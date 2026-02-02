Объявлены выборы в палату представителей 2026 года, голосование 8 февраля: рост цен и миграционная политика в центре предвыборной борьбы

На дебатах лидеров партий перед объявлением выборов многие призывали снизить или отменить налог на потребление. Но откуда возьмут средства для покрытия выпадающих доходов?

Выборы как вотум доверия коалиции ЛДП и Ниппон исин-но кай

51-е выборы в Палату представителей парламента Японии были официально объявлены 27 января. До дня голосования 8 февраля развернулась 12-дневная избирательная кампания. В центре борьбы – экономическая политика, включая меры против роста цен, а также политика в отношении иностранцев. Всего разыгрываются 465 мандатов (289 по одномандатным округам и 176 по пропорциональным спискам). К выборам зарегистрировались более 1200 кандидатов.

Очередные выборы в нижнюю палату проводятся впервые после октября 2024 года, когда предыдущие выборы проходили при правительстве Исибы. Хотя до истечения четырёхлетнего срока полномочий депутатов остаётся ещё 2 года и 9 месяцев, правительство решило вынести на суд избирателей вопрос доверия коалиции Либерально-демократической партии и партии Ниппон исин-но кай, сформированной в октябре прошлого года. Премьер-министр Такаити Санаэ заявила, что выборы призваны дать ответ на вопрос о том, приемлемо ли для страны продолжение её пребывания на посту главы правительства.

Число зарегистрированных кандидатов от основных партий распределилось следующим образом. Центристский реформистский альянс, созданный действующими депутатами от Конституционно-демократической партии и Комэйто, объявил своей целью стать крупнейшей парламентской силой. Демократическая партия для народа и партия Сансэйто намерены сохранить импульс, полученный на выборах в Палату советников в 2025 году, и добиваются дальнейшего расширения своего политического влияния.

Число кандидатов основных партий на выборах в Палату представителей 2026 года (справа указано число одномандатных округов/округов с выборами по пропорциональным спискам)

Партия О. о./П. с. Правящая коалиция Либерально-демократическая партия (ЛДП) 285/52 Ниппон исин-но кай 87/2 Оппозиция Центристский реформистский альянс 202/34 Демократическая партия народа 102/2 Коммунистическая партия Японии 158/18 Рэйва синсэнгуми 18/13 Сансэйто 182/8 Японская консервативная партия 6/14 Социал-демократическая партия Японии 8/7 Мирай 6/9

Подсчёт произведён на основе списков кандидатов от партий

На момент роспуска Палаты представителей 23 января Либерально-демократическая партия располагала 196 мандатами, партия «Ниппон исин-но кай» – 34 мандатами. Таким образом, правящая коалиция в совокупности имела 230 мест и, хотя лишь незначительно, не дотягивала до порога простого большинства в 233 мандата. Премьер-министр Такаити Санаэ поставила для правящей коалиции целью получение большинства и чётко заявила, что в случае недостижения этого показателя она немедленно уйдёт в отставку.

В качестве «линии победы или поражения» для правящей коалиции и оппозиции, помимо простого большинства, также рассматриваются: «стабильное большинство» – при котором коалиция может монопольно занимать посты председателей постоянных комитетов и обеспечивать половину их состава (244 места), «абсолютное стабильное большинство» – при котором обеспечивается большинство членов комитетов (261 место), а также две трети голосов (310 мест), необходимые для инициирования внесения поправок в Конституцию.

Известные депутаты, объявившие о завершении политической карьеры или отказе от участия в нынешних выборах в Палату представителей

Депутат Основные занимаемые должности ЛДП Суга Ёсихидэ Премьер-министр, генеральный секретарь кабинета министров Сато Цутому Председатель Совета по общим делам партии Эндо Тосиаки Председатель Совета по общим делам партии Мацумото Такэаки Министр по делам внутренних дел и связи, министр иностранных дел Конституционно-демократическая партия Тэрада Манабу Специальный советник премьер-министра Коммунистическая партия Сии Кадзуо Председатель партии

