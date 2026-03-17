Фукудзиндзукэ: ярко-красные маринованные овощи, которые едят с японским карри

Карри – популярное блюдо в Японии, и в местном варианте карри обычно подают с ярко-красными маринованными овощами фукудзиндзукэ.

Хрустящие овощи прекрасно дополняют вкус карри

Карри пользуется популярностью в Японии уже более века. За это время его адаптировали к местным вкусам, и сегодня многие японцы считают его практически частью собственной кухни. Его обычно едят с хрустящими маринованными овощами фукудзиндзукэ, которые, как говорят, получили свое название от Ситифукудзин, Семи Богов счастья, потому что изначально их готовили из семи ингредиентов. Сегодня нет строгих правил в отношении состава ингредиентов, но обычно фукудзиндзукэ готовят из таких овощей, как дайкон, баклажаны и рэнкон (корень лотоса), а также имбирь вместе с имбирём и сисо (перилла), которые маринуют в соевом соусе.

Говорят, что первым начал подавать карри с фукудзиндзукэ повар на корабле «Мисимамару», одном из судов судоходной компании NYK, курсировавшем по морским путям в Европу и обратно в начале XX века. Рассказывают, что в корабельной столовой закончился обычный индийский чатни, и вместо него он подал фукудзиндзукэ. Блюдо в таком исполнении оказалось популярным, и вскоре фукудзиндзукэ стало стандартным гарниром к японскому карри. Фукудзиндзукэ имеет ярко-красный цвет, который, как говорят, имитирует чатни, который он призван заменить.

Фотография к заголовку: маринованные овощи фукудзиндзукэ, подаваемые в качестве гарнира к карри (PIXTA)

