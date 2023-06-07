Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против плана НАТО создать офис в Токио

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Вашингтон, 5 июня (Jiji Press). Президент Франции Эммануэль Макрон возражает против предложения НАТО об открытии офиса в Токио – по-видимому, из-за опасений, что этот шаг может усилить напряженность в отношениях между трансатлантическим альянсом и Китаем, сообщила Financial Times в своем онлайн-аккаунте 5 июня.

На конференции на прошлой неделе Макрон выразил осторожную позицию в отношении расширения географического охвата НАТО за пределы его собственного североатлантического региона в Индо-Тихоокеанский регион, сообщает эта британская деловая газета. «Если… мы подтолкнём НАТО к расширению спектра и географии, мы совершим большую ошибку», – цитирует газета слова президента Франции.

Поскольку создание офиса НАТО требует единодушной поддержки со стороны всех государств-членов в Североатлантическом совете, высшем руководящем органе НАТО, сопротивление Франции может затруднить открытие альянсом своего первого форпоста в Индо-Тихоокеанском регионе.

В апреле Макрон вызвал полемику, заявив в интервью во время своего визита в Китай, что Европа не должна следовать за Соединёнными Штатами в вопросе напряжённости между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня.

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