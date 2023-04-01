Большинство семей в возрасте от 30 до 49 лет испытывают стресс из-за денег и семейного бюджета: причина в неумении экономить?Общество Семья
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Sony Bank провёл опрос среди семейных пар в возрасте от 30 до 49 лет, состоящих в браке три года и более. Выяснилось, что наибольший стресс в семейной жизни люди чувствуют в связи с деньгами и семейным бюджетом, он ощутимее стресса, связанного с работой по дому и уходом за детьми. Такой стресс «сильно» или «в некоторой степени» испытывали 57,2% опрошенных.
56,8%, то есть более половины респондентов, ответили, что у них бывали супружеские споры по поводу семейных финансов. Наиболее частыми причинами конфликтов были «отсутствие необходимых сбережений» и «слишком большие расходы по отношению к доходам».
На вопрос о конкретных причинах споров люди отвечали: «Мой доход покрывал большую часть семейного бюджета, а доход жены должен был идти на сбережения, но когда возникли непредвиденные расходы, выяснилось, что у нас почти нет сбережений» (мужчина 40-49 лет), «Я очень занята на работе и у нас не совпадают взгляды на управление семейным бюджетом» (женщина 40-49 лет).
Опрос проводился через Интернет в начале февраля.
Фотография к заголовку: PIXTA
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