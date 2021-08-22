Всего 8,9% женщин на руководящих должностях: цель правительства в 30% пока недостижима

Всего 8,9% женщин на руководящих должностях: цель правительства в 30% пока недостижимаОбщество Политика
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Согласно данным исследовательской компании «Тэйкоку датабанк», проанализировавшей в июле 2021 года данные о занятости женщин в 24 285 компаниях по всей стране, процент женщин-менеджеров увеличился на 1,1 пункта по сравнению с предыдущим годом до 8,9% и достиг нового рекордного уровня с момента начала проведения таких исследований в 2013 году.
Поставленная правительством цель добиться показателя в 30% и более для женщин на руководящих должностях в таких областях, как политика и экономика, к 2020 году, не была достигнута, её заново сформулировали как «примерно до 30% как можно скорее за 2020-е годы».
По данным опроса, только в 8,6% компаний было 30% или более женщин среди руководителей, тогда как в 45,2% женщин на руководящих должностях не было совсем. Похоже, что цели правительства очень далеки от реального положения.
При этом доля женщин среди руководителей была самой высокой в малых компаниях – 11,9%, а в крупных компаниях она составляла всего 5,9%. По отраслям этот показатель был самым высоким в сфере розничных продаж и недвижимости, составив 15,3% в обеих сферах.
Фотография к заголовку: PIXTA
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