Une équipe de chercheurs de l’Université de médecine de Nara ont découvert qu’un vieux remède japonais a démontré des résultats efficaces contre le coronavirus. Il s’agit de l’extrait fermenté de kaki, ou kakishibu, très riche en tanins.

Le kakishibu est un extrait acide obtenu par la fermentation de kakis qui ne sont pas encore mûrs. Il est utilisé au Japon depuis les temps anciens dans des domaines aussi divers que les teintures d’habits et le traitement des brûlures ou des maux de tête.

Cependant, une autre application lui a peut-être été trouvée tout récemment. Une équipe de recherche de l’Université de médecine de Nara (NMU) a découvert que la forte concentration en tanins du kakishibu serait efficace pour neutraliser le coronavirus.

Ces études ont été détaillées le 15 septembre lors d’une conférence de presse. L’équipe ménée par les professeurs Itô Toshihiro et Yano Hisakazu du NMU a été capable de diminuer considérablement la charge virale du Covid-19 contenue dans la salive humaine en y injectant une grande quantité de tanins du kakishibu. Dix minutes après le début du test, la concentration de l’agent pathogène avait été réduite à 1/10 000 de sa quantité initiale, le rendant totalement inoffensif.

Les deux experts ont toutefois tenu à préciser que ces résultats, bien que positifs, n’impliquent en aucun cas que manger des kakis ou boire du kakishibu puisse assurer une bonne défense contre le Covid-19. Des recherches plus poussées sont en cours pour déterminer entre autres la quantité nécessaire de tanins qui doit rentrer en jeu. Avec l’espoir que cela mène au développement de traitements préventifs à base de kakishibu.

(Texte et photo de Nippon.com)