Камикоти: природная красота Японских Альп

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Потрясающие природные ландшафты Камикоти привлекают множество туристов в этот курортный городок префектуры Нагано, особенно в период с весны до осени.

Прекрасный отдых в горах

Горный район Камикоти в префектуре Нагано – популярное место для пеших прогулок, как по тропам вокруг, так и в горах неподалёку. Он расположен на высоте около 1500 метров над уровнем моря в северной части Японских Альп, в национальном парке Тюбу-Сангаку. Сюда нельзя въезжать на личном автомобиле, поэтому посетители должны либо добираться на автобусе или такси – например, от расположенной неподалеку станции JR Мацумото, либо добираться пешком по другим маршрутам.

Главной достопримечательностью является Каппабаси (мост Каппа), названный в честь мифических существ каппа, обитающих в реках Японии. Хотя посетители вряд ли увидят каппа, здесь можно встретить обезьян и других диких животных. Камикоти особенно популярен благодаря прохладной погоде в летнее время и яркой осенней листве.

Фотография к заголовку: Мост Каппабаси в Камикоти, Мацумото, Нагано (© Pixta)

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