Рекомендации правительства в отношении использования масок: поиск баланса между профилактикой заражений и тепловых ударов

Перед началом жаркого сезона, когда возрастает риск теплового удара, правительство разработало новые рекомендации использования масок для борьбы с новым коронавирусом.

Прошло два с половиной года с момента распространения в мире нового коронавируса. Хотя в Японии по-прежнему выявляют десятки тысяч новых случаев заражения в день, 20 мая, пред наступлением сезона, когда высок риск теплового удара, а количество тяжелобольных и смертей от инфекции падает, правительство опубликовало новые рекомендации.

Правительство указывает, что маски не нужны для занятий на свежем воздухе, таких как ходьба и бег, если вы не разговариваете, а также для ходьбы на работу пешком или поездок на велосипеде. Во время разговора на улице, если вы можете держаться на достаточном расстоянии (примерно 2 метра), вам не нужна маска. Её можно не носить даже в помещении, если вы не разговариваете – например, читаете в библиотеке или смотрите произведения искусства.

Взгляд правительства на маски

На открытом воздухе

На расстоянии Вблизи Разговариваете Не нужно Рекомендуется носить Не разговариваете Не нужно

Примеры: ходьба, бег, езда на велосипеде Не нужно: проходя

мимо человека пешком или

проезжая на велосипеде.

В помещении

На расстоянии Вблизи Разговариваете Рекомендуется носить

Можно снять, если приняты меры инфекционного контроля, такие как достаточная вентиляция. Рекомендуется носить Не разговариваете Не нужно

Примеры: чтение в библиотеке

просмотр произведений искусства Рекомендуется носить

Пример: спешка в дороге.

Школьники

Ученикам от начальной и до старшей ступени школы носить маску необязательно, когда можно обеспечить дистанцию между людьми, или когда почти не разговаривают, даже если дистанцию обеспечить невозможно. В качестве конкретного примера названо изучение природы и рисование на открытом воздухе, чтение в помещении и исследования.

Можно снимать маску, когда дети идут в школу или домой, когда высок риск теплового удара или когда они находятся на уроке физкультуры на открытом воздухе.

Дошкольники старше 2 лет

Правительство указало, что для детей дошкольного возраста нет особых требований ношения масок, и призвало родителей и других окружающих взрослых учитывать физическое состояние детей.

Фотография к заголовку: PIXTA

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