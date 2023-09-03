Подготовка туалетов на случай стихийных бедствий: правительство рекомендует иметь запас принадлежностей на 35 посещений туалета на человека

Общество Стихийные бедствия

В Японии нередки стихийные бедствия, и где бы вы ни жили в этой стране, вы можете столкнуться с сильным землетрясением. В случае эвакуации важно иметь возможность воспользоваться туалетом, и для этого существуют специальные туалеты, предназначенные для чрезвычайных ситуаций.
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Японская туалетная ассоциация провела анкетный опрос 1000 мужчин и женщин в возрасте 20 лет и старше, проживающих в районах, где существует вероятность ущерба от землетрясения в столичном районе Токио и землетрясения в Нанкайском жёлобе.

Число людей, запасавших туалеты, несколько увеличилось по сравнению с опросами 2017 и 2020 годов, но остаётся пока на низком уровне в 22,2%.

Заготовили ли вы туалет для стихийных бедствий?

По префектурам больше людей подготовили туалеты в Токио (32%) и в Сидзуоке (31%), впервые превысив уровень в 30%. С другой стороны, менее 20% людей запаслись туалетами в префектурах Айти, Вакаяма, Токусима и Коти.

Есть ли у вас дома туалет для стихийных бедствий?

На случай стихийных бедствий 66,5% домохозяйств запаслись фонариками, 57,4% – водой, 50,6% – туалетной бумагой. Общий уровень запасов на случай стихийных бедствий снижается, и растёт только количество заготовленных аварийных туалетов, но и оно всё ещё находится на низком уровне.

Наличие запасов на случай стихийных бедствий

Великое восточно-японское землетрясение 2011 года побудило очень многих людей запастись туалетами на случай чрезвычайных ситуаций.

Повод для покупки туалета для чрезвычайных ситуаций

Относительно того, на сколько раз использования рассчитаны запасённые туалеты для экстренных случаев, 36,9% респондентов ответили «до 4 раз». Лишь 19,4% ответили, что имеют запас на 20 раз и более. При этом министерство экономики и промышленности рекомендует запастись туалетами из расчёта использования 35 раз на одного человека. В этом году исполняется 100 лет со дня Великого землетрясения Канто, и по этому поводу давайте снова подумаем, насколько мы готовы к стихийным бедствиям.

Сколько раз можно использовать заготовленный туалет для экстренных ситуаций?

Фотография к заголовку: PIXTA

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