Дзуйрюдзи: знаменитый дзэнский монастырь в Тояме

Культура История

Известный монастырь Дзуйрюдзи в городе Такаока префектуры Тояма представляет собой шедевр архитектуры дзэнских храмов начала периода Эдо (1603-1868). Признанный национальным достоянием монастырь является обширным храмовым комплексом, соединённым коридорами.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Дзэнский монастырь Дзуйрюдзи известен своей необычной планировкой – центральный храм окружён другими залами, которые соединяют коридоры. Монастырь в Такаоке является единственным историческим объектом в префектуре Тояма, который признан национальным достоянием, получив это звание в 1997 году. Монастырь относится к дзэнской школе Сото, его построил третий правитель княжества Кага Маэда Тосицунэ (1594-1658), в память о своём предшественнике, могущественном военачальнике Маэда Тосинага (1562-1614).

Богатое феодальное владение

Под властью Тосинаги территория Кага в ранний период Эдо (1603-1868) превратилась в крупнейшее владение в Японии, уступающее только владениям сёгуната Токугава. Основатель рода Маэда Тосииэ, который входил в совет «пяти старейшин» го-тайро в правительстве выдающегося военачальника Тоётоми Хидэёси, получил обширные владения Кага. Тосинага ещё больше расширил семейные земли, сражаясь под знамёнами Токугавы в решающей битве при Сэкигахара в 1600 году. Размер владений Кага вызывал опасения как потенциальная угроза для недавно сформированного правительства сёгуната Токугава, но Тосинаге удалось развеять опасения основателя сёгуната, Токугавы Иэясу, контролируя свою большую семью, и он заложил прочную основу богатства своих владений. Именно по этой причине первым лидером рода Маэда часто называют Тосинагу, а не Тосииэ.

Не имевший сыновей Тосинага передал титул главы рода своему сводному брату-подростку Тосицунэ и удалился в замок Такаока, хотя и сохранял контроль над владениями до своей смерти.

К гробнице Маэды Тосинаги от Дзуйрюдзи идёт тропа Хатёмити длиной 870 метров, идущая на восток от главных ворот храма
К гробнице Маэды Тосинаги от Дзуйрюдзи идёт тропа Хатёмити длиной 870 метров, идущая на восток от главных ворот храма

После смерти Тосинаги Тосицунэ в знак благодарности своему предшественнику назначил храм Дзуйрюдзи, где он был похоронен, семейным храмом рода Маэда. Полномасштабное строительство комплекса началось в годы Сёхо (1644-1648) и было завершено в 1663 году, к пятидесятой годовщине смерти Тосинаги.

Павильон медитации Дзуйрюдзи слева и павильон Дхармы справа придают комплексу необычную конфигурацию
Павильон медитации Дзуйрюдзи слева и павильон Дхармы справа придают комплексу необычную конфигурацию

Монастырь-крепость

В первые годы периода Эдо, во время становления сёгуната, он рассматривал владения Кага с их огромными богатствами как потенциальную угрозу своей власти. Этот факт не ускользнул от внимания лидеров княжества, и монастырь Дзуйрюдзи помогает понять политические манёвры того времени и особую проницательность, которая была необходима главе рода, чтобы сохранить величие рода Маэда и не лишиться благосклонности сёгуната.

Ёцуя Доко, настоятель Дзуйрюдзи, рассказывает, что в 1615 году сёгунат издал закон, согласно которому одно феодальное владение могло иметь только один замок. Род Маэда выбрал Канадзаву в качестве центра своих владений и разрушил замок в Такаоке. Однако, чтобы защитить обширные земли Каги, они построили там великолепный храм Дзуйрюдзи, спроектировав его таким образом, чтобы скрыть его второстепенную роль как оборонительного укрепления.

Ёцуя отмечает, что главные ворота, построенные в стиле якуимон, характерны большими карнизами, массивными колоннами и прочной стеной трапециевидного профиля. «Похожая структура существует в Токио, – поясняет он. – Это ворота Акамон в Токийском университете, которые когда-то были главными воротами резиденции рода Маэда». Используя тот факт, что Дзуйрюдзи был родовым храмом Тосинаги, Тосицунэ построил главные ворота столь же прочными, как и ворота усадьбы даймё в столице, для защиты города Такаока. В этом смысле центр княжества Кага остался в старом замковом городе Такаока, месте упокоения человека, которого называют основателем рода, а не в Канадзаве, где расположены могилы Тосииэ и других членов рода Маэда.

