счёт побед. Он является одним из ведущих борцов. Общенациональная газета «Асахи симбун» передает его слова, сказанные во время одного из переодеваний перед выходом для награждения: «Невозможно заниматься сумо в одиночку. Сильный борец и достойный его соперник делают сумо тем, чем оно является на самом деле...» Поклонники этого спорта ждут появления борца, который сможет бросить вызов непревзойденному ёкодзуне, и сам Хакухо, похоже, тоже ожидает сильного соперника.

Фотография к заголовку: Хакухо (справа) опрокидывает Аминисики и побеждает в бою на восьмой день новогоднего турнира в Рёгоку Сумо Холле в Токио, 18 января 2015. © Jiji)

(Оригинальный текст на японском языке написан Кадзуёси Харадой из редакционного отдела Nippon.com и опубликован 3 февраля 2015 г.)