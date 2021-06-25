Приоритетная вакцинация и МОК

Американская фармацевтическая компания Pfizer согласовала с Международным олимпийским комитетом бесплатное предоставление вакцины от COVID-19 для всех спортсменов, участвующих в Токийской Олимпиаде и Паралимпиаде. С учётом того, что вакцина до сих пор недоступна большей части населения Японии, приоритетная вакцинация спортсменов вызывает немало споров и углубляет пропасть между МОК и общественным мнением.

Недоверие к лозунгам о «солидарности с населением»

6 мая, когда в Японии обсуждался вопрос о продлении режима ЧС в Токио и ряде других префектур, в новостях появилось сообщение, что Международный олимпийский комитет (МОК) обеспечит вакциной всех спортсменов в рамках подготовки к летним Олимпийским играм. МОК заявил, что планирует полностью вакцинировать спортсменов в промежутке с конца мая до 23 июля, то есть до открытия Олимпиады. По словам ответственного за проведение Олимпиады министра Марукавы, в рамках этой программы в Японии вакцинируют около 1000 спортсменов и 1500 тренеров и пр. лиц из олимпийской делегации. Численность подлежащих вакцинации зарубежных спортсменов пока неизвестна, но, судя по всему, они успеют пройти вакцинацию до приезда в Японию.

«Предоставление вакцины поможет обеспечить безопасность Олимпийских и Паралимпийских игр. Вакцинация позволит спортсменам подчеркнуть значимость не только заботы о собственном здоровье, но и солидарности с местным населением и заботы об их здоровье», – сообщил президент МОК Томас Бах.

Вакцинация спортсменов для обеспечения их безопасности – безусловно, позитивный момент. Однако утверждение о «солидарности с местным населением» не вызывает понимания. Низкий уровень поддеркжи проведения Олимпиады среди японцев не может не беспокоить МОК. МОК наверняка понимает, что при отсутствии положительной динамики заболеваемости и усилении отрицательных настроений проведение Олимпиады окажется под угрозой.

Организаторов Олимпиады и население Японии разделяет огромная пропасть. В условиях избыточной нагрузки на систему здравоохранения оргкомитет выдвигает требование о выделении 500 медсестёр и 200 докторов на период проведения Олимпиады, однако текущая ситуация не позволяет обеспечивать олимпийцев лечением на приоритетной основе.

Многие японские спортсмены испытывают неловкость в связи с обретением возможности приоритетной вакцинации. 9 мая после проведения тестовых соревнований на Токийском Олимпийском стадионе бегунья на длинные дистанции Ниия Хитоми сообщила: «Мне очень жаль, что всё выглядит так, будто спортсмены получают привилегии. Жизнь каждого человека бесценна. Странно обеспечивать вакциной только олимпийцев»

Подготовка к Олимпиаде проводится под лозунгом «Спортсмены прежде всего», однако приоритетная вакцинация может скомпрометировать этот принцип. Уставшее от постоянных ограничений население направляет своё недовольство на спортсменов. Пловчиха Икээ Рикако, вылечившаяся от лейкемии и назначенная главой олимпийской делегации Японии, рассказала, что получает в Твиттере требования выступить против проведения Игр. В ответ Икээ опубликовала сообщение: «Неудивительно, что многие требуют отмены Олимпийских игр, это вполне естественно. Однако требовать от меня выступлений с протестом бессмысленно, я не в силах что-то изменить». Икээ, сумевшая победить тяжёлую болезнь, восстановить спортивную форму и отобраться в национальную сборную, стала для японцев символом грядущей Олимпиады, поэтому её ответ вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

Кому принадлежит Олимпиада?

МОК – это огромная международная спортивная организация, в которой состоит 206 стран и регионов. По количеству стран-участниц МОК превосходит ООН, однако является частной неправительственной организацией. В условиях пандемии поставки вакцины от коронавируса осуществляются на основе соглашений между правительствами стран и фармацевтическими компаниями. Поэтому безвозмездное предоставление вакцины МОК – исключительный случай.

Во время визита в США в середине апреля премьер-министр Японии Суга провёл телефонную беседу с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурла, во время которой последний, по словам Суги, предложил бесплатно предоставить всем олимпийским делегациям вакцину. Как раз в это время в Индии коронавирус ежедневно уносил тысячи жизней. Заслуживает ли Олимпиада приоритетного предоставления вакцины на фоне пандемии мирового масштаба?

