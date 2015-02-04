Японская гравюра (ханга) на протяжении столетий играла большую роль в истории японского искусства. Мастера периода Эдо, такие как Хокусай или Хиросигэ, создавали произведения, известные сейчас во всём мире, но существовали и гораздо менее известные мастера подобного масштаба, чьи работы заслуживают более внимательного рассмотрения. Здесь мы покажем пять работ пяти мастеров гравюры, как знаменитых, так и малоизвестных.

Китагава Утамаро (1753–1806)

Китагава Утамаро. «Гребень», 1785

Утамаро, один из величайших мастеров жанра укиё-э, изображал красавиц из «чайных домов» и кварталов развлечений в Эдо, являвшихся воплощением идеи «плывущего мира». Он также является автором множества эротических гравюр сюнга, и даже попал в тюрьму за изображение исторического героя Тоётоми Хидэёси в окружении наложниц.

Кацусика Хокусай (1760–1849)

Кацусика Хокусай. «Кадзикадзава в земле Каи», 1830-33

При упоминании японской гравюры очень многие, наверное, вспомнят «Большую волну в Канагаве» Хокусая. Высоко оценены его пейзажи, изображающие водопады, мосты, горы, и в особенности гору Фудзи. Но темами многих его других произведений были также привидения, живая природа и эротика. Он способствовал увеличению популярности гравюры своими иллюстрациями к произведениям Кёкутэй Бакина и Рютэя Танэхико.

Утагава Хиросигэ (1797–1858)

Утагава Хиросигэ. «Сливовый сад в Камада», 1857

Хиросигэ изображал пейзажи и обычаи Эдо настолько поэтично, что даже непривычные для европейцев виды воспринимались как что-то близкое. Он оказал большое влияние на западных художников, среди которых были Моне, Ван Гог, Сезанн и Уистлер. Его серия «Сто знаменитых видов Эдо» является как историческим документом, запечатлевшим японскую столицу такой, какой она была в середине XIX века, так и одним из величайших произведений укиё-э.

Цукиока Ёситоси (1839–1892)

Цукиока Ёситоси. «Луна над горой Инаба», 1885 (юный Тоётоми Хидэёси нападает на замок на горе Инаба)

Ёситоси особенно ценят за то, что он вдохнул новую жизнь в жанр укиё-э в эпоху Мэйдзи, когда европейские новшества, такие как фотография и литография, вытесняли традиционную гравюру из культуры как нечто устаревшее. Он внёс в процесс печати некоторые усовершенствования, заимствовав их из западной гравюры; он также часто изображал европейцев и людей в западной одежде. Наряду с его пейзажными работами, такими как серия «Сто видов луны», известны и созданные им изображения призраков и сцены убийств.

Хасигути Гоё (1880–1921)

Хасигути Гоё. «Расчёсывание волос», 1920

Хасигути вначале не занимался укиё-э, а был успешным живописцем, работавшим в западном стиле, но оставил живопись маслом для возрождения умирающей традиции японской ксилографии. В жанр изображения красавиц он привнёс чувственность, присущую Дега и Ренуару, при этом, несмотря на общий импрессионистский характер своих работ, прорабатывал их со всей тщательностью; даже когда слёг от менингита, унёсшего его жизнь, он придирчиво рассматривал каждую деталь своей последней гравюры. Ему тогда был всего лишь 41 год.

(Оригинал статьи на английском языке опубликован 29 декабря 2014 г.)