Глава МИД Японии Хаяси принял участие в совещании по партнёрству с НАТО
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Брюссель, 5 апреля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса принял участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО и её партнёров в Индо-Тихоокеанском регионе в Брюсселе.
Участники, в том числе представители Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, подтвердили важность укрепления сотрудничества в области безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе перед лицом вторжения России в Украину и военных угроз со стороны Китая.
Они также обсудили глобальные последствия российской агрессии и военное сотрудничество между Россией и Китаем.
Хаяси присоединился к такому партнёрскому собранию во второй раз после того, как аналогичное собрание состоялось в апреле прошлого года.
Японский министр раскритиковал российское вторжение как одностороннюю попытку изменить статус-кво. Для предотвращения подобных попыток где-либо в мире он подчеркнул необходимость сохранения жёстких санкций против России и поддержки Украины, а также важность единства между НАТО и её партнерами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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