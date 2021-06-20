Парикмахерские и салоны красоты в Японии: более 250 000 заведений, в 4,5 раза больше, чем минимаркетов-комбини

Парикмахерские и салоны красоты в Японии: более 250 000 заведений, в 4,5 раза больше, чем минимаркетов-комбиниЭкономика Общество
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Согласно сводке Японской ассоциации франчайзинга, к концу 2020 года по всей стране насчитывается 55 924 минимаркета-комбини. Их особенно много в центральных офисных районах и возле крупных вокзалов, и нередко в пределах минуты ходьбы находятся одновременно магазины Seven-Eleven, Lawson и FamilyMart.
С другой стороны, согласно ежегодному отчёту о санитарной политике Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, с каждым годом появляется всё больше салонов красоты, и к концу 2019 года предприятий такого типа было 254 422, на 1,3% больше, чем в предыдущем году – то есть их более чем в 4,5 раза больше, чем комбини. Количество мужских парикмахерских постепенно сокращается, однако и оно составило 117 266 предприятий на конец 2019 финансового года – более чем вдвое больше количества магазинов повседневного спроса (комбини).
Несмотря на такую разницу, многие не считают, что салонов красоты слишком много – вероятно, потому, что круглосуточными магазинами пользуются практически каждый день, иногда и по нескольку раз в день, и они постоянно в сфере внимания, однако стригутся люди обычно в одних и тех же заведениях раз в один-два месяца, поэтому их обилие не слишком бросается в глаза.
Фотография к заголовку: PIXTA
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