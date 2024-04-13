Тайга дорама: самые популярные сериалы NHK об истории Японии

«Тайга дорама» – это эпические телесериалы национальной телерадиокомпании NHK, в которых основное внимание уделяется виднейшим историческим личностям страны.

Уже более 60 лет ежегодные исторические сериалы NHK тайга дорама, «драмы Великой реки», являются неотъемлемой частью японского телевидения. Они обычно посвящены известным личностям прошлого, таким как Мурасаки Сикибу, автор «Повести о Гэндзи» в сериале 2024 года, или сёгун Токугава Иэясу в 2023 году. Эпизоды обычно транслируются каждую неделю на протяжении одного года.

В 1987 году Ватанабэ Кэн прославился в Японии, сыграв военачальника Датэ Масамунэ в сериале «Одноглазый дракон Масамунэ» (Докуганрю масамунэ). Это был один из самых запоминающихся сериалов, средний рейтинг просмотра у него составил 39,7%, что до сих пор является рекордным показателем. Это был один из типичных сериалов, повествующих о событиях периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590).

Санада Хироюки, играющий одну из главных ролей в транслирующемся сейчас сериале «Сёгун», в том сериале о Масамунэ сыграл второстепенную роль, а затем его сняли в главной роли Асикаги Такаудзи, основателя сёгуната Асикага, жившего в XIV веке, в сериале 1991 года «Записи о Великом мире» (Тайхэйки), основанном на пересказе одноимённого знаменитого средневекового романа, который выполнил романист Ёсикава Эйдзи. Многие сериалы основаны на произведениях популярных писателей-историков, таких как Ёсикава Эйдзи и Сиба Рётаро.



Ватанабэ Кэн в «Одноглазом драконе Масамунэ» (Докуганрю масамунэ, 1987; предоставлено NHK по запросу)

Тайга буквально означает «великая река», что отражает эпический масштаб картин. В принципе выражение тайга дорама применимо к любому сериалу такого типа, однако в первую очередь оно ассоциируется с сериалами NHK.

Зрители по всему миру могут смотреть идущий сейчас сериал «Тебе, блистательный принц» с английскими субтитрами на канале NHK World Premium. В Японии он и многие предыдущие сериалы доступны на японском языке только на канале NHK On Demand.

Последние исторические сериалы NHK

Тебе, блистательный принц (2024)

Ёситака Юрико в роли Мурасаки Сикибу, автора «Повести о Гэндзи»

Ёситака Юрико в роли Мурасаки Сикибу, автора «Повести о Гэндзи» Как поступишь, Иэясу? (2023)

Мацумото Дзюн в роли Токугавы Иэясу, основателя сёгуната Токугава.

Мацумото Дзюн в роли Токугавы Иэясу, основателя сёгуната Токугава. 13 вассалов Камакурского правителя (2022)

Огури Сюн в роли Ходзё Ёситоки, могущественного регента во времена сёгуната Камакура

Огури Сюн в роли Ходзё Ёситоки, могущественного регента во времена сёгуната Камакура До самого синего неба (2021)

Ёсидзава Рё в роли Сибусавы Эйити, влиятельного предпринимателя и бизнес-лидера в эпоху Мэйдзи (1868–1912)

Ёсидзава Рё в роли Сибусавы Эйити, влиятельного предпринимателя и бизнес-лидера в эпоху Мэйдзи (1868–1912) Явление цилиня (2020)

Звезды Хасегава Хироки в роли Акэти Мицухидэ, известного своим предательством Оды Нобунаги

Звезды Хасегава Хироки в роли Акэти Мицухидэ, известного своим предательством Оды Нобунаги Идатэн: Токийский Олимпийский марафон (2019)

Накамура Канкуро VI в роли Канакури Сидзо, марафонца, и Абэ Садао в роли Табаты Масадзи, тренера по плаванию, в сериале, посвящённом олимпийской истории Японии.

Накамура Канкуро VI в роли Канакури Сидзо, марафонца, и Абэ Садао в роли Табаты Масадзи, тренера по плаванию, в сериале, посвящённом олимпийской истории Японии. Сэгодон (2018)

Судзуки Рёхэй в роли Сайго Такамори, главы правительства Мэйдзи, который позже восстал против центральных властей и которого называют «последним самураем».

Судзуки Рёхэй в роли Сайго Такамори, главы правительства Мэйдзи, который позже восстал против центральных властей и которого называют «последним самураем». Наотора, правительница замка (2017)

В главных ролях Сибасаки Ко в роли Ии Наотора, женщины, которая была даймё в период Сражающихся провинций.

В главных ролях Сибасаки Ко в роли Ии Наотора, женщины, которая была даймё в период Сражающихся провинций. Санада Мару (2016)

Сакаи Масато в роли Санады Юкимуры, лидера самураев, известного своей героической, но безуспешной защитой замка Осака от сил сёгуната Токугава.

Сакаи Масато в роли Санады Юкимуры, лидера самураев, известного своей героической, но безуспешной защитой замка Осака от сил сёгуната Токугава. Пылающий цветок (2015)

Иноуэ Мао в роли Суги Фуми, сестры революционера Ёсиды Сёина, который вдохновил свержение сёгуната Токугава.



Сериал 2022 года «13 вассалов Камакурского правителя» (предоставлено NHK по запросу)



Сериал 2016 года «Санада Мару» (предоставлено NHK по запросу)

Фотография к заголовку: Исторический сериал «Тебе, блистательный принц» (Хикару кими э) 2024 года повествует о жизни писательницы Мурасаки Сикибу (© NHK)

Статьи по теме