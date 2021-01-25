Расходы на проведение Олимпийских игр в условиях эпидемии коронавируса оказывают давление на финансы Токио

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Токио, 23 января (Jiji Press). Расходы на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр оказали давление на финансы столичной администрации Токио, которые уже пострадали из-за связанных с эпидемией мер.

Из общих расходов на Игры в Токио, которые составят 1644 млрд йен, столичная администрация возьмёт на себя 717 млрд йен, включая дополнительные расходы, связанные с переносом мероприятий на год с прошлого лета из-за эпидемии.

Администрация столицы потратила более 2 трлн йен на борьбу с эпидемией и предвидит снижение налоговых поступлений, что заставляет чиновников обеспокоиться её финансами.

«Мы уделили должное внимание приоритетным вопросам в условиях нехватки финансов», – заявила в понедельник губернатор Токио Коикэ Юрико, суммируя обзор бюджетного плана на 2021 финансовый год, в котором общие расходы составили 7425 млрд йен, что является второй по величине сумме бюджета столицы.

Губернатор сказала, что столичное правительство не обязано учитывать дополнительные расходы на Токийские игры в бюджетном плане. Дополнительные расходы на общую сумму 120 млрд йен будут покрываться в основном за счет избыточных средств, перенесенных с 2019 финансового года, который закончился в марте прошлого года.

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