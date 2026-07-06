Камикоти: природная красота Японских Альп
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Прекрасный отдых в горах
Горный район Камикоти в префектуре Нагано – популярное место для пеших прогулок, как по тропам вокруг, так и в горах неподалёку. Он расположен на высоте около 1500 метров над уровнем моря в северной части Японских Альп, в национальном парке Тюбу-Сангаку. Сюда нельзя въезжать на личном автомобиле, поэтому посетители должны либо добираться на автобусе или такси – например, от расположенной неподалеку станции JR Мацумото, либо добираться пешком по другим маршрутам.
Главной достопримечательностью является Каппабаси (мост Каппа), названный в честь мифических существ каппа, обитающих в реках Японии. Хотя посетители вряд ли увидят каппа, здесь можно встретить обезьян и других диких животных. Камикоти особенно популярен благодаря прохладной погоде в летнее время и яркой осенней листве.
Фотография к заголовку: Мост Каппабаси в Камикоти, Мацумото, Нагано (© Pixta)
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