Формируя низший класс: Япония пренебрегает образованием иммигрантов

Время испытаний для иммиграционной политики Японии

Япония пренебрегает базовым благополучием проживающих в ней иностранных детей школьного возраста в результате политики, которая не обеспечивает необходимой поддержки иностранным резидентам, тем самым отказывая их детям в надлежащем качественном образовании, считает Кодзима Ёсими из Токийского университета иностранных исследований.

В сентябре 2019 года в отчёте Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий была опубликована первая официальная оценка числа детей, не посещающих школу, в быстрорастущем сообществе иностранцев, проживающих в Японии. Общенациональный опрос местных департаментов образования показал, что до 20 000 детей без японского гражданства — почти каждый пятый от общего числа, — которые должны иметь доступ к школьному образованию, являющимся обязательным в Японии, возможно, не посещают школу. Эта цифра ставит ситуацию с иностранными гражданами в Японии в один ряд с Тропической Африкой, регионом мира с наибольшим числом детей, не посещающих начальную школу (согласно недавнему докладу ЮНЕСКО).

Как можно объяснить столь низкий уровень посещаемости школ иностранными детьми школьного возраста в Японии — промышленно развитой стране, известной своими высокими академическими стандартами? Я попытаюсь ответить на этот вопрос, опираясь на результаты моего двухлетнего исследования посещаемости школ детьми иммигрантов в Кани, префектура Гифу. (На протяжении всей этой статьи я использую термины «дети иммигрантов» и «иностранные дети», говоря о детях школьного возраста без японского гражданства, зарегистрированных в качестве резидентов Японии. Под школьным возрастом в рамках этой статьи понимается возраст от 6 до 15 лет, что примерно соответствует классам с первого по девятый в системе обязательного обучения).

Иностранцы и право на образование

Прежде всего, необходимо понять, каким японское правительство видит посещение школы детьми иммигрантов и какое значение ему придаёт. На сайте Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий на странице «Вопросы и ответы», посвящённой зачислению в школу, в разделе «Процедуры зачисления в школу детей-иностранцев», можно найти следующую важную информацию:

Вопрос: На какие ключевые моменты необходимо обратить внимание при зачислении в школу детей иностранных граждан? Ответ: В Японии лица, не являющиеся резидентами Японии, не обязаны зачислять в школу детей, находящихся на их попечении. Однако, если они желают записать их в государственную [начальную или неполную среднюю школу], их дети имеют право на такое же бесплатное образование, которое предоставляется японским учащимся, в соответствии с международными договорами о правах человека.

Читатели, возможно, будут удивлены, узнав, что у иностранных граждан, проживающих в Японии, включая долгосрочных резидентов, нет легальных обязательств отправлять своих детей в школу. В конце концов, во Всеобщей декларации прав человека говорится не только о том, что «каждый человек имеет право на образование», но и о том, что «начальное образование является обязательным» (статья 26). Обязательное зачисление в школу, обязанность, налагаемая на родителей и опекунов, является механизмом, с помощью которого гарантируется всеобщее право на образование. Тем не менее, даже начальное образование не является обязательным для иностранных граждан в Японии.

Это согласуется с толкованием центральным правительством статьи 26 Конституции Японии. В пункте 2 говорится: «Все люди [субете кокумин] обязаны обеспечить детям, находящимся под их опекой, общее образование в соответствии с законом». В этом контексте кокумин интерпретируется как «японский народ», что исключает опекунов-неяпонцев. Однако в статье 30, касающейся обязанности платить налоги, кокумин понимается более широко, как «резидент Японии». Применяя различное толкование термина в различных обстоятельствах, национальное правительство фактически лишило детей иностранных граждан права на образование.

Во Всеобщей декларации прав человека также говорится, что «родители имеют преимущественное право выбирать вид образования, которое должно быть предоставлено их детям» (статья 26). Но японское правительство фактически отказывает иностранным гражданам в этом праве, отказывая в признании — и, следовательно, в базовом уровне регулирования и финансовой поддержки — этнических и международных школ в Японии. Существует около 200 подобных школ, созданных для удовлетворения потребностей детей различных национальностей — бразильцев, непальцев, корейцев и так далее, — но почти ни одна из них не классифицируется правительством как гакко (школа). По этой причине иностранные школы также исключены из системы школьных медицинских осмотров и других государственных программ, обеспечивающих здоровье и безопасность детей. Таким образом, в Японии сложилось общество, которое уклоняется от своей ответственности за элементарное здоровье и жизнь детей иммигрантов.

Оставленные без внимания

В ноябре 2020 года, примерно в то время, когда третья волна инфекции COVID-19 обрушилась на Японию, одна из этнических школ стала эпицентром крупной вспышки. Источником инфекции, по-видимому, были рабочие неяпонского происхождения, которые были вынуждены продолжать ездить на работу, поскольку их трудовая ситуация не позволяла работать дистанционно. Вирус распространился на их детей, а после и на других сотрудников школы. Но местным учреждениям не хватало информации и механизмов для своевременного вмешательства. Встревоженное таким поворотом событий, центральное правительство создало комиссию по проверке состояния здоровья и гигиены в этнических и международных школах. Было проведено исследование, и комиссия составила отчёт, в котором подчёркивается серьёзный разрыв между японскими школами гакко и этническими школами, в которых часто нет ни медпунктов, ни квалифицированного медицинского персонала. До сих пор не предпринято никаких последующих мер, направленных на защиту здоровья и жизни детей иммигрантов, несмотря на уроки пандемии.

Сколько же именно детей выпадает из поля зрения системы медицинского обслуживания Японии в этот критический момент истории? Давайте ознакомимся с последними данными Министерства образования.

В конце марта 2022 года министерство опубликовало результаты второго исследования о посещаемости школ детьми иностранных граждан. В последнем отчёте сообщается, что 5,9% всех иностранных детей посещают учреждения, которые правительство не признает как гакко. Ещё о 9,9% не удалось найти никакой информации и, вполне возможно, они вообще не посещали школу. Когда примерно один из десяти детей исчезает из поля зрения системы незамеченным, вряд ли можно винить кого-то за то, что он задаётся вопросом, действительно ли их жизни имеют значение для правительства Японии. В общей сложности эти две категории представляют примерно 21 000 детей — примерно каждого шестого из всех детей-иммигрантов в Японии, — чьё благополучие находится вне зоны ответственности правительства.

Многообразие и право на качественное образование

Также в конце марта 2022 года Министерство образования опубликовало свой последний отчёт об учащихся, нуждающихся в дополнительном обучении японскому языку в государственных школах страны (2021 учебный год). Согласно отчёту, 1 из 20 учеников не продолжает обучение в средней школе и не находит работу после окончания младших классов средней школы. Из тех, кто заканчивает среднюю школу, 1 из 7 после выпуска становится безработным. Уровень отсева из старших классов среди учащихся, которым требуется обучение японскому языку, составляет 5%, что в пять раз превышает общий уровень отсева в японских средних школах. Министерство также сообщает, что 5,1% тех, кому требуется коррекционное обучение японскому языку на начальном или неполном среднем уровне, посещают специальные учебные классы (небольшие классы, предназначенные для детей с ограниченными возможностями), по сравнению с 3,6% населения в целом.

Это правда, что, как указано сайте Министерства образования, иностранные граждане, желающие записать своих детей в государственную начальную или неполную среднюю школу, могут сделать это бесплатно. Привлекательность бесплатного образования помогает объяснить, почему подавляющее большинство детей иммигрантов на самом деле посещают японские государственные школы. Но, учитывая относительно большую часть тех, кто бросает учёбу и в конечном итоге оказывается безработным, следует задаться вопросом, получают ли иностранные студенты качественное образование, соответствующее их потребностям. Это положение дел особенно прискорбно сегодня, когда качественное образование играет решающую роль в реализации индивидуального потенциала человека как продуктивного члена общества.

Если Япония хочет привлечь ценные людские ресурсы со всего мира, она должна отказаться от законов, политики и практики, которые маргинализируют целые слои общества по признаку национальности. Оно должно не только гарантировать право каждого ребёнка на качественное образование, но и, чтобы реализация этого права имела смысл, сочетать его с правом опекунов выбирать тот вид образования, который они считают наилучшим для своих детей. Это означает признание всех школ 1-9 классов гакко и предоставление возможности всем детям в Японии получать образование, отражающее многообразие культур, в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. В стране, где число отказов от посещения школы достигло 200 000 (согласно данным Министерства образования за 2020 год), такая реформа пошла бы на пользу не только иностранным детям, но и многим японским детям, которые страдают от завышенных требований и вынуждены справляться с трудностями в зачастую удушающей среде государственных школ Японии.

Фотография к заголовку: Учащиеся Escola Comunitaria Paulo Freire, этнической школы, открытой для детей бразильских и перуанских фабричных рабочих японского происхождения, живущих в Тойоте, префектура Айти (© Jiji)

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