Эммануэль Макрон проинформировал Столтенберга о несогласии с открытием офиса НАТО в Токио

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Париж, 8 июля (Jiji Press). Президент Франции Эммануэль Макрон ясно проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о своём несогласии с планом альянса по открытию офиса в Токио, сообщил представитель администрации президента.

Отметив, что НАТО является военным союзом по вопросам безопасности Североатлантического региона, чиновник заявил, что французская сторона не поддерживает идею открытия офиса НАТО за пределами региона.

Чиновник также указал, что японская сторона не придерживается идеи Токийского офиса НАТО.

Созданная в 1949 году после окончания холодной войны НАТО расширила свои операции на районы за пределами Европы, такие как Афганистан, Ирак и Ливия.

«Мы поддерживаем расширение сотрудничества с нашим союзником и партнёром по НАТО, Японией», – заявил Jiji Press в прошлом месяце представитель Госдепартамента США, положительно отзываясь об открытии офиса организации в японской столице.

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