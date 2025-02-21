Стихийные бедствия в Японии: приложения реагирования и информация для подготовки к чрезвычайным ситуациям на английском и других языках

Стихийные бедствия в Японии: приложения реагирования и информация для подготовки к чрезвычайным ситуациям на английском и других языкахОбщество Стихийные бедствия
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В Японии важно всегда быть готовым к буйству стихии. Существует множество доступных ресурсов на английском и других языках о таких явлениях как землетрясения и мощные тайфуны.
Одно из таких полезных приложений называется Safety Tips (Советы по безопасности), его разработчик - Японское агентство по туризму. Оно предоставляет информацию о стихийных бедствиях в Японии на 15 языках. Веб-сайт Safety Tips также содержит обширные сведения о природных катастрофах и чрезвычайных ситуациях.
Японская национальная туристическая организация (JNTO) не только знакомит гостей Японии с различными туристическими маршрутами, но и предлагает список ссылок, связанных с информацией о безопасном пребывании в Японии. Сайт JNTO, доступный на 15 языках, также публикует актуальные данные в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Японская телекомпания NHK не только является надежным источником информации, но и обеспечивает полноценную многоязычную поддержку. Как на ее сайте, так и в приложении поддерживается 19 языков (помимо японского), на которых можно просматривать последние новости.
Особую важность имеет и информация, предоставляемая местными органами власти. Чтобы знать, например, о расположении пунктов эвакуации, снабжении питьевой водой и распределении гуманитарной помощи в период стихийных бедствий, необходимо иметь возможность оперативно получать актуальные данные от муниципальных органов.
В последнее время многие муниципалитеты разработали собственные официальные приложения, связанные с чрезвычайными ситуациями. Например, правительство Токио предлагает бесплатное приложение Disaster Prevention Information App (Информационное приложение по предотвращению бедствий), доступное на японском, английском, традиционном и упрощенном китайском и корейском языках, а также на упрощенном японском языке.
В разделе «Мой район» этого приложения можно зарегистрировать до 10 локаций, таких как место проживания или работы, и получать push-уведомления о стихийных бедствиях в этих зонах. Также можно воспользоваться картой предотвращения стихийных бедствий, позволяющей получать информацию об уровне воды в реках при наводнениях, расположении пунктов эвакуации и точек раздачи питьевой воды.
Кроме того, в приложении доступны две книги о подготовке к стихийным бедствиям, которые также распространяются среди жителей Токио. Приложение будет полезно и для тех, кто не проживает в столице, поскольку содержит множество полезной информации, включая викторины для повышения осведомленности о бедствиях, а также функцию отслеживания срока годности запасов необходимых товаров на случай чрезвычайной ситуации.
Некоторые муниципалитеты заключили соглашения с программой Yahoo Disaster Prevention Alerts или создали официальные аккаунты в приложении Line для распространения информации о бедствиях. Полезно заранее узнать, каким образом ваш муниципалитет передает данные в случае чрезвычайных ситуаций. Важно ежедневно быть готовым к возможным бедствиям и сохранять спокойствие при их возникновении.
Полезные ссылки:
- Приложение Safety Tips
https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/app.html
- Японская национальная туристическая организация (JNTO)
https://www.japan.travel/en/
- Телекомпания NHK (многоязычная информация)
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
- Приложение NHK на разных языках
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/app/
- Приложение и гид по подготовке к чрезвычайным ситуациям в
https://tokyo-resilience.metro.tokyo.lg.jp/en/prevention/
Фотография: © Pixta
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