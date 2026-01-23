Выборы 8 февраля: самая короткая кампания после войны【Выборы-2026】

Новости

Токио, 23 января (Jiji Press) — Палата представителей парламента Японии будет распущена 23 января во второй половине дня на пленарном заседании. Правительство затем на внеочередном заседании кабинета министров официально утвердит календарь всеобщих выборов в нижнюю палату: 27 января — официальное объявление выборов, 8 февраля — голосование и подсчёт голосов. Это первые общенациональные выборы после формирования коалиционного правительства Либерально-демократической партии и Японской инновационной партии; ключевой вопрос — сохранит ли правящая коалиция большинство. И коалиция, и новая партия «Союз центристских реформ» выступают за нулевую ставку потребительского налога на продукты питания. Политика в отношении иностранцев также станет одной из главных тем кампании.

23 января приходится на день созыва 220-й очередной сессии парламента. На заседании кабинета министров, начавшемся в 9:15, было принято решение о роспуске Палаты представителей. После того как на указе о роспуске будет получена подпись и печать Императора, на пленарном заседании нижней палаты, которое откроется в 13:00, спикер Нукага Фукуcиро зачитает указ. Тем самым правящие и оппозиционные партии фактически вступят в избирательную кампанию.

Всеобщие выборы в Палату представителей проводятся впервые после выборов октября 2024 года при правительстве Исиба Сигэру — примерно через один год и три месяца. Период от роспуска до дня голосования составит 16 дней, что станет самым коротким сроком в послевоенной истории.

Премьер-министр Такаити Санаэ (председатель Либерально-демократической партии) рассматривает выборы как возможность получить вотум доверия коалиции с Японской инновационной партией. Она намерена добиваться поддержки курса правительства, включая линию «ответственной активной фискальной политики».

Оппозиционные силы, ориентированные на центр, намерены продвигать альтернативные меры по борьбе с ростом цен. Они критикуют Либерально-демократическую партию за выдвижение кандидатов, связанных со скандалом вокруг неучтённых средств фракций, и призывают ужесточить регулирование корпоративных и групповых политических пожертвований, делая акцент на теме «политика и деньги». Они также намерены вынести на суд избирателей вопрос о правомерности консервативного курса правительства Такаити.

Сопредседатель «Союза центристских реформ» Нода Ёсихико утром 23 января в городе Мацудо (префектура Тиба) заявил журналистам: «Мы готовы принять вызов. Будем твёрдо отстаивать принцип “сначала — интересы людей, живущих повседневной жизнью”».

Партии будут бороться за 465 мандатов: 289 в одномандатных округах и 176 по пропорциональной системе. Премьер-министр обозначила линию победы для правящих партий на уровне простого большинства — 233 места — и заявила, что «поставит на кон свою политическую судьбу». На фоне высокого уровня поддержки кабинета правительство стремится укрепить свои позиции.

Созданный незадолго до роспуска нижней палаты «Союз центристских реформ», сформированный в результате объединения Конституционно-демократической партии и Комэйто, рассчитывает стать главным получателем голосов недовольных правительством избирателей. Также внимание привлекает то, какую поддержку смогут собрать Демократическая партия для народа и партия Сансэйто.

Роспуск Палаты представителей в самом начале очередной сессии парламента происходит впервые за 60 лет — со времени 1966 года. Проведение голосования в феврале станет первым случаем с 1990 года.