Главные ворота Сомон признаны важным национальным культурным достоянием
Главные ворота Сомон признаны важным национальным культурным достоянием

Ёцуя Доко, настоятель Дзуйрюдзи
Ёцуя Доко, настоятель Дзуйрюдзи

Монастыри дзэнской школы Сото обычно строят глубоко в горах, и в этом смысле расположенный на равнине Дзуйрюдзи является необычным. Пройдя через главные ворота, посетители пересекают открытое пространство и попадают к высоким воротам Саммон, которые признаны национальным достоянием. Направо и налево от ворот находятся коридоры, и взгляд сразу выделяет крышу монастырской кухни Дайкури сзади справа и крышу павильона для медитации слева, которые образуют изящную линию, которая тянется над коридорами. Такая структура напоминает Павильон Феникса Хоодо в Удзи, из-за чего её называют «Павильоном Феникса региона Хокурику». По всей территории тянутся коридоры, связывая все здания и позволяя священникам продолжать богослужения даже в период сильных снегопадов, которые случаются в этом регионе.

Совершенно очевидно, что проектировщики стремились в полной мере использовать ровную поверхность этого ландшафта. Поднявшись по каменным ступеням ворот Саммон, вы увидите Павильон Будды, Буцудэн, являющийся главным павильоном монастыря в центре комплекса. Здание идеально вписывается в визуальные границы ворот, а деревянные статуи свирепых божеств-хранителей по обе стороны дополняют впечатление.

«Павильон Феникса региона Хокурику». 18-метровые ворота Саммон были перестроены в 1820 году. Монастырская кухня Дайкури справа и павильон для медитации слева признаны важными культурными ценностями
«Павильон Феникса региона Хокурику». 18-метровые ворота Саммон были перестроены в 1820 году. Монастырская кухня Дайкури справа и павильон для медитации слева признаны важными культурными ценностями

Буцудэн, Павильон Будды, прекрасно обрамлён проходом в воротах Саммон. На деревянной табличке над входом написано «Такаокасан», это ещё одно название храма. Надпись сделал знаменитый священник Ингэн Рюки, основатель школы дзэн Обаку
Буцудэн, Павильон Будды, прекрасно обрамлён проходом в воротах Саммон. На деревянной табличке над входом написано «Такаокасан», это ещё одно название храма. Надпись сделал знаменитый священник Ингэн Рюки, основатель школы дзэн Обаку

Изящество и прочность

Павильон Будды, Буцудэн, также признанный национальным достоянием, построен из прочной древесины дзельковы и покрыт свинцовой кровлей – это редкая особенность, такую крышу можно видеть только на воротах Исикавамон в замке Канадзава. Каменный фундамент павильона построили каменщики в стиле аносю, так строили крепкие замковые стены.

В центре павильона в главном алтаре сюмидан находится изображение будды Сяка нёрай (Шакьямуни), окружённое статуями Фугэн босацу (бодхисаттвы Самантабхадры) и Мондзю босацу (бодхисаттвы Манджушри). За алтарём находится деревянное панно, изображающее явление Будды Амиды. Здание поддерживают две колонны из 600-летних дзельков высотой 13 метров. Потолок и стены покрыты изысканными вставками кумимоно, которые также смягчают тряску от землетрясений.

Здание, построенное в 1659 году, имеет много общих архитектурных особенностей со святилищем Тосёгу в Никко в префектуре Тотиги, но Ёцуя считает, что семейный храм клана Маэда обладает определённой строгостью, которой нет у его знаменитого аналога. «В отличие от Тосёгу и его красочной резьбы, – объясняет он, – Дзуйрюдзи подчеркивает изысканную форму и красоту материалов, например текстуры дерева». Он говорит, что при строительстве род Маэда проявлял уважение к сёгунам Токугава, что было необходимо для мирного управления огромным владением, но при этом стремился построить великолепный комплекс, который в то же время не был бы чересчур роскошным.

Говорят, что общий вес свинца на крыше Буцудэн составляет 47 тонн
Говорят, что общий вес свинца на крыше Буцудэн составляет 47 тонн

Интерьер Буцудэн украшен великолепными колоннами и замысловатыми вставками
Интерьер Буцудэн украшен великолепными колоннами и замысловатыми вставками

Главные алтарные изображения Будды и его сопровождающих были привезены из Китая более 300 лет назад
Главные алтарные изображения Будды и его сопровождающих были привезены из Китая более 300 лет назад

В дзэнских монастырях главное изображение Будды обычно находится в Павильоне Дхармы, но в Дзуйрюдзи этот павильон служит для хранения погребальной таблички Тосинаги. Ёцуя объясняет, что род Маэда, построив Буцудэн для размещения главных изображений Будды, «продемонстрировал своё тонкое эстетическое чувство и богатство, и это одновременно позволило разместить погребальную табличку Тосинаги в центре павильона Дхармы, стоящего за этим сооружением».

