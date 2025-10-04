60% представителей молодого поколения почти не пьют и скептически относятся к эффективности общения за выпивкой

60% представителей молодого поколения почти не пьют и скептически относятся к эффективности общения за выпивкойОбщество Еда и напитки
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
MERY (район Тиёда, Токио), компания, исследующая рынок поколения Z (то есть родившихся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов), в июле провела опрос об алкоголе, охватив 300 человек в возрасте от 20 до 30 лет. На вопрос о том, как часто они выпивают, самым частым ответом был «Не пью» (44,0%). Всего же доля тех, кто практически не употребляет алкоголь, включая тех, кто выпивает реже раза в месяц, составила 59,3%.
Только 10,3% сказали, что выпивают от 4 до 6 раз в неделю, а 7,7% – почти каждый день, то есть менее 20% людей считают употребление спиртного чем-то обыденным.
У тех, кто ответили, что не пьют, или выпивают реже 1-3 раз в месяц, наиболее распространённым ответом было «Без особой причины» (33,7%), далее следовали ответы «Слабая переносимость алкоголя» (24%), «Я могу получать удовольствие и без алкоголя» (22,6%) и «Не нравится вкус» (21,6%).
Кстати, предпочитаемыми алкогольными напитками среди тех, кто склонны употреблять алкоголь, оказались тюхай и сауэр (59,5%), пиво (43,5%) и вино (27,4%).
Что касается эффективности выпивки как средства налаживания межличностных отношений и общения на работе, то мнения против преобладали в соотношении 6 к 4.
Материалы
- Компания MERY, MERY Generation Z Research Institute, исследование употребления алкоголя (на японском языке)
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- Мировое потребление пива по странам: Япония на 11-м месте
- В Японии производители спиртных напитков будут указывать содержание алкоголя в граммах
- Из-за эпидемии японцы всё чаще выпивают дома; в онлайн-вечеринках участвовало 26% опрошенных
- Идзакая
- Виски в Японии
- Выпивка в Японии и в Китае: сходства и различия (часть 1)
- Выпивка в Японии и в Китае: сходства и различия (часть 2)
- Японцы бросают пить: снижение потребления алкоголя на 20%
- Народный напиток «пиво третьего вида» подорожает на 10 йен: как изменятся цены после налоговых реформ с 1 октября?
- Японцы любят пиво: как менялись продажи напитков в Японии
- Пропустим по баночке сакэ?
- Крафтовое пиво с персиком и дыней: новости и перспективы пивоварения в Японии
- Как правильно пить сакэ?
- Изменения в японских законах открывают дорогу новым сортам пива