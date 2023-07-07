Зимы в Исикаве суровые, но здесь есть места, которые стоит посетить в самые холодные месяцы года. Мы представляем вам подсвеченные рисовые поля, изрезанные скалы и жизненно важные для местной экологии водно-болотные угодья.

В районе Сироёнэ сэммайда в Вадзима, префектура Исикава, небольшие террасные рисовые поля простираются от высоких приморских холмов до самых волн Японского моря. Этот ландшафт олицетворяет сатояма и сатоуми – «деревни-горы» и «деревни-море», то есть типы природной среды, сформировавшиеся во взаимодействии человека с природой, которые жизненно важны для близлежащих сообществ района Ното, который Организация Объединенных Наций признала системой сельскохозяйственного наследия мирового значения. В Японии эти террасные поля были объявлены национальным живописным местом и включены в общенациональный список 100 самых живописных рисовых полей. Их стоит посетить в любое время года, но в пасмурные зимние месяцы хребты здесь особенно красиво подсвечиваются светодиодными лампами на солнечных батареях после захода солнца.

Сироёнэ сэммайда днём; ночью этот пейзаж подсвечивается лампами, цвет которых меняется

Изрезанная береговая линия идёт вдоль побережья Сосоги в северной части Вадзимы. Мадоива (Скала-окно), скальное образование характерной формы недалеко от берега с двухметровым отверстием, пробитым в скале, является памятником природы и охраняемым геологическим образованием. Вид Мадоива зимой, когда о неё бьются волны, рассыпая брызги, представляет собой незабываемое зрелище.

Мадоива в бушующем зимнем море представляет собой фантастическое зрелище

Зимой стаи перелетных птиц прилетают с азиатского континента в Исикаву, где полуостров Ното выступает в Японское море.

Болота Катанокамоикэ в Каге – одно из главных мест обитания водоплавающих птиц в Японии и временное пристанище для тысяч диких гусей и уток с ноября по февраль. В 1993 году этот район был включён в список Рамсарской конвенции в качестве водно-болотных угодий и места обитания важных видов водоплавающих птиц.

Болота Катанокамоикэ представляют собой богатую экосистему, особенно популярную среди любителей птиц

Как добраться

Сироёнэ сэммайда

Примерно два часа на автобусе Wajima Express Highway от восточного выхода станции JR Канадзава до автобусной остановки Вадзима экимаэ, затем около 20 минут на автобусе Hokutetsu Bus Machino Route до Сироёнэ сэммайда

Мадоива

Примерно 30 минут на автобусе Hokutetsu Bus Machino Route от автобусной остановки Вадзима экимаэ до остановки Сосоги-гути, затем 5 минут пешком

Катанокамоикэ

Примерно 30 минут на туристическом автобусе Kaga Tour Bus Canbus Umimawari от станции Кага-онсэн (на главной линии JR Хокурику) до остановки Камоикэ-кансацу кан, или ок. 15 минут на машине от станции Кага-онсэн

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы

Фотография к заголовку: Ночная подсветка террасных полей Сироёнэ сэммайда

Статьи по теме