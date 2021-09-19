Бонэнкай в этом году: смогут ли японцы провести традиционные предновогодние вечеринки?Политика Общество Здоровье
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Четвёртое чрезвычайное положение, которое в настоящее время объявлено в Токио, продлено опять, на этот раз до 30 сентября. Премьер-министр Суга Ёсихидэ на пресс-конференции 9 сентября говорил, что эти меры предпринимаются для того, чтобы преодолеть кризис и проложить путь к безопасной и активной жизни. Ранее, когда объявляли четвёртое чрезвычайное положение, он указывал, что вакцинация поможет вернуться к привычному распорядку, но и прогресс вакцинации не привёл пока к нормализации обстановки и мы уже привыкли жить в условиях чрезвычайного положения.
На календаре 2021 года оранжевым цветом показаны периоды чрезвычайного положения, и жёлтым – время особых мер по предотвращению распространения инфекции. Мы видим, что из 273 дней с 1 января по 30 сентября только 28 были обычными днями.
Правительство намерено смягчать ограничения, допуская поездки между префектурами и снимая запрет на предоставление алкогольных напитков в ресторанах, которые приняли меры против инфекционных заболеваний, даже в период действия особых мер и чрезвычайного положения при условии наличия у посетителей свидетельства о вакцинации или справки об отрицательном результате ПЦР-теста, однако губернатор Токио Коикэ Юрико отметила, что нам нужно извлечь уроки из опыта других стран, где после снятия ограничений ситуация вновь стала ухудшаться, так что ослабление ограничений будут проводить постепенно и осторожно, и быстрого возвращения к привычной жизни, похоже, ждать не стоит.
Чрезвычайное положение, которое дважды продлевали, должно закончиться к октябрю. Сможем ли мы поучаствовать в предновогодних вечеринках в этом году?
Фотография к заголовку: PIXTA
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