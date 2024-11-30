В Японии учителя находятся в состоянии самого сильного стресса за всю историю наблюдений

Более 10% учителей школ испытывают сильный стресс. Главными факторами являются административная нагрузка и давление со стороны родителей.

По данным опроса, проведенного Ассоциацией взаимопомощи государственных школ, в которую входят учителя государственных начальных, неполных средних и средних школ по всей стране, процент учителей с «высоким уровнем стресса», при котором необходимо обращаться к врачу, достиг в 2023 году рекордного уровня 11,7%.

Профсоюз проводит стресс-проверки учителей и сотрудников с 2016 года. За исключением 2020 года, когда произошёл ряд временных закрытий школ из-за распространения нового коронавируса, процент учителей с высоким уровнем стресса продолжает расти. Доля учителей, которые брали отпуск по болезни из-за психических заболеваний, имеет аналогичную тенденцию, достигнув рекордного уровня в 0,71% в 2022 году. По данным опроса 2022 года, доля учителей, испытывающих стресс, была особенно высока среди учителей средних и старших классов, и в большинстве это были люди от 30 до 49 лет.

На основе данных примерно о 1,72 миллиона человек, полученных в ходе опросов с 2016 по 2022 год (допускаются множественные ответы), также были проанализированы факторы стресса. В 2022 году самым распространённым ответом была «административная нагрузка» (21,4%), за ней следовала «работа с трудными детьми» (19%). В условиях растущей проблемы «родителей-монстров», то есть родителей, которые постоянно предъявляют необоснованные требования и жалобы преподавателям и сотрудникам, «общение с родителями» (12,4%) впервые заняло четвёртое место.

Профсоюз заявляет о необходимости улучшения рабочей обстановки настолько, чтобы учителя и персонал перестали брать отпуска по болезни.

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