Коридор зала Дхармы тянется в сторону далёкого горного хребта Татэяма, и говорят, что он обращён в сторону Тосёгу, усыпальницы Токугавы Иэясу. Особое значение Дзуйрюдзи заключается в том, что род Маэда построил его с глубоким эстетическим чувством и как оборонительное сооружение, проявляя при этом уважение к сёгунату.

Павильон Дхармы, построенный в 1655 году, также признан национальным достоянием
Павильон Дхармы, построенный в 1655 году, также признан национальным достоянием

Погребальная табличка Тосинаги на буддийском алтаре в центре павильона Дхармы
Погребальная табличка Тосинаги на буддийском алтаре в центре павильона Дхармы

Вершины горного хребта Татэяма, защищающего храм, можно увидеть из коридора Павильона Дхармы
Вершины горного хребта Татэяма, защищающего храм, можно увидеть из коридора Павильона Дхармы

Храм мира

Среди других выдающихся построек Дзуйрюдзи можно назвать павильон для медитации и монастырскую кухню Дайкури, которые признаны важными культурными ценностями. Есть также небольшие мавзолеи, в которых хранится часть праха Тосинаги, Тосииэ и военачальника Оды Нобунаги, отца Эй-химэ, жены Тосинаги. Летом и зимой на территории комплекса устраивают иллюминацию, которая пользуется успехом у посетителей.

Недавней темой обсуждений стала статуя Усусама Мёо, божества, которое помогает очищать туалеты. 117-сантиметровая фигура божества, стоящего на одной ноге и слегка склонившегося вперёд, относится к периоду Муромати (1333-1568). В своё время Усусама Мёо был объектом широкого религиозного поклонения и как божество, помогающее обзавестись потомством, в том числе среди воинов, которые хотели обрести преемников.

Павильон для медитации, используемый для практики дзадзэн, признан важным культурным достоянием
Павильон для медитации, используемый для практики дзадзэн, признан важным культурным достоянием

Мавзолеи Тосинаги, Тосииэ, Оды Нобунаги и других
Мавзолеи Тосинаги, Тосииэ, Оды Нобунаги и других

Статую Усусама Мёо широкая публика может увидеть только в определённое время года
Статую Усусама Мёо широкая публика может увидеть только в определённое время года

Ёцуя не считает, что род Маэда при всём его богатстве и власти жаждал править всей страной. В подтверждение своих слов он указывает на фамильный герб кага умэбати, изображающий сливу. Герб можно увидеть на погребальной табличке и могиле Тосинаги, а также на черепице на крышах Дзуйрюдзи. Изображение сливы – символ, связанный с предком рода Маэда, Сугаварой-но Митидзанэ. Ранее в японской истории родовая связь с Сугаварой считалась предпосылкой для возможности стать сёгуном, но Ёцуя утверждает, что, используя цветок сливы в качестве семейного герба, Тосинага выражал не своё стремление возглавить страну, а пожелание, чтобы в те бурные годы война наконец уступила место прочному миру.

В отличие от своего предшественника Тосииэ, Тосинага не совершал героических подвигов и стремился к миру на земле, управляя своими обширными владениями. Мудрость лидеров рода, пришедших после него и придерживавшихся этой философии, обеспечила княжеству Кага процветание на протяжении более 250 лет.

Погребальная табличка Тосинаги, украшенная родовым гербом Маэда
Погребальная табличка Тосинаги, украшенная родовым гербом Маэда

Общая длина коридоров храма составляет 300 метров
Общая длина коридоров храма составляет 300 метров

Дзуйрюдзи

  • Адрес: 35 Sekihon-machi, Takaoka, Toyama Prefecture
  • Часы работы: с 9:00 до 16:30
  • Входной билет: взрослые – 500 йен, учащиеся средних и старших классов – 200 йен, дети до 12 лет – 100 йен
  • Как добраться: 10 минут ходьбы от станции Такаока линий JR Дзёхана, JR Хими и железнодорожной линии Аинокадзэ тояма

Репортаж, текст и фотографии: Nippon.com

туризм Тояма история Японии