Франция выступает против открытия Офиса связи НАТО в Токио: при чём здесь Китай?

Японское правительство активно лоббировало предложение об открытии Офиса связи Организации Североатлантического договора в Токио и, казалось, всё шло по плану, пока президент Франции Эммануэль Макрон не высказал некоторые возражения по поводу этой идеи. Неужели Франция решила послушаться Китая?

Казалось, ничто не может помешать открыть первый в Азии Офис связи НАТО в Токио. Предполагалось, что Офис будет служить центром взаимодействия между Организацией Североатлантического договора, Японией и другими странами Азии, обеспокоенными поведением Китая и заинтересованными в сдерживании китайского правительства, которое, похоже, всерьез решило примерить на себя роль гегемона Индо-Тихоокеанского региона. Однако против идеи создания такого Офиса внезапно выступил президент Франции Эммануэль Макрон. В преддверии июльского саммита организации французский президент выразил обеспокоенность, что план создания Офиса может быть сорван, и поставил под сомнение единство мнений стран-членов НАТО относительно стратегии НАТО по Китаю.

Центр координации взаимодействия

Именно вторжение России в Украину побудило НАТО серьезно подойти к вопросу открытия Офиса связи в Токио. Через четыре месяца после вторжения, в июне 2022 года, НАТО впервые за 12 лет пересмотрела свою «Стратегическую концепцию» на саммите в Мадриде. В этом документе определяются проблемы безопасности, с которыми сталкивается НАТО, и излагаются задачи, которые необходимо решить для их устранения.

В обновленной версии Россия описывается как наиболее значимая и прямая угроза безопасности стран-союзников, а также миру и стабильности Евроатлантического региона. Особое место в документе отводится Китаю, который описан как государство, стремящееся разрушить международное взаимодействие «в космической, кибернетической и морской областях». Кроме того, отмечается, что углубление стратегического партнерства России и Китая «подрывает международный порядок, основанный на соблюдении правил» и «противоречит нашим ценностям и интересам».

Премьер-министр Кисида Фумио, приехавший на саммит НАТО в Мадриде, стал первым руководителем Японии, посетившим это мероприятие. Находясь там, он решительно напомнил Соединенным Штатам и странам Европы о неделимости понятия безопасности Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов. Он выразил обеспокоенность тем, что в Азии, в том числе в акватории Тайваня, продолжаются «односторонние насильственные изменения статус-кво». Он объяснил свою точку зрения странам НАТО, заявив, что «то, что происходит в Украине сегодня, завтра может начаться в Восточной Азии».

Во время визита в Японию и Южную Корею в начале этого года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал положения мадридской речи Кисиды, заявив, что «безопасность Европы и Азии тесно взаимосвязана». Во время поездки Столтенберга Япония и НАТО договорились об углублении стратегического сотрудничества в широком спектре областей, включая обмен информацией, кибербезопасность, безопасность на море и противодействие дезинформации. В своем совместном заявлении НАТО также приветствовала планы Японии регулярно участвовать в заседаниях Североатлантического совета и глав оборонных ведомств НАТО.

Секретариат НАТО и правительство Японии также совместно занимаются визитами лидеров на саммит НАТО в июле 2023 года в столице Литвы Вильнюсе. Речь идет о приглашениях для Кисиды, президента Южной Кореи Юна Сок Ёля, премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министра Новой Зеландии Криса Хипкинса. В то же время НАТО и Токио работают над специальной программой партнерства, которая повысит качество существующего взаимодействия между Японией и НАТО, чтобы «лучше реагировать на вызовы новой эпохи». Именно в контексте партнерских отношений НАТО с Японией, Австралией, Южной Кореей и Новой Зеландией предложение о создании токийского Офиса связи НАТО к концу 2024 года приобрело отчетливые формы.

Внезапное противодействие Макрона

Казалось, вопрос о создании нового офиса решен, однако возражения Макрона застали всех врасплох. По данным Financial Times, Макрон выразил свое несогласие с идеей открыть Офис связи НАТО в Токио во время встречи, состоявшейся в конце мая. Тогда он сказал, что расширение влияния НАТО за пределы Северной Атлантики будет «большой ошибкой».

Макрон подчеркнул, что Франция ценит свои отношения с Китаем, в том числе стремится к расширению экономических связей и выражает надежду, что Китай использует всё своё влияние, чтобы остановить войну России в Украине. Он достаточно прямолинейно изложил свои взгляды, хотя и рисковал вызвать недовольство союзников, таких как Соединенные Штаты. Например, во время визита в Китай в начале апреля Макрон уже разозлил Вашингтон, вызвав ажиотаж среди других стран G7 и НАТО. Напомним, президент Франции заявил по вопросу о Тайване, что «хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями этой доктрины и принять действия США за безоговорочную истину».

Примерно в то же время, когда появилось сообщение Financial Times о позиции Макрона, Пекин подтвердил свое несогласие с открытием токийского Офиса связи НАТО, заявив, что «Азия находится за пределами географического региона Северная Атлантика и не нуждается в копии НАТО», добавив, что Япония должна «воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать взаимное доверие между странами и нарушить мир и стабильность в регионе». Слова и действия Макрона и МИДа Китая, похоже, совпадают по времени, что говорит о том, что Франция внимательно и с почтением прислушивается к мнению Китая.

Единство НАТО под вопросом

На сегодняшний день Офисы связи НАТО по сотрудничеству в области безопасности открыты более чем в 10 странах, не являющихся членами Альянса. Среди этих стран стоит отметить Украину, Молдову и Грузию. Тем не менее, открытие офиса в Токио потребует единогласной поддержки со стороны Североатлантического совета, высшего политического органа НАТО, о чем французские официальные лица не преминули напомнить.

В то же время НАТО стремится противостоять углубляющемуся глобальному стратегическому партнерству между Россией и Китаем. С этой целью организация стремится позиционировать дружественные страны, такие как Япония, Южная Корея и Австралия, как региональных индо-тихоокеанских «партнеров» для создания широкомасштабной сети сотрудничества в области безопасности. Токийский Офис послужит основой для развития взаимодействия с новыми региональными партнерами и станет значительным достижением в реализации пересмотренной стратегической концепции НАТО.

Однако по сравнению с Соединенными Штатами, которые всерьез обеспокоены потенциальным конфликтом материкового Китая с Тайванем, многие европейские страны НАТО пытаются дистанцироваться от любых обязательств в случае непредвиденных событий в этом регионе. Отношение к вопросу открытия Офиса связи в Японии других европейских стран, а не только Франции, вероятно, окажет заметное влияние на итоговое решение.

Идея открытия токийского Офиса находится в разработке с 2007 года, когда тогдашний премьер-министр Японии Абэ Синдзо впервые посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. В 2018 году Япония учредила официальную миссию при штаб-квартире НАТО, сделав важнейший шаг в направлении открытия Офиса связи НАТО в Токио.

Администрация президента США Джо Байдена не высказывала своего мнения об открытии токийского Офиса связи публично, но, как говорят, поддержала этот шаг за закрытыми дверями. Правительство Японии внимательно следит за ситуацией. Большое значение будет иметь развитие закулисных дипломатических отношений Японии со странами-членами НАТО в преддверии июльского саммита организации.

Фотография к заголовку: министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присутствуют на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО 4 апреля 2023 г. (© AFP/Jiji News)

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