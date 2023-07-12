Япония приветствует решение Турции о членстве Швеции в НАТО

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Токио, 11 июля (Jiji Press). Правительство Японии положительно отреагировало на решение Турции начать внутренние процедуры для утверждения заявки Швеции на вступление в НАТО.

«Сотрудничество между странами-единомышленниками становится как никогда важным в условиях, когда ситуация международной безопасности становится всё более серьёзной из-за вторжения России в Украину, – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу. – Мы поддерживаем решение Швеции подать заявку на членство в НАТО».

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