В первой главе книги «Новый Властелин Колец: коррупция на Олимпийских играх или как купить себе медаль», озаглавленной «Кому принадлежит Олимпиада?», британский журналист Эндрю Дженнингс пишет: «Наверняка многие читатели считают, что Олимпиада принадлежит народу, однако, к сожалению, это ошибка. Олимпиада находится в их эксклюзивном распоряжении».

Под «ними» Дженнингс подразумевает членов МОК, считающих себя привилегированным сословием. Олимпийская хартия гласит, что «Олимпийские игры являются эксклюзивной собственностью МОК, которому принадлежат все права на Олимпиаду». В договорах между МОК, правительством Токио и Олимпийским комитетом Японии (ОКЯ) тоже указано, что «МОК является монопольным владельцем всех прав», а право на отмену Олимпиады принадлежит МОК.

Газета «Вашингтон Пост» недавно опубликовала критическую статью, назвав Томаса Баха «бароном-потрошителем» и сообщив о его скверной привычке разрушать страну-хозяйку Олимпиады. Газета указала, что несмотря на наличие дискуссий о целесообразности проведения Игр на фоне резкого увеличения случаев заболеваний мутировавшим штаммом вируса, Томас Бах принуждает Японию идти на риск и проводить Игры.

МОК и американская телевещательная компания NBC Universal подписали договор на право на трансляцию Игр на сумму 12,3 миллиарда долларов. Договор вступил в силу на Олимпиаде в Сочи (2014) и действителен вплоть до летних Игр 2032 года. Эта огромная сумма служит источником финансирования МОК. В случае отмены Олимпийских игр от МОК могут потребовать возмещения убытков или возврата денежной суммы. Я уверен, что именно этим объясняется отказ МОК признать ситуацию в Японии и стремление провести Олимпиаду любой ценой.

Томас Бах собирался посетить Японию 17-18 мая, во время проведения эстафеты Олимпийского огня в Хиросиме, чтобы провозгласить Олимпиаду мероприятием во имя мира. Однако с учётом отрицательного отношения населения Японии к проведению Игр и продления режима ЧС эта поездка не состоялась.

«Закрытая Олимпиада»

7 мая на пресс-конференции председательницы ОКЯ Хасимото Сэйко журналисты задали вопрос: «Многим пожилым людям вакцинация по-прежнему недоступна. Приоритетная вакцинация олимпийцев приведёт к формированию привилегированного сословия. Правильно ли это с точки зрения принципов Олимпийских Игр?».

«Я понимаю, что многие ещё не вакцинировались, поэтому такой подход к Олимпиаде вызывает протест. Но обеспечение безопасности спортивных делегаций внесёт вклад в обеспечение безопасности и спокойствия японского народа», – подчеркнула Хасимото. Однако вряд ли вакцинация спортсменов способна успокоить население. Подготовка к Играм ведётся с опозданием, и поводов для беспокойства предостаточно.

Оргкомитет планировал принять решение о возможности допуска японских зрителей на Олимпиаду до конца апреля после консультаций с МОК и другими компетентными лицами. Однако в связи со стремительным распространением мутировавших штаммов и объявлением режима ЧС принятие данного решения было отложено до конца июня. Председатель ОКЯ Хасимото заявила, что готова к варианту проведения Игр без зрителей, и тогда Олимпиада окажется изолирована от общества. Для спортсменов создадут «пузырь», разрешив перемещаться только между стадионом и Олимпийской деревней, и им придётся жить в изоляции.

Спорт тесно связан с жизнью общества. Многие ведущие спортсмены используют публичные спортивные ресурсы и получают поддержку по месту жительства. Профессиональные спортсмены тоже пользуются поддержкой болельщиков. Мы должны помнить, благодаря чему проводится Олимпиада – самое элитное спортивное мерприятие нашего времени.

Многократное повторение фраз «безопасные Игры», «свидетельство победы над коронавирусом», «источник мужества и надежды» не способно обеспечить поддержку населения до тех пор, пока Олимпиада будет находиться в привилегированном положении. Олимпийские игры – это культурное наследие человечества, а не праздник для избранных. Чтобы сердца людей обратились к Олимпиаде, следует осознать значимость связей с обществом и продемонстрировать понимание общественного мнения.

Фотография к заголовку: тестовые соревнования на Токийском Олимпийском стадионе 9 мая. В стометровке у мужчин победил американский золотой медалист мирового чемпионата-2017 Джастин Гэтлин (второй слева) с результатом 10,24 секунды. Тада Сюхэй (второй справа) пришёл вторым с опозданием на 0,02 секунды (© Jiji)

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