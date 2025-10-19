В Японии 40% людей перед медицинским осмотром стараются сократить потребление алкоголя, однако 70% потом возвращаются к прежним привычкам

В Японии 40% людей перед медицинским осмотром стараются сократить потребление алкоголя, однако 70% потом возвращаются к прежним привычкамОбщество Здоровье
Компания «Сидзэн сёккэн» (город Бунго-Такада, префектура Ойта), производящая продукты здорового питания, провела опрос среди 510 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 69 лет, регулярно употребляющих алкоголь. Вопросы касались осведомлённости о вопросах здоровья перед прохождением медицинского осмотра. Из общего числа опрошенных 43% беспокоятся о состоянии своей печени – 9,0% «часто», а 34,0% – «иногда».
Число тех, кто перед прохождением медицинского осмотра задумывается о том, чтобы пересмотреть свои привычки в употреблении алкоголя и образ жизни, составило 43,9%, при этом 11,2% заявили, что делают это «часто», а 32,7% – «иногда», что примерно соответствует доле тех, кто часто беспокоится о состоянии своей печени.
Из 224 человек, которые сказали, что хотят изменить привычки, на вопрос о конкретных мерах, которые они предпринимают перед медобследованием, 66,5% сказали, что стремятся снизить употребление алкоголя, далее следовали ответы «Исправить пищевые привычки» (47,3%) и «Употреблять больше воды» (36,2%).
Несмотря на все эти усилия по изменению привычек употребления спиртного и образа жизни, 69,2% людей не могут продолжать ограничивать себя после прохождения медицинского осмотра.
Наиболее распространённые причины того, что люди возвращаются к прежним привычкам, – ограничения вызывают стресс (57,4%), отсутствие мотивации (42,6%), люди уступают голоду и соблазнам (31,6%), загруженность работой и личной жизнью мешает формировать привычки (31,0%) и склонность легко поддаваться влиянию внешних факторов, таких как питание вне дома, вечеринки с выпивкой и семейные обеды (24,5%). Таким образом, по ряду разных причин люди склонны идти на поводу у обстоятельств.
Одновременно опросили 511 врачей-терапевтов. На вопрос о том, влияет ли отказ от употребления алкоголя непосредственно перед медицинским осмотром на результаты анализов работы печени, 39,7% ответили, что влияет значительно, и 48,0% – в некоторой степени, то есть почти 90% терапевтов считают, что даже временное воздержание от употребления алкоголя улучшает показатели работы печени.
Однако 50,1% врачей выразили обеспокоенность, в частности, в связи с тем, что временные хорошие результаты могут успокоить и притупить бдительность, а 49,7% респондентов заявили, что такие данные не будут отражать реальную картину обычного образа жизни, и временные хорошие результаты не принесут реальной пользы. Многие врачи отметили, что людям следует проходить медицинские осмотры, продолжая вести привычный образ жизни.
Материалы
- Компания «Сидзэн сёккэн», Опрособ осведомленности о здоровье перед медицинскими осмотрами
Фотография к заголовку: © Pixta
