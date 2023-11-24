Дзуйрюдзи: знаменитый дзэнский монастырь в Тояме

Путеводительпо Японии

Известный монастырь Дзуйрюдзи в городе Такаока префектуры Тояма представляет собой шедевр архитектуры дзэнских храмов начала периода Эдо (1603-1868). Признанный национальным достоянием монастырь является обширным храмовым комплексом, соединённым коридорами.

Дзэнский монастырь Дзуйрюдзи известен своей необычной планировкой – центральный храм окружён другими залами, которые соединяют коридоры. Монастырь в Такаоке является единственным историческим объектом в префектуре Тояма, который признан национальным достоянием, получив это звание в 1997 году. Монастырь относится к дзэнской школе Сото, его построил третий правитель княжества Кага Маэда Тосицунэ (1594-1658), в память о своём предшественнике, могущественном военачальнике Маэда Тосинага (1562-1614).

Богатое феодальное владение

Под властью Тосинаги территория Кага в ранний период Эдо (1603-1868) превратилась в крупнейшее владение в Японии, уступающее только владениям сёгуната Токугава. Основатель рода Маэда Тосииэ, который входил в совет «пяти старейшин» го-тайро в правительстве выдающегося военачальника Тоётоми Хидэёси, получил обширные владения Кага. Тосинага ещё больше расширил семейные земли, сражаясь под знамёнами Токугавы в решающей битве при Сэкигахара в 1600 году. Размер владений Кага вызывал опасения как потенциальная угроза для недавно сформированного правительства сёгуната Токугава, но Тосинаге удалось развеять опасения основателя сёгуната, Токугавы Иэясу, контролируя свою большую семью, и он заложил прочную основу богатства своих владений. Именно по этой причине первым лидером рода Маэда часто называют Тосинагу, а не Тосииэ.

Не имевший сыновей Тосинага передал титул главы рода своему сводному брату-подростку Тосицунэ и удалился в замок Такаока, хотя и сохранял контроль над владениями до своей смерти.



К гробнице Маэды Тосинаги от Дзуйрюдзи идёт тропа Хатёмити длиной 870 метров, идущая на восток от главных ворот храма

После смерти Тосинаги Тосицунэ в знак благодарности своему предшественнику назначил храм Дзуйрюдзи, где он был похоронен, семейным храмом рода Маэда. Полномасштабное строительство комплекса началось в годы Сёхо (1644-1648) и было завершено в 1663 году, к пятидесятой годовщине смерти Тосинаги.



Павильон медитации Дзуйрюдзи слева и павильон Дхармы справа придают комплексу необычную конфигурацию

Монастырь-крепость

В первые годы периода Эдо, во время становления сёгуната, он рассматривал владения Кага с их огромными богатствами как потенциальную угрозу своей власти. Этот факт не ускользнул от внимания лидеров княжества, и монастырь Дзуйрюдзи помогает понять политические манёвры того времени и особую проницательность, которая была необходима главе рода, чтобы сохранить величие рода Маэда и не лишиться благосклонности сёгуната.

Ёцуя Доко, настоятель Дзуйрюдзи, рассказывает, что в 1615 году сёгунат издал закон, согласно которому одно феодальное владение могло иметь только один замок. Род Маэда выбрал Канадзаву в качестве центра своих владений и разрушил замок в Такаоке. Однако, чтобы защитить обширные земли Каги, они построили там великолепный храм Дзуйрюдзи, спроектировав его таким образом, чтобы скрыть его второстепенную роль как оборонительного укрепления.

Ёцуя отмечает, что главные ворота, построенные в стиле якуимон, характерны большими карнизами, массивными колоннами и прочной стеной трапециевидного профиля. «Похожая структура существует в Токио, – поясняет он. – Это ворота Акамон в Токийском университете, которые когда-то были главными воротами резиденции рода Маэда». Используя тот факт, что Дзуйрюдзи был родовым храмом Тосинаги, Тосицунэ построил главные ворота столь же прочными, как и ворота усадьбы даймё в столице, для защиты города Такаока. В этом смысле центр княжества Кага остался в старом замковом городе Такаока, месте упокоения человека, которого называют основателем рода, а не в Канадзаве, где расположены могилы Тосииэ и других членов рода Маэда.



Главные ворота Сомон признаны важным национальным культурным достоянием



Ёцуя Доко, настоятель Дзуйрюдзи

Монастыри дзэнской школы Сото обычно строят глубоко в горах, и в этом смысле расположенный на равнине Дзуйрюдзи является необычным. Пройдя через главные ворота, посетители пересекают открытое пространство и попадают к высоким воротам Саммон, которые признаны национальным достоянием. Направо и налево от ворот находятся коридоры, и взгляд сразу выделяет крышу монастырской кухни Дайкури сзади справа и крышу павильона для медитации слева, которые образуют изящную линию, которая тянется над коридорами. Такая структура напоминает Павильон Феникса Хоодо в Удзи, из-за чего её называют «Павильоном Феникса региона Хокурику». По всей территории тянутся коридоры, связывая все здания и позволяя священникам продолжать богослужения даже в период сильных снегопадов, которые случаются в этом регионе.

Совершенно очевидно, что проектировщики стремились в полной мере использовать ровную поверхность этого ландшафта. Поднявшись по каменным ступеням ворот Саммон, вы увидите Павильон Будды, Буцудэн, являющийся главным павильоном монастыря в центре комплекса. Здание идеально вписывается в визуальные границы ворот, а деревянные статуи свирепых божеств-хранителей по обе стороны дополняют впечатление.



«Павильон Феникса региона Хокурику». 18-метровые ворота Саммон были перестроены в 1820 году. Монастырская кухня Дайкури справа и павильон для медитации слева признаны важными культурными ценностями



Буцудэн, Павильон Будды, прекрасно обрамлён проходом в воротах Саммон. На деревянной табличке над входом написано «Такаокасан», это ещё одно название храма. Надпись сделал знаменитый священник Ингэн Рюки, основатель школы дзэн Обаку

Изящество и прочность

Павильон Будды, Буцудэн, также признанный национальным достоянием, построен из прочной древесины дзельковы и покрыт свинцовой кровлей – это редкая особенность, такую крышу можно видеть только на воротах Исикавамон в замке Канадзава. Каменный фундамент павильона построили каменщики в стиле аносю, так строили крепкие замковые стены.

В центре павильона в главном алтаре сюмидан находится изображение будды Сяка нёрай (Шакьямуни), окружённое статуями Фугэн босацу (бодхисаттвы Самантабхадры) и Мондзю босацу (бодхисаттвы Манджушри). За алтарём находится деревянное панно, изображающее явление Будды Амиды. Здание поддерживают две колонны из 600-летних дзельков высотой 13 метров. Потолок и стены покрыты изысканными вставками кумимоно, которые также смягчают тряску от землетрясений.

Здание, построенное в 1659 году, имеет много общих архитектурных особенностей со святилищем Тосёгу в Никко в префектуре Тотиги, но Ёцуя считает, что семейный храм клана Маэда обладает определённой строгостью, которой нет у его знаменитого аналога. «В отличие от Тосёгу и его красочной резьбы, – объясняет он, – Дзуйрюдзи подчеркивает изысканную форму и красоту материалов, например текстуры дерева». Он говорит, что при строительстве род Маэда проявлял уважение к сёгунам Токугава, что было необходимо для мирного управления огромным владением, но при этом стремился построить великолепный комплекс, который в то же время не был бы чересчур роскошным.



Говорят, что общий вес свинца на крыше Буцудэн составляет 47 тонн



Интерьер Буцудэн украшен великолепными колоннами и замысловатыми вставками



Главные алтарные изображения Будды и его сопровождающих были привезены из Китая более 300 лет назад

В дзэнских монастырях главное изображение Будды обычно находится в Павильоне Дхармы, но в Дзуйрюдзи этот павильон служит для хранения погребальной таблички Тосинаги. Ёцуя объясняет, что род Маэда, построив Буцудэн для размещения главных изображений Будды, «продемонстрировал своё тонкое эстетическое чувство и богатство, и это одновременно позволило разместить погребальную табличку Тосинаги в центре павильона Дхармы, стоящего за этим сооружением».

Коридор зала Дхармы тянется в сторону далёкого горного хребта Татэяма, и говорят, что он обращён в сторону Тосёгу, усыпальницы Токугавы Иэясу. Особое значение Дзуйрюдзи заключается в том, что род Маэда построил его с глубоким эстетическим чувством и как оборонительное сооружение, проявляя при этом уважение к сёгунату.



Павильон Дхармы, построенный в 1655 году, также признан национальным достоянием



Погребальная табличка Тосинаги на буддийском алтаре в центре павильона Дхармы



Вершины горного хребта Татэяма, защищающего храм, можно увидеть из коридора Павильона Дхармы

Храм мира

Среди других выдающихся построек Дзуйрюдзи можно назвать павильон для медитации и монастырскую кухню Дайкури, которые признаны важными культурными ценностями. Есть также небольшие мавзолеи, в которых хранится часть праха Тосинаги, Тосииэ и военачальника Оды Нобунаги, отца Эй-химэ, жены Тосинаги. Летом и зимой на территории комплекса устраивают иллюминацию, которая пользуется успехом у посетителей.

Недавней темой обсуждений стала статуя Усусама Мёо, божества, которое помогает очищать туалеты. 117-сантиметровая фигура божества, стоящего на одной ноге и слегка склонившегося вперёд, относится к периоду Муромати (1333-1568). В своё время Усусама Мёо был объектом широкого религиозного поклонения и как божество, помогающее обзавестись потомством, в том числе среди воинов, которые хотели обрести преемников.



Павильон для медитации, используемый для практики дзадзэн, признан важным культурным достоянием



Мавзолеи Тосинаги, Тосииэ, Оды Нобунаги и других



Статую Усусама Мёо широкая публика может увидеть только в определённое время года

Ёцуя не считает, что род Маэда при всём его богатстве и власти жаждал править всей страной. В подтверждение своих слов он указывает на фамильный герб кага умэбати, изображающий сливу. Герб можно увидеть на погребальной табличке и могиле Тосинаги, а также на черепице на крышах Дзуйрюдзи. Изображение сливы – символ, связанный с предком рода Маэда, Сугаварой-но Митидзанэ. Ранее в японской истории родовая связь с Сугаварой считалась предпосылкой для возможности стать сёгуном, но Ёцуя утверждает, что, используя цветок сливы в качестве семейного герба, Тосинага выражал не своё стремление возглавить страну, а пожелание, чтобы в те бурные годы война наконец уступила место прочному миру.

В отличие от своего предшественника Тосииэ, Тосинага не совершал героических подвигов и стремился к миру на земле, управляя своими обширными владениями. Мудрость лидеров рода, пришедших после него и придерживавшихся этой философии, обеспечила княжеству Кага процветание на протяжении более 250 лет.



Погребальная табличка Тосинаги, украшенная родовым гербом Маэда



Общая длина коридоров храма составляет 300 метров

Дзуйрюдзи

Адрес: 35 Sekihon-machi, Takaoka, Toyama Prefecture

Часы работы: с 9:00 до 16:30

Входной билет: взрослые – 500 йен, учащиеся средних и старших классов – 200 йен, дети до 12 лет – 100 йен

Как добраться: 10 минут ходьбы от станции Такаока линий JR Дзёхана, JR Хими и железнодорожной линии Аинокадзэ тояма

Репортаж, текст и фотографии: Nippon.com