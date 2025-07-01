Повешение серийного убийцы из города Дзама – первая казнь в Японии с 2022 года

Казнь серийного убийцы Сираиси Такахиро 27 июня 2025 года стала первым применением смертной казни в Японии за почти три года.

Сираиси Такахиро, которого казнили 27 июня 2025 года, стал первым человеком, казнённым в Японии за почти три года. В 2017 году он убил девять человек в городе Дзама, преф. Канагава.

С августа по октябрь 2017 года Сираиси заманивал жертв в свою квартиру, познакомившись с ними через социальные сети. Он насиловал их и душил, прежде чем забрать их деньги и расчленить тела. Хотя его адвокат изначально подал апелляцию на первый смертный приговор, Сираиси сам отозвал апелляцию, и приговор был вынесен в январе 2021 года.

До него 26 июля 2022 года казнили Като Томохиро за серию нападений с ножом в Акихабаре в Токио в 2008 году.

Уголовно-процессуальный кодекс Японии предусматривает, что смертная казнь должна быть приведена в исполнение в течение шести месяцев с момента вынесения приговора, но на самом деле это условие почти никогда не выполняется. С начала 2000 года по 26 июля 2022 года было приведено в исполнение 98 смертных приговоров. Самый короткий промежуток времени от вынесения приговора до казни составил 1 год, а самый длинный – 19 лет и 5 месяцев. Министерство юстиции не указывает никаких критериев, на которых основывается решение о казни заключенного. Фактически, в прошлом существовала политика даже не объявлять публично о том, что казнь была проведена. Раскрытие информации о казнях и количестве казнённых началось только в октябре 1998 года под руководством министра юстиции Накамуры Сёдзабуро. В сентябре 2007 года тогдашний министр юстиции Хатояма Кунио поручил министерству также публиковать имя каждого казненного осужденного и место казни.

Решения о казнях, похоже, отражают мысли и чувства действующего в тот момент министра юстиции. Например, Сугиура Сэйкэн, будучи назначенным на этот пост в октябре 2005 года, открыто заявил, что не будет издавать приказ о казни по религиозным и философским соображениям. Хотя он вскоре отказался от своего заявления после критики, ставящей под сомнение его право как министра юстиции отказаться от выполнения обязанности, предусмотренной законом, он так и не подписал ни одного приказа о казни за время своего пребывания на этом посту, длившегося примерно 11 месяцев. Бывали и министры с противоположной позицией, которые подписывали приказы о казни быстрыми темпами, раз в каждые несколько месяцев.

Только девять человек были казнены с сентября 2009 года по декабрь 2012 года при администрации Демократической партии Японии, чьи министры юстиции проявили нежелание приводить приговоры в исполнение. Тиба Кэйко, первый министр юстиции ДПЯ, изначально выступала против смертной казни и была одним из группы членов парламента, которые призывали к её отмене. Однако в июле 2010 года она подписала приказ о казни двух заключенных, приговорённых к смертной казни. Тиба сама присутствовала при исполнении казней – впервые в Японии министр юстиции наблюдал за казнью, и выразила желание, чтобы это послужило возможностью для общенациональной дискуссии о смертной казни. С этой целью она создала исследовательскую группу в министерстве, чтобы рассмотреть, следует ли сохранить этот вид наказания. В августе того же года Тиба впервые открыла для СМИ камеру казней в Токийском следственном изоляторе, а также комнату, в которой приговорённые встречаются с представителями религии.

Эда Сацуки, назначенный министром юстиции в январе 2011 года при правительстве премьер-министра Кана Наото от ДПЯ, вскоре после этого заявил на пресс-конференции, что «смертная казнь – неправильное наказание», хотя позже он отказался от этого заявления. В июле того же года Эда выразил намерение пока не подписывать никаких приказов о казни, поскольку исследовательская группа по этому вопросу, созданная Тибой, всё ещё заседала. В том году казни не проводились. Исследовательская группа продолжала встречаться и при следующем министре юстиции, но в последний раз она собралась в марте 2012 года, не придя к какому-либо окончательному выводу, а просто зафиксировав различные мнения, высказанные с обеих сторон по этому вопросу.

Когда в 2009 году в Японии был введён суд присяжных, представители общественности стали участвовать в принятии решений о смертной казни. В 2017 году была проведена серия казней заключенных, ходатайствовавших о пересмотре дела. В 2018 году в Японии и за её пределами также высказывалась критика по поводу казни 13 заключенных, связанных с культом «Аум синрикё», в течение нескольких недель.

Недавно прогремел скандал, связанный с делом Хакаматы Ивао, приговорённого к смертной казни в 1980 году за убийство четырёх человек в 1966 году. Находясь в заключении, он настаивал на своей невиновности, и в 2014 году окружной суд Сидзуоки освободил его и назначил повторное судебное разбирательство, которое началось в 2023 году и завершилось в сентябре 2024 года, когда суд оправдал Хакамату, обнаружив, что следователи сфабриковали доказательства. Решение было вынесено спустя 58 лет после его первоначального ареста и спустя 44 года после того, как он был приговорён к смертной казни. Проведя столько лет в заключении с нависшим над ним смертным приговором, Хакамата по-прежнему испытывает трудности в общении с другими людьми.

Эта история привлекла внимание к смертной казни, и начали раздаваться голоса, призывающие к реформе. Группа, в которую вошли законодатели, бывший генеральный прокурор и бывший генеральный комиссар Национального полицейского агентства, опубликовала в ноябре 2024 года заявление, призывающее остановить казни до тех пор, пока власти не пересмотрят подход правительства к смертной казни и не внесут фундаментальные изменения в систему.

Фотография к заголовку: Токийский следственный изолятор, в котором находится камера для казней (© Jiji)

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