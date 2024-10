Доктрина наращивания ядерного потенциала набирает вес в США: приходит ли эпоха опасного «трёхстороннего противостояния» с Китаем и Россией?

В 2011 году Соединенные Штаты Америки и Россия пришли к соглашению, которое именуется «Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» (СНВ-III или «новый договор START») в продолжение договоренностей о ядерном разоружении, заключенных в свое время между США и Советским Союзом в эпоху Холодной войны. В рамках СНВ-III стороны договорились, что общее количество развернутых ядерных боезарядов у каждой из них не будет превышать 1550 единиц, а общее количество ракет и других средств доставки ядерных боезарядов будет составлять не более 800 единиц, при этом договору фактически отвелась роль единственного соглашения о сокращении американских и российских ядерных арсеналов.

Но в феврале 2023 года президент России Владимир Путин, решительно отвергая реакцию Соединенных Штатов на российское вторжение в Украину, в одностороннем порядке пошел на такой шаг как «прекращение действия» договора СНВ-III. Это создало перспективу утраты силы данного договора, поскольку нынешний срок его действия истекает в феврале 2026 года.

С другой стороны, два года назад Министерство обороны США обнародовало прогноз, согласно которому «к 2035 году фактический арсенал ядерных боеголовок Китая увеличится до 1500 единиц»(*1). В опубликованном в июне текущего года ежегодном докладе Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) также бьет тревогу о том, что «Китай и другие страны быстрыми темпами наращивают ядерные арсеналы», прогнозируя, что количество межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в распоряжении Китая «в течение десяти лет может сравняться с теми, которыми располагают США и Россия»(*2).

До сих пор США прилагали усилия к сокращению ядерных арсеналов на двоих с Россией, и нынешние реалии, в которых количество ядерных боеголовок у Китая за десяток ближайших лет может оказаться сопоставимым с российским или американским, вызывало у американской стороны шок. Китай не является участником никаких соглашений о ядерном разоружении, в том числе СНВ-III, и проявляет намерение и дальше следовать путем ничем не ограничиваемого наращивания своих ядерных мускулов. Возрастает вероятность наступления эпохи, когда впервые в истории человечества возникнет «соперничество на троих»: противостояние ядерных арсеналов одновременно Соединенных Штатов, Китая и России.

В этих обстоятельствах в октябре прошлого года Конгресс США опубликовал итоговый доклад, подготовленный надпартийной группой экспертов, именуемой «Комиссия Конгресса по стратегическому положению Соединенных Штатов Америки»(*3). В этом документе содержится однозначный призыв к радикальному наращиванию ядерного потенциала страны.

Если говорить более конкретно, то он требует от американского правительства таких мер как увеличение количества размещенных стратегических ядерных боеголовок на МБР и других средствах доставки; переход к оснащению разделяющейся (множественной) головной частью МБР нового поколения Sentinel, размещение которых планируется в конце 2020-х годов и обеспечение за счет этого возможности одновременного нанесения удара по нескольким целям; увеличения количества размещаемых ракет нового поколения большой дальности, позволяющих наносить удары без захода в зону поражения вражеских средств ПВО (крылатых ракет воздушного базирования); увеличение производства и дополнительное размещение стратегических бомбардировщиков нового поколения и стратегических ядерных подводных ракетоносцев; перевод части МБР на мобильные средства запуска.

Особое внимание данная комиссия уделяет «проблеме наличия двух соперников» – необходимости для Соединенных Штатов одновременно противостоять Китаю и России. Хотя пока не вполне ясно, каким образом будут разворачиваться в 2030-х годах отношения в треугольнике США-Китай-Россия, нет необходимости говорить о том, что «наихудшим сценарием» для Соединенных Штатов является тот, при котором Китай и Россия сговорятся между собой и станут вместе угрожать Соединенным Штатам, а также их союзникам и партнерам.

В итоговом докладе отмечается, что и в плане потенциала обычных вооружений – помимо ядерного оружия – имеются опасения о возникновения нехватки военной силы(*4). Со времени Стратегии национальной обороны 2018 года Соединенные Штаты отказались от необходимости «военного потенциала, позволяющего вести одновременно две войны» (стратегии «войны на два фронта»), фактически взяв за основу стратегического планирования «победу в одной большой войне и сдерживание еще одной» (стратегии войны на «полтора фронта»). Но уже сейчас Россия то и дело прибегает к ядерным угрозам в связи с украинской проблемой, а в Индо-Тихоокеанском регионе Китай не отказывается от намерений военного вторжения на Тайвань.

Если в будущем Китай и Россия вступят в сговор, который приведет к возникновению непредвиденной ситуации одновременно или последовательно в двух стратегических регионах – в Европе и Азии, то стратегии «полутора фронтов» окажется недостаточно. Очевидно, это вынудит решительно отреагировать и те страны, которые зависят от «расширенного ядерного сдерживания» Соединенных Штатов (именуемого «ядерным зонтиком»). Невозможно отрицать, что помимо безопасности самих США, возникают опасения по поводу крайней нестабильности и замешательства, причиняемого странам-союзницам Соединенных Штатов в Европе и Азии. Исходя из этой тревоги, в итоговом докладе отмечается необходимость быстрого наращивания не только стратегических ядерных сил, но и оперативно-тактических, а также потенциала обычных вооружений, а кроме того, указывается на необходимость заручиться надлежащим содействием со стороны союзных государств.

Между тем по поводу необходимости для Америки пойти на решительное усиление ядерного потенциала имеется и критическое мнение. Федерация американских ученых, которая уделяет большое внимание вопросам сокращения ядерных арсеналов и контроля над вооружениями, отмечая наличие опасности спровоцировать Китай и Россию на эскалацию гонки ядерных вооружений, которую окажется невозможно сдержат всем трем странам, а также приводя ряд других причин, выступила с критикой выводов, содержащихся в итоговом докладе, и в противоположность его положениям заявила, о необходимости поиска возможности переговоров о контроле над вооружениями с участием как России, так и Китая(*5).

В пику предыдущей администрации под руководством президента Трампа, позитивно относившейся к увеличению ядерных арсеналов под лозунгом «мира через силу» и необходимости жестко противостоять Китаю, администрация Байдена до сих пор была склонна к дипломатии, ориентированной на снижение роли ядерного оружия. Каким образом будут реагировать Соединенные Штаты на перспективу противостояния «на троих» в 2030-е годы? Окончательный выбор зависит от того, кто одержит победу на выборах президента США в ноябре.

Фотография к заголовку: выведенная из строя межконтинентальная баллистическая ракета и управляющее оборудование в Ракетном музее Титан в американском штате Аризона, снимок сделан в мае 2015 года (© AFP/Jiji Press)

(*1) ^ Доклад конгрессу Министерства обороны США 2022 года «О развитии ситуации с вооруженными силами и обеспечением безопасности, связанной с Китайской Народной Республикой». (2022 Report on Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China, US Department of Defense, Nov.29, 2022)

(*2) ^ Утренний выпуск газеты «Ёмиури симбун» за 18 июня, статья под названием «Действительно ли у Китая развернуто 24 ядерные боеголовки? Подсчеты Международного института исследований мира»

(*3) ^ Итоговый доклад «О стратегическом положении Соединенных Штатов» межпартийной экспертной комиссии при Конгрессе США, 12 октября 2023 г. (The Final Report of the Congressional Commission on the Strategic Posture of the United States, America’s Strategic Posture, October 12, 2023)

(*4) ^ «Читая итоговый доклад экспертной комиссии Конгресса «О стратегическом положении Соединенных Штатов»», Фукуда Дзюнъити, обзор японо-американских отношений Фонда мира Сасакавы, 25 июля 2024 г.

(*5) ^ «Доклад комиссии «О стратегическом положении Соединенных Штатов» призывает к широкому наращиванию ядерного потенциала», Ханс Кристенсен, Матт Корда, Элиана Джонс и Маккензи Найт, FAS, 12 октября 2023 г. (“Strategic Posture Commission Report Calls for Broad Nuclear Buildup,” By Hans Kristensen & Matt Korda & Eliana Johns & Mackenzie Knight, FAS, Oct.12, 2023)