Объявлены выборы в палату представителей 2026 года, голосование 8 февраля: рост цен и миграционная политика в центре предвыборной борьбы

Объявлены выборы в палату представителей 2026 года, голосование 8 февраля: рост цен и миграционная политика в центре предвыборной борьбыПолитика
Выборы как вотум доверия коалиции ЛДП и Ниппон исин-но кай
51-е выборы в Палату представителей парламента Японии были официально объявлены 27 января. До дня голосования 8 февраля развернулась 12-дневная избирательная кампания. В центре борьбы – экономическая политика, включая меры против роста цен, а также политика в отношении иностранцев. Всего разыгрываются 465 мандатов (289 по одномандатным округам и 176 по пропорциональным спискам). К выборам зарегистрировались более 1200 кандидатов.
Очередные выборы в нижнюю палату проводятся впервые после октября 2024 года, когда предыдущие выборы проходили при правительстве Исибы. Хотя до истечения четырёхлетнего срока полномочий депутатов остаётся ещё 2 года и 9 месяцев, правительство решило вынести на суд избирателей вопрос доверия коалиции Либерально-демократической партии и партии Ниппон исин-но кай, сформированной в октябре прошлого года. Премьер-министр Такаити Санаэ заявила, что выборы призваны дать ответ на вопрос о том, приемлемо ли для страны продолжение её пребывания на посту главы правительства.
Число зарегистрированных кандидатов от основных партий распределилось следующим образом. Центристский реформистский альянс, созданный действующими депутатами от Конституционно-демократической партии и Комэйто, объявил своей целью стать крупнейшей парламентской силой. Демократическая партия для народа и партия Сансэйто намерены сохранить импульс, полученный на выборах в Палату советников в 2025 году, и добиваются дальнейшего расширения своего политического влияния.
Число кандидатов основных партий на выборах в Палату представителей 2026 года (справа указано число одномандатных округов/округов с выборами по пропорциональным спискам)
|Партия
|О. о./П. с.
|Правящая коалиция
|Либерально-демократическая партия (ЛДП)
|285/52
|Ниппон исин-но кай
|87/2
|Оппозиция
|Центристский реформистский альянс
|202/34
|Демократическая партия народа
|102/2
|Коммунистическая партия Японии
|158/18
|Рэйва синсэнгуми
|18/13
|Сансэйто
|182/8
|Японская консервативная партия
|6/14
|Социал-демократическая партия Японии
|8/7
|Мирай
|6/9
Подсчёт произведён на основе списков кандидатов от партий
На момент роспуска Палаты представителей 23 января Либерально-демократическая партия располагала 196 мандатами, партия «Ниппон исин-но кай» – 34 мандатами. Таким образом, правящая коалиция в совокупности имела 230 мест и, хотя лишь незначительно, не дотягивала до порога простого большинства в 233 мандата. Премьер-министр Такаити Санаэ поставила для правящей коалиции целью получение большинства и чётко заявила, что в случае недостижения этого показателя она немедленно уйдёт в отставку.
В качестве «линии победы или поражения» для правящей коалиции и оппозиции, помимо простого большинства, также рассматриваются: «стабильное большинство» – при котором коалиция может монопольно занимать посты председателей постоянных комитетов и обеспечивать половину их состава (244 места), «абсолютное стабильное большинство» – при котором обеспечивается большинство членов комитетов (261 место), а также две трети голосов (310 мест), необходимые для инициирования внесения поправок в Конституцию.
Известные депутаты, объявившие о завершении политической карьеры или отказе от участия в нынешних выборах в Палату представителей
|Депутат
|Основные занимаемые должности
|ЛДП
|Суга Ёсихидэ
|Премьер-министр, генеральный секретарь кабинета министров
|Сато Цутому
|Председатель Совета по общим делам партии
|Эндо Тосиаки
|Председатель Совета по общим делам партии
|Мацумото Такэаки
|Министр по делам внутренних дел и связи, министр иностранных дел
|Конституционно-демократическая партия
|Тэрада Манабу
|Специальный советник премьер-министра
|Коммунистическая партия
|Сии Кадзуо
|Председатель партии
Материалы
- Либерально-демократическая партия «Поиск депутатов парламента»
- Палата представителей парламента Японии «Расклад сил по фракциям / Ниппон исин-но кай / по состоянию на 22 января»
Фотография к заголовку: Foto AC
