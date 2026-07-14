Летняя усталость в Японии: более половины работающих людей испытывали сезонный упадок сил, который влияет на производительность труда

Летняя усталость в Японии: более половины работающих людей испытывали сезонный упадок сил, который влияет на производительность трудаОбщество Стихийные бедствия
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С окончанием сезона дождей наступает время летней усталости
В начале июня компания Mynavi (район Тиёда, Токио) опросила 20 000 штатных сотрудников в возрасте от 20 до 59 лет, работающих в компаниях по всей стране. Опрос показал, что 38,1% респондентов испытывали летнюю усталость в прошлом году (2025 г.). С учётом предыдущих лет, летнюю усталость всего испытывали 56,5% респондентов, то есть более половины от общего числа. В условиях с недавних пор участившихся жарких дней летнюю усталость можно считать распространённым физиологическим изменением у работающих людей.
Среди тех, кто испытывал летнюю усталость в прошлом году, наиболее распространёнными конкретными симптомами были «сильная вялость/усталость» (51,0%), за которыми следовали «отсутствие мотивации» (40,8%) и «потеря аппетита» (39,3%).
Кроме того, среди тех, кто испытывал летнюю усталость в прошлом году, 64,4% сообщили, что это повлияло на их работу, при этом среди ответов были такие: «снижение эффективности работы из-за уменьшения концентрации», «потеря аппетита и отсутствие мотивации» и «замедление темпа работы по сравнению с обычным из-за плохого физического состояния во время поездок на работу или обратно». Это говорит о том, что усталость может влиять на повседневную жизнь и работоспособность.
Среди тех, кто испытывал летнюю усталость в прошлом году, 70,2% заявили о желании взять отпуск. Однако из тех, кто хотел взять отпуск, только 38,1% действительно сделали это в связи с летней усталостью. Это означает, что более 60% чувствовали необходимость взять отпуск, но в итоге не стали это делать.
Даже при плохом самочувствии или отсутствии мотивации на самом деле сделать перерыв из-за летней усталости бывает сложно.
Материалы
- Компания Mynavi: Опрос 20 000 штатных сотрудников: летняя усталость и работа (на японском языке)
Фотография к заголовку: PIXTA
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