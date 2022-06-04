Рекомендации правительства в отношении использования масок: поиск баланса между профилактикой заражений и тепловых ударов

Рекомендации правительства в отношении использования масок: поиск баланса между профилактикой заражений и тепловых ударовПолитика Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Прошло два с половиной года с момента распространения в мире нового коронавируса. Хотя в Японии по-прежнему выявляют десятки тысяч новых случаев заражения в день, 20 мая, пред наступлением сезона, когда высок риск теплового удара, а количество тяжелобольных и смертей от инфекции падает, правительство опубликовало новые рекомендации.
Правительство указывает, что маски не нужны для занятий на свежем воздухе, таких как ходьба и бег, если вы не разговариваете, а также для ходьбы на работу пешком или поездок на велосипеде. Во время разговора на улице, если вы можете держаться на достаточном расстоянии (примерно 2 метра), вам не нужна маска. Её можно не носить даже в помещении, если вы не разговариваете – например, читаете в библиотеке или смотрите произведения искусства.
Взгляд правительства на маски
На открытом воздухе
|На расстоянии
|Вблизи
|Разговариваете
|Не нужно
|Рекомендуется носить
|Не разговариваете
|Не нужно
Примеры: ходьба, бег, езда на велосипеде
|Не нужно: проходя
мимо человека пешком или
проезжая на велосипеде.
В помещении
|На расстоянии
|Вблизи
|Разговариваете
|Рекомендуется носить
Можно снять, если приняты меры инфекционного контроля, такие как достаточная вентиляция.
|Рекомендуется носить
|Не разговариваете
|Не нужно
Примеры: чтение в библиотеке
просмотр произведений искусства
|Рекомендуется носить
Пример: спешка в дороге.
Школьники
Ученикам от начальной и до старшей ступени школы носить маску необязательно, когда можно обеспечить дистанцию между людьми, или когда почти не разговаривают, даже если дистанцию обеспечить невозможно. В качестве конкретного примера названо изучение природы и рисование на открытом воздухе, чтение в помещении и исследования.
Можно снимать маску, когда дети идут в школу или домой, когда высок риск теплового удара или когда они находятся на уроке физкультуры на открытом воздухе.
Дошкольники старше 2 лет
Правительство указало, что для детей дошкольного возраста нет особых требований ношения масок, и призвало родителей и других окружающих взрослых учитывать физическое состояние детей.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- В Японии зарегистрирован первый «чрезвычайно жаркий день» в этом году
- Средняя температура 2021 года была на 0,61 градуса выше средней за 30 лет: третий по величине уровень за всю историю наблюдений Японского метеорологического агентства
- Лидеры G-20 не смогли договориться о целевом году мер по борьбе с изменением климата
- Нобелевская премия по физике 2021 года: Манабэ Сюкуро, его работы по созданию климатических моделей и список родившихся в Японии нобелевских лауреатов
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ обнародовал план сокращения выбросов парниковых газов на 46% к 2030 году
- Япония прекратит экспорт угольных электростанций
- «Я не знаю», «Какая разница?»: в Японии менее 30% восемнадцатилетних поддерживают мнение Греты Тунберг о глобальном потеплении