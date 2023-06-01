100 знаменитых замков Японии ®: замок Кагосима, префектура Кагосима

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Замок Кагосима был резиденцией рода Симадзу, долгое время правившего на юге Кюсю. Это горный замок, состоящий из резиденции правителя замка, построенной на равнине, и замковой горы за ней. Замок также известен тем, что здесь закончилось Сацумское восстание, последняя гражданская война в Японии XIX века.

Замок Кагосима, префектура Кагосима

Годы постройки: около 1601

около 1601 Первый владелец замка: Симадзу Иэхиса

Симадзу Иэхиса Основные достопримечательности: ворота Горо (реконструкция) и др.

ворота Горо (реконструкция) и др. Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Kagoshima-ken Shiroyama-cho 7-2

Kagoshima-ken Shiroyama-cho 7-2 Вебсайт: Руины замка Кагосима (Цурумару) (на японском языке)

Одни из самых больших замковых ворот Японии с пулевыми отверстиями времён Сацумского восстания

Замок Кагосима построил Симадзу Иэхиса, 18-й глава рода Симадзу, знаменитого самурайского семейства, жившего на юге Кюсю и существовавшего с периода Камакура, с XII века. Иэхиса стал первым правителем княжества Сацума при сёгунате Токугава. Главные ворота замка, Горо, имеют высоту около 20 метров, это одни из самых больших замковых ворот в Японии. Ворота сгорели в пожаре в 1873 году, но были восстановлены в 2020 году.

В каменных стенах возле ворот есть бесчисленные выбоины, некоторые из них включают осколки снарядов и пули времён Сацумского восстания 1877 года. Сайго Такамори, местный герой, сыгравший активную роль в Реставрации Мэйдзи. Он потерпел поражение в боях против правительственных войск Мэйдзи в Кумамото и Миядзаки, отступил в замок Кагосима, где принял последний бой с 50-тысячной правительственной армией и покончил жизнь самоубийством на замковой горе. Вокруг горы есть остатки подземелий, где скрывался Сайго, и каменный монумент, отмечающий место его гибели.



Каменные стены, хранящие следы Сацумского восстания (PIXTA)

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Фотография к заголовку: Ворота Горо замка Кагосима (PIXTA)