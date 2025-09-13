Данные опроса об употреблении пива в Японии: пиво пьют в основном мужчины в возрасте 50–60 лет, 67% женщин в возрасте 20-29 лет не пьют дома

Опрос показал, что среди прочих напитков именно пиво предпочитают мужчины среднего возраста, которые пьют пиво с юности.

В ходе опроса, проведенного компанией «Гурунаби», которая управляет информационным сайтом о ресторанах, 52,1% участников заявили, что им «нравится» или «в какой-то степени нравится» пиво. Опрос проводился в начале августа, когда стояла жара. В нём приняли участие 1300 человек в возрасте от 20 до 69 лет.

Общий процент таких ответов составил 41,3% у женщин и 62,5% у мужчин, демонстрируя чёткую гендерную разницу. Среди людей в возрасте 20-29 лет так ответили 28,6%, и этот процент увеличивается у старших возрастных групп, достигая чрезвычайно высокого уровня одобрения в 69,2% у людей в возрасте 60-69 лет.

На вопросы о частоте употребления пива в ресторанах и дома наибольшее число ответов составили «Раз в месяц» (14,5%) для ресторанов и «Один-два раза в неделю» (15,7%) в отношении употребления дома. Как и в случае с позитивным отношением к этому напитку, мужчины пьют чаще женщин, а представители старшего поколения – чаще молодых. Среди мужчин в возрасте 20-29 лет никто не ответил, что пьёт дома «пять или более дней в неделю», тогда как среди мужчин в возрасте 50-59 лет доля таких ответов составила 23,4%, а для мужчин 60-69 лет – 26,8%.

Исследовательский отдел компании «Гурунаби»: Опрос о потреблении пива

