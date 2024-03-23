Неполные семьи в Японии: примерно 60% домохозяйств имеют годовой доход менее 2 миллионов йен

Общество

Опрос, проведенный некоммерческой организацией, которая управляет банком продуктов питания, показал, что рост цен сказывается на семьях с одним родителем, которые живут в бедности и вынуждены ограничивать количество потребляемой еды и воздерживаться от покупки школьных принадлежностей.
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Good Neighbours Japan, сертифицированная некоммерческая организация, 2-18 февраля провела опрос о доходах среди семей с одним родителем, пользующихся услугами продовольственного банка организации «Гуддо гохан», и получила ответы от 2391 человека.

Годовой доход респондентов (родителей неполных семей) в 2023 году от трудоустройства составил 2 миллиона йен, при этом 25,1% респондентов имеют трудовой доход менее 1 миллиона йен, и 43,4% – от 1 до 2 миллионов йен, то есть почти 70% таких домохозяйств имели трудовой доход менее 2 миллионов йен. Более половины респондентов работают на непостоянной основе, и во многих случаях они не могли найти время для работы из-за различных факторов, таких как работа по дому, уход за детьми, уход за членами семьи и собственные проблемы со здоровьем.

Что касается общего годового дохода домохозяйств, который включает в себя различные социальные пособия и доходы членов семьи, проживающих в доме, то 58% заявили, что он составляет менее 2 миллионов йен.

Трудовые годовые доходы и общий годовой доход домохозяйств, включающий социальные выплаты и т. п.

О повышении заработной платы в 2023 году более 75% людей ответили, что их зарплаты не повышали, и указали, что в нынешней ситуации при прежних доходах рост цен ещё более усложняет жизнь.

Более чем у половины домохозяйств респондентов с недостатком доходов связаны проблемы в повседневной жизни, когда они стараются сокращать использование кондиционеров или урезать расходы на питание. Многие семьи отказались от продолжения образования или дополнительного обучения своих детей.

Меры реагирования на рост цен, его влияние на бюджет семьи

Фотография к заголовку: PIXTA

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