Исследователи из Медицинского университета Нары обнаружили, что такое давно известное средство как танины хурмы может оказаться новым оружием в борьбе с коронавирусом.

Потенциальное спасение от COVID-19 оказалось широко известным народным средством. Какисибу, вяжущий сок некоторых видов молодой хурмы, с древних времен использовался в Японии практически для любых целей – от окрашивания тканей до лечения ожогов и похмелья. Исследователи из Медицинского университета Нары обнаружили, что эта жидкость содежит дубильные вещества – танины, которые могут оказаться эффективными в борьбе с коронавирусом.

На пресс-конференции, состоявшейся 15 сентября, профессора МУН Ито Тосихиро и Яно Хисакадзу заявили, что возглавляемая ими исследовательская группа смогла нейтрализовать коронавирус в образцах слюны человека, добавив в них танины хурмы в высокой концентрации. В ходе исследований ученые обнаружили, что через 10 минут под действием концентрата дубильных веществ активность вируса упала до одной десятитысячной от первоначального значения, то есть вирус был практически полностью обезврежен.

Исследователи сразу же предупредили, что полученные результаты не означают, что COVID-19 можно победить, просто поедая хурму. Они планируют провести дополнительные исследования, чтобы определить точные механизмы действия сока хурмы и количество танинов, необходимое для подавления коронавируса во рту человека. Однако они надеются, что их исследования приведут к созданию профилактических средств, которые можно будет включать в такие продукты, как жевательная резинка и леденцы.

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