100 знаменитых замков Японии ®: замок Кагосима, префектура Кагосима
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Замок Кагосима, префектура Кагосима
- Годы постройки: около 1601
- Первый владелец замка: Симадзу Иэхиса
- Основные достопримечательности: ворота Горо (реконструкция) и др.
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Kagoshima-ken Shiroyama-cho 7-2
- Вебсайт: Руины замка Кагосима (Цурумару) (на японском языке)
Одни из самых больших замковых ворот Японии с пулевыми отверстиями времён Сацумского восстания
Замок Кагосима построил Симадзу Иэхиса, 18-й глава рода Симадзу, знаменитого самурайского семейства, жившего на юге Кюсю и существовавшего с периода Камакура, с XII века. Иэхиса стал первым правителем княжества Сацума при сёгунате Токугава. Главные ворота замка, Горо, имеют высоту около 20 метров, это одни из самых больших замковых ворот в Японии. Ворота сгорели в пожаре в 1873 году, но были восстановлены в 2020 году.
В каменных стенах возле ворот есть бесчисленные выбоины, некоторые из них включают осколки снарядов и пули времён Сацумского восстания 1877 года. Сайго Такамори, местный герой, сыгравший активную роль в Реставрации Мэйдзи. Он потерпел поражение в боях против правительственных войск Мэйдзи в Кумамото и Миядзаки, отступил в замок Кагосима, где принял последний бой с 50-тысячной правительственной армией и покончил жизнь самоубийством на замковой горе. Вокруг горы есть остатки подземелий, где скрывался Сайго, и каменный монумент, отмечающий место его гибели.
Достопримечательности поблизости
- Острова Амами Осима и Токуносима в префектуре Кагосима, северная часть главного острова префектуры Окинава и остров Ириомотэ в преф. Окинава внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
- Таинственные острова Токара: вулканы, коралловые рифы и ритуалы, вошедшие в список мирового наследия ЮНЕСКО
Фотография к заголовку: Ворота Горо замка Кагосима (PIXTA)