Большинство семей в возрасте от 30 до 49 лет испытывают стресс из-за денег и семейного бюджета: причина в неумении экономить?

Как показал опрос, у семейных пар наибольший стресс в отношениях между партнёрами возникает в связи с финансами, он выше, чем от домашних работ и совместного ухода за детьми. Более половины респондентов ответили, что у них были споры из-за денег.

Sony Bank провёл опрос среди семейных пар в возрасте от 30 до 49 лет, состоящих в браке три года и более. Выяснилось, что наибольший стресс в семейной жизни люди чувствуют в связи с деньгами и семейным бюджетом, он ощутимее стресса, связанного с работой по дому и уходом за детьми. Такой стресс «сильно» или «в некоторой степени» испытывали 57,2% опрошенных.

56,8%, то есть более половины респондентов, ответили, что у них бывали супружеские споры по поводу семейных финансов. Наиболее частыми причинами конфликтов были «отсутствие необходимых сбережений» и «слишком большие расходы по отношению к доходам».

На вопрос о конкретных причинах споров люди отвечали: «Мой доход покрывал большую часть семейного бюджета, а доход жены должен был идти на сбережения, но когда возникли непредвиденные расходы, выяснилось, что у нас почти нет сбережений» (мужчина 40-49 лет), «Я очень занята на работе и у нас не совпадают взгляды на управление семейным бюджетом» (женщина 40-49 лет).

Опрос проводился через Интернет в начале февраля.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме