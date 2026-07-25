Цены на землю в Японии: 41-й год подряд самая дорогая земля в стране – в Токио в районе магазина «Кюкёдо» в Гиндзе

Гиндза – одно из мест, символизирующих Токио как крупнейший мегаполис. Район перед магазином канцтоваров «Кюкёдо» в самом центре Гиндзы долгое время лидирует в рейтинге цен на землю.

53,36 миллиона йен за квадратный метр

1 июля Национальное налоговое агентство опубликовало ставки оценки земли (по состоянию на 1 января) на 2026 год, которые служат основой для расчета налогов на наследство и дарение. Оценочная стоимость «стандартной жилой земли» (хё:дзюн такути), включающей жилые и коммерческие зоны, выросла на 2,9% по всей стране по сравнению с предыдущим годом, она растёт пятый год подряд. Считается, что это связано с такими факторами, как растущий спрос на жильё, особенно в городах, и развитие инфраструктуры отдыха для туристов, посещающих Японию.

Самая высокая зафиксированная цена на землю – перед магазином канцелярских товаров «Кюкёдо» в районе Гиндза 5-тёме, Тюо-ку, Токио, она составила 53,36 миллиона йен за квадратный метр (около 330 тыс. долларов по курсу на начало июля 2026 г.). Это на 11% больше, чем в предыдущем году, и этот участок лидирует по дороговизне земли уже 41-й год подряд. Чтобы лучше это представить, можно сказать, что клочок земли размером с почтовую открытку (0,0148 кв. м) обошёлся бы в 790 000 йен (почти 5000 долларов).

Влияние роста числа иностранных туристов

В Японии наибольшее повышение цен на землю зафиксировано в трёх районах: в деревне Хакуба в префектуре Нагано (32,7%), в деревне Нодзава онсэн в той же префектуре (31,3%) и в городе Фурано на Хоккайдо (28,0%), все они являются популярными горнолыжными курортами. В последние годы многие лыжники и сноубордисты со всего мира посещают эти районы в поисках высококачественного порошкового снега.

На четвёртом месте по темпам роста цен на землю находится Каминаримон-дори в районе Асакуса в токийском районе Тайто – это одно из наиболее посещаемых иностранными туристами мест в Токио. Популярность въездного туризма привела к открытию отелей и развитию коммерческой инфраструктуры, что, в свою очередь, способствовало росту цен на землю.



Район ворот Каминаримон в Асакусе (ФотоAC)

В пятёрку префектур с самыми высокими ценами на землю вошли те, где расположены крупные города – Токио, Осака, Йокогама, Нагоя и Фукуока. С другой стороны, в пятёрку префектур с самыми низкими ценами (учитывалась самая высокая зарегистрированная цена) вошли Акита, Ямагути, город Мацуэ (префектура Симанэ) и Тоттори, расположенные дальше от крупных мегаполисов, а также город Маэбаси (префектура Гумма) в северной части региона Канто. Самый высокий темп роста цен был зафиксирован в префектуре Сага (17,0%) и городе Мориока (префектура Иватэ) (13,0%), что объясняется проектами реконструкции в тех районах.

Материалы

Фотография к заголовку: Гиндза, окрестности магазина «Кюкёдо» в Токио (Jiji Press)

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