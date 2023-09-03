Подготовка туалетов на случай стихийных бедствий: правительство рекомендует иметь запас принадлежностей на 35 посещений туалета на человека

В Японии нередки стихийные бедствия, и где бы вы ни жили в этой стране, вы можете столкнуться с сильным землетрясением. В случае эвакуации важно иметь возможность воспользоваться туалетом, и для этого существуют специальные туалеты, предназначенные для чрезвычайных ситуаций.

Японская туалетная ассоциация провела анкетный опрос 1000 мужчин и женщин в возрасте 20 лет и старше, проживающих в районах, где существует вероятность ущерба от землетрясения в столичном районе Токио и землетрясения в Нанкайском жёлобе.

Число людей, запасавших туалеты, несколько увеличилось по сравнению с опросами 2017 и 2020 годов, но остаётся пока на низком уровне в 22,2%.

По префектурам больше людей подготовили туалеты в Токио (32%) и в Сидзуоке (31%), впервые превысив уровень в 30%. С другой стороны, менее 20% людей запаслись туалетами в префектурах Айти, Вакаяма, Токусима и Коти.

На случай стихийных бедствий 66,5% домохозяйств запаслись фонариками, 57,4% – водой, 50,6% – туалетной бумагой. Общий уровень запасов на случай стихийных бедствий снижается, и растёт только количество заготовленных аварийных туалетов, но и оно всё ещё находится на низком уровне.

Великое восточно-японское землетрясение 2011 года побудило очень многих людей запастись туалетами на случай чрезвычайных ситуаций.

Относительно того, на сколько раз использования рассчитаны запасённые туалеты для экстренных случаев, 36,9% респондентов ответили «до 4 раз». Лишь 19,4% ответили, что имеют запас на 20 раз и более. При этом министерство экономики и промышленности рекомендует запастись туалетами из расчёта использования 35 раз на одного человека. В этом году исполняется 100 лет со дня Великого землетрясения Канто, и по этому поводу давайте снова подумаем, насколько мы готовы к стихийным бедствиям.

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