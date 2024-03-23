Неполные семьи в Японии: примерно 60% домохозяйств имеют годовой доход менее 2 миллионов йен

Опрос, проведенный некоммерческой организацией, которая управляет банком продуктов питания, показал, что рост цен сказывается на семьях с одним родителем, которые живут в бедности и вынуждены ограничивать количество потребляемой еды и воздерживаться от покупки школьных принадлежностей.

Good Neighbours Japan, сертифицированная некоммерческая организация, 2-18 февраля провела опрос о доходах среди семей с одним родителем, пользующихся услугами продовольственного банка организации «Гуддо гохан», и получила ответы от 2391 человека.

Годовой доход респондентов (родителей неполных семей) в 2023 году от трудоустройства составил 2 миллиона йен, при этом 25,1% респондентов имеют трудовой доход менее 1 миллиона йен, и 43,4% – от 1 до 2 миллионов йен, то есть почти 70% таких домохозяйств имели трудовой доход менее 2 миллионов йен. Более половины респондентов работают на непостоянной основе, и во многих случаях они не могли найти время для работы из-за различных факторов, таких как работа по дому, уход за детьми, уход за членами семьи и собственные проблемы со здоровьем.

Что касается общего годового дохода домохозяйств, который включает в себя различные социальные пособия и доходы членов семьи, проживающих в доме, то 58% заявили, что он составляет менее 2 миллионов йен.

О повышении заработной платы в 2023 году более 75% людей ответили, что их зарплаты не повышали, и указали, что в нынешней ситуации при прежних доходах рост цен ещё более усложняет жизнь.

Более чем у половины домохозяйств респондентов с недостатком доходов связаны проблемы в повседневной жизни, когда они стараются сокращать использование кондиционеров или урезать расходы на питание. Многие семьи отказались от продолжения образования или дополнительного обучения своих детей.

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