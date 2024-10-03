Доктрина наращивания ядерного потенциала набирает вес в США: приходит ли эпоха опасного «трёхстороннего противостояния» с Китаем и Россией?

В ответ на усилия Китая и России по наращиванию ядерных мускулов в Соединенных Штатах Америки все громче говорят о том, что США тоже должны решительно усилить свой ядерный арсенал. Это объясняется тем, что вдобавок к перспективе окончания всего через полтора года действия единственного договора о сокращении ядерных вооружений, пока остающегося между США и Россией, количество ядерных боеголовок Китая, как ожидается, достигнет уровня, практически сопоставимого с американскими и российскими запасами.

Опасное противостояние «на троих»

В 2011 году Соединенные Штаты Америки и Россия пришли к соглашению, которое именуется «Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» (СНВ-III или «новый договор START») в продолжение договоренностей о ядерном разоружении, заключенных в свое время между США и Советским Союзом в эпоху Холодной войны. В рамках СНВ-III стороны договорились, что общее количество развернутых ядерных боезарядов у каждой из них не будет превышать 1550 единиц, а общее количество ракет и других средств доставки ядерных боезарядов будет составлять не более 800 единиц, при этом договору фактически отвелась роль единственного соглашения о сокращении американских и российских ядерных арсеналов.

Но в феврале 2023 года президент России Владимир Путин, решительно отвергая реакцию Соединенных Штатов на российское вторжение в Украину, в одностороннем порядке пошел на такой шаг как «прекращение действия» договора СНВ-III. Это создало перспективу утраты силы данного договора, поскольку нынешний срок его действия истекает в феврале 2026 года.

С другой стороны, два года назад Министерство обороны США обнародовало прогноз, согласно которому «к 2035 году фактический арсенал ядерных боеголовок Китая увеличится до 1500 единиц»(*1). В опубликованном в июне текущего года ежегодном докладе Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) также бьет тревогу о том, что «Китай и другие страны быстрыми темпами наращивают ядерные арсеналы», прогнозируя, что количество межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в распоряжении Китая «в течение десяти лет может сравняться с теми, которыми располагают США и Россия»(*2).

До сих пор США прилагали усилия к сокращению ядерных арсеналов на двоих с Россией, и нынешние реалии, в которых количество ядерных боеголовок у Китая за десяток ближайших лет может оказаться сопоставимым с российским или американским, вызывало у американской стороны шок. Китай не является участником никаких соглашений о ядерном разоружении, в том числе СНВ-III, и проявляет намерение и дальше следовать путем ничем не ограничиваемого наращивания своих ядерных мускулов. Возрастает вероятность наступления эпохи, когда впервые в истории человечества возникнет «соперничество на троих»: противостояние ядерных арсеналов одновременно Соединенных Штатов, Китая и России.

Надпартийный доклад «о неминуемой необходимости наращивания ядерного арсенала»

В этих обстоятельствах в октябре прошлого года Конгресс США опубликовал итоговый доклад, подготовленный надпартийной группой экспертов, именуемой «Комиссия Конгресса по стратегическому положению Соединенных Штатов Америки»(*3). В этом документе содержится однозначный призыв к радикальному наращиванию ядерного потенциала страны.

Если говорить более конкретно, то он требует от американского правительства таких мер как увеличение количества размещенных стратегических ядерных боеголовок на МБР и других средствах доставки; переход к оснащению разделяющейся (множественной) головной частью МБР нового поколения Sentinel, размещение которых планируется в конце 2020-х годов и обеспечение за счет этого возможности одновременного нанесения удара по нескольким целям; увеличения количества размещаемых ракет нового поколения большой дальности, позволяющих наносить удары без захода в зону поражения вражеских средств ПВО (крылатых ракет воздушного базирования); увеличение производства и дополнительное размещение стратегических бомбардировщиков нового поколения и стратегических ядерных подводных ракетоносцев; перевод части МБР на мобильные средства запуска.

Особое внимание данная комиссия уделяет «проблеме наличия двух соперников» – необходимости для Соединенных Штатов одновременно противостоять Китаю и России. Хотя пока не вполне ясно, каким образом будут разворачиваться в 2030-х годах отношения в треугольнике США-Китай-Россия, нет необходимости говорить о том, что «наихудшим сценарием» для Соединенных Штатов является тот, при котором Китай и Россия сговорятся между собой и станут вместе угрожать Соединенным Штатам, а также их союзникам и партнерам.

Дестабилизация «ядерного зонтика» союзников

В итоговом докладе отмечается, что и в плане потенциала обычных вооружений – помимо ядерного оружия – имеются опасения о возникновения нехватки военной силы(*4). Со времени Стратегии национальной обороны 2018 года Соединенные Штаты отказались от необходимости «военного потенциала, позволяющего вести одновременно две войны» (стратегии «войны на два фронта»), фактически взяв за основу стратегического планирования «победу в одной большой войне и сдерживание еще одной» (стратегии войны на «полтора фронта»). Но уже сейчас Россия то и дело прибегает к ядерным угрозам в связи с украинской проблемой, а в Индо-Тихоокеанском регионе Китай не отказывается от намерений военного вторжения на Тайвань.

Если в будущем Китай и Россия вступят в сговор, который приведет к возникновению непредвиденной ситуации одновременно или последовательно в двух стратегических регионах – в Европе и Азии, то стратегии «полутора фронтов» окажется недостаточно. Очевидно, это вынудит решительно отреагировать и те страны, которые зависят от «расширенного ядерного сдерживания» Соединенных Штатов (именуемого «ядерным зонтиком»). Невозможно отрицать, что помимо безопасности самих США, возникают опасения по поводу крайней нестабильности и замешательства, причиняемого странам-союзницам Соединенных Штатов в Европе и Азии. Исходя из этой тревоги, в итоговом докладе отмечается необходимость быстрого наращивания не только стратегических ядерных сил, но и оперативно-тактических, а также потенциала обычных вооружений, а кроме того, указывается на необходимость заручиться надлежащим содействием со стороны союзных государств.

Ключ в руках следующего президента

Между тем по поводу необходимости для Америки пойти на решительное усиление ядерного потенциала имеется и критическое мнение. Федерация американских ученых, которая уделяет большое внимание вопросам сокращения ядерных арсеналов и контроля над вооружениями, отмечая наличие опасности спровоцировать Китай и Россию на эскалацию гонки ядерных вооружений, которую окажется невозможно сдержат всем трем странам, а также приводя ряд других причин, выступила с критикой выводов, содержащихся в итоговом докладе, и в противоположность его положениям заявила, о необходимости поиска возможности переговоров о контроле над вооружениями с участием как России, так и Китая(*5).

В пику предыдущей администрации под руководством президента Трампа, позитивно относившейся к увеличению ядерных арсеналов под лозунгом «мира через силу» и необходимости жестко противостоять Китаю, администрация Байдена до сих пор была склонна к дипломатии, ориентированной на снижение роли ядерного оружия. Каким образом будут реагировать Соединенные Штаты на перспективу противостояния «на троих» в 2030-е годы? Окончательный выбор зависит от того, кто одержит победу на выборах президента США в ноябре.

Фотография к заголовку: выведенная из строя межконтинентальная баллистическая ракета и управляющее оборудование в Ракетном музее Титан в американском штате Аризона, снимок сделан в мае 2015 года (© AFP/Jiji Press)