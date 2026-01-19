Премьер-министр Такаити Санаэ объявила о роспуске Палаты представителей 23 января — официальная кампания с 27 января, голосование 8 февраля; вотум доверия коалиции

Новости

Токио, 19 января (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ, одновременно являющаяся председателем Либерально-демократическая партия Японии, 19 января на пресс-конференции в канцелярии премьер-министра заявила, что распустит Палату представителей в самом начале очередной сессии парламента, созываемой 23 января, и проведёт всеобщие выборы по графику «27 января — официальный старт кампании, 8 февраля — день голосования».

Глава правительства подчеркнула, что считает необходимым спросить у избирателей вотум доверия правящей коалиции, сформированной в октябре 2025 года Либерально-демократической партией и Японская инновационная партия.

«Я хочу, чтобы народ сам решил, подходит ли Такаити Санаэ на пост премьер-министра», — заявила она. Премьер также назвала предстоящие выборы «выборами, на которых мы сами создаём будущее», и ясно дала понять, что ставит на карту своё дальнейшее пребывание на посту.

Ожидается, что на выборах правящая коалиция столкнётся с противостоянием со стороны оппозиционных сил, включая новую партию Центристский реформаторский альянс, созданную Конституционно-демократическая партия Японии и Комэйто.

Предыдущие выборы в Палату представителей состоялись в октябре 2024 года, и решение о роспуске спустя чуть более года вызывает вопросы даже внутри правящей коалиции. Оппозиция критикует шаг правительства, указывая, что он может привести к задержке утверждения бюджета на 2026 финансовый год. В ответ премьер-министр отметила, что изменение рамок коалиции требует обращения к избирателям за их оценкой, и попросила понимания в связи с короткими сроками.

Палата представителей насчитывает 465 мест: 289 избираются по одномандатным округам и 176 — по пропорциональной системе. В настоящее время правящие партии располагают 233 мандатами, лишь незначительно превышая большинство. Премьер-министр заявила, что её ориентиром на выборах является сохранение большинства правящими партиями.

Между роспуском Палаты представителей и днём голосования пройдёт 16 дней, что станет самым коротким избирательным периодом со времени окончания Второй мировой войны.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

