На протяжении более тысячи лет горы префектуры Ямагата, находящейся на побережье Японского моря в северо-восточной части Хонсю, привлекали паломников и мистиков. За многие века местная религия, синтоизм, переплелась с буддизмом, пришедшим из Индии через Китай, и Ямагата стала местом, где появилось множество святынь и храмов, некоторые из которых сохранились до наших дней.

Паломничество по Трём святым горам

Самые святые из всех таких мест — три священные горы провинции Дэва: Гассан, Хагуро и Юдоно. Говорят, что именно здесь принц Хатико (542-641), сын 32-го императора Японии Сусюна, посвятил свою жизнь религиозной практике, и с тех пор поклонение здешним горам стало традицией.

Пятиярусная пагода на горе Хагуро

Склоны горы Хагуро, самой невысокой и доступной из трёх священных гор, особенно богаты святынями. Здесь во множестве можно увидеть изваяния бодхисаттвы Дзидзо, другие буддийские статуи, а также потрясающую пятиярусную деревянную пагоду, построенную без единого гвоздя в 1372 году, которая сама является реконструкцией такой же пагоды, построенной более тысячи лет назад. С этой святой землёй связаны видные исторические фигуры — здесь бывал великий поэт Мацуо Басё, и монах Бэнкэй, известный воин XII века, говорят, останавливался на этой горе.

После того, как в конце VII века эти места посетил Эн-но гёдзя, основатель практики сюгэндо, эти горы приобрели большое значение для ямабуси (буквально, «тех, кто лежит в горах») — древнего религиозного течения, объединившего черты синто и буддизма.

Святилища у подножья горы Хагуро

Эти горные мистики, одетые в белые и жёлтые одеяния и шапочки, сплетённые из бамбука, почитают светлого царя Фудо, обладающего устрашающим видом, посвящают себя созерцанию природы и изучению боевых искусств. В деревне у подножия горы есть много гостиниц, где до сих пор принимают паломников, и в аскетически выглядящих домах, многие из которых крыты соломой, им подают сёдзин-рёри — вегетарианскую еду буддийских монахов.

Самоотречение в поисках внутреннего Будды

Монахи, живущие у расположенной неподалёку горы Юдоно, прославились ещё более строгим видом аскетизма, приводящим к довольно жутким результатам.

Главный зал храма Дайнитибо

Рядом с храмом Дайнитибо находится древний кедр, под которым, как говорит Эндо Юкаку, настоятель храма, похоронен Миморовакэ — сын императора Кэйко, правившего в I веке н. э. Этот храм изначально был основан знаменитым монахом Кукаем (774-835), который привёз в Японию учение буддийской школы Сингон. Среди постулатов, которые исповедовала эта школа, был и такой — человек способен стать буддой в собственном теле, ещё при этой жизни.



Фудо-мёо (на санскрите – Ачаланатха) означает «Неподвижный Светлый Царь» или «Неподвижный Защитник». Средневековая статуя Фудо-мёо в храме.Фудо-мёо (на санскрите – Ачаланатха) означает «Неподвижный Светлый Царь» или «Неподвижный Защитник».

На протяжении многих веков набожные последователи старались мумифицировать себя путём изнурительной шестилетней практики. В течение трёх лет они жили на скудной диете из орехов и ягод, а упражнениями безжалостно устраняли жировые отложения в теле. За этим следовал другой этап — ещё три года они питались только корой и корнями. И на заключительном этапе практики они пили препараты, приготовленные из воды местного источника, богатого мышьяком, и сока лакового дерева, уничтожающего кишечную флору и пропитывающего лаком внутренности.

На последней стадии процесса монах входит в узкий каменный колодец и принимает позу молитвы. Эту гробницу закрывают каменной плитой, через которую пропущена бамбуковая труба, чтобы монах мог дышать. Каждое утро, если он ещё жив, он звонил в колокольчик. Когда звонки прекращались, другие монахи запечатывали могилу и оставляли его на тысячу дней.

Вечная молитва

Когда открывали крышку, в большинстве случаев в могиле обнаруживали разложившийся труп. Но если всё удавалось, то труп превращался в прекрасно сохранившуюся мумию, сидящую в позе лотоса. Эти останки отправляли в храм, где их одевали в пышные облачения и почитали как будд, которые не умерли, а вошли в состояние вечной молитвы во благо всех живущих.

Святой Синнёкай из храма Дайнитибо.

Наряду с удивительным собранием старинных изваяний, некоторые из которых относятся к эпохе Нара (710-794), в Дайнитибо хранится мумия святого Синнёкая. Монах этого храма сказал, что Синнёкай достиг состояния будды в 1786 году, в возрасте 96 лет. В храме Тюрэндзи, также основанном Кукаем, почитают мощи святого Тэцумонкая. Также множество росписей, как старинных, так и новых, украшают многочисленные помещения храма.

Храм Тюрэндзи (слева) и одна из потолочных росписей (справа)

Во всём регионе в храмах насчитывается более двух десятков мумифицированных святых. Несмотря на то, что эта практика была настолько популярной в XIX веке, что правительство Мэйдзи запретило её, успешные примеры прижизненной мумификации существовали только в Ямагате.