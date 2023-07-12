Япония приветствует решение Турции о членстве Швеции в НАТО
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 11 июля (Jiji Press). Правительство Японии положительно отреагировало на решение Турции начать внутренние процедуры для утверждения заявки Швеции на вступление в НАТО.
«Сотрудничество между странами-единомышленниками становится как никогда важным в условиях, когда ситуация международной безопасности становится всё более серьёзной из-за вторжения России в Украину, – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу. – Мы поддерживаем решение Швеции подать заявку на членство в НАТО».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония и НАТО обеспокоены военным сотрудничеством Китая и России
- Генеральный секретарь НАТО посетит Японию
- Как подготовить Японию к непосредственной угрозе кризиса при чрезвычайной ситуации с Тайванем?
- Сотрудничество между НАТО и Японией: новая возможность для наведения мостов между союзниками США
- Кисида обещает углублять сотрудничество между Японией и НАТО
- Япония и НАТО досрочно пересмотрят программу сотрудничества
- Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО