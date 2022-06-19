Один из 76 человек – хикикомори: исследование в токийском районе Эдогава показывает масштабы проблемы самоизоляции от общества

В Токио при его огромном населении множество людей ограничивают свои контакты с обществом, и каждый 76-й живет изолированно, как показало крупномасштабное исследование, проведенное администрацией района Эдогава. Многие люди в возрасте от 30 до 60 лет, находящиеся в расцвете сил, живут в самоизоляции уже более 10 лет.

Крупномасштабное исследование хикикомори, проведенное администрацией токийского района Эдогава в 2021 году, показало, что в районе насчитывается 7604 домохозяйств, где живут 7919 хикикомори.

Опрос проводился с июля 2021 до февраля 2022 года и охватил 180 000 домохозяйств, где есть люди, которые не облагаются налогом на доход от заработной платы или не получают административные услуги, такие как долгосрочный уход. Всего же в районе насчитывается примерно 350 000 домохозяйств при населении примерно в 700 000 человек. Релевантные ответы получены от 100 тысяч домохозяйств.

Учитывая известных комитету по образованию 1113 детей, отказывающихся ходить в школу, и 64 человека, уже получающими поддержку от властей района, общее количество хикикомори в районе оценили в 9096, то есть самоизолируется от общества примерно один из 76 жителей.

Среди 7919 человек, выявленных в ходе опроса, было 51,4% женщин и 48,3% мужчин. По возрастным группам 17,1% были в возрасте 40-50 лет, за ними следовали люди в возрасте 50-60 лет (16,6%) и 30-40 лет (13,9%), то есть почти половине хикикомори было от 30 до 60 лет.

Что касается периода, в течение которого они самоизолируются, то наиболее распространённым был период от 1 до 3 лет (28,7%), но у людей от 30 до 60 лет высок процент людей, которые провели в этом состоянии более 10 лет.

Среди причин самоизоляции часто называют заболевания, требующие длительного лечения, неспособность освоиться на рабочем месте, неудачи при поисках работы.

На вопрос, в чём они нуждаются, хикикомори чаще всего отвечали, что им ничего не нужно и они хотели бы оставить всё как есть (32%), это намного больше, чем число тех, кто хотел бы подготовиться к трудоустройству (21%) или нуждается в работе, где можно работать недолгое время (15%).

В районе Эдогава стремятся использовать полученную в ходе опроса информацию для поддержки хикикомори и их семей. Сообщают, что само заполнение анкеты стало поводом для звонков за консультациями, благодаря чему 54 человека уже получают непосредственную поддержку.

Фотография к заголовку: PIXTA